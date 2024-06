Madonna, demandada por sus fans por iniciar tarde conciertos, defiende que los "verdaderos" saben que "siempre" lo hace

Madonna se enfrenta a una demanda colectiva por parte de sus fans que la acusan de empezar tarde los conciertos y la cantante se ha defendido diciendo que sus "verdaderos" fans saben que ella "siempre" sube al escenario "mucho después de la hora de inicio prevista", según informa 'TMZ', que ha tenido acceso a los documentos legales. La cantante, según dichos documentos, afirma que sus seguidores entienden cómo funcionan sus conciertos y saben que llega tarde, y añade que la hora impresa en las entradas para el concierto "no es una indicación de cuándo subirá realmente al escenario". La demanda ha sido interpuesta por un hombre llamado Michael Fellows, que critica que Madonna comenzó el pasado mes de diciembre uno de sus conciertos en Nueva York, de su gira internacional 'The Celebration Tour', dos horas después de la hora marcada. Las entradas señalaban que comenzaría a las 20.30 horas, pero arrancó después de las 22.30. "Si un fan está lo suficientemente familiarizado con la historia de mis conciertos, como para saber que las actuaciones duran dos horas y quince minutos, ese fan seguramente sabrá que Madonna normalmente sube al escenario mucho después de la hora indicada para el evento ( después de un acto de apertura, transición de escenario, etc.) y toca hasta altas horas de la noche", ha defendido la cantante, según los documentos legales.

