López Obrador critica el "autoritarismo" de Argentina ante las protestas contra Milei

Ciudad de México, 29 dic (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó este viernes el "autoritarismo" del Gobierno de Argentina ante las protestas contra las medidas económicas del nuevo mandatario de ese país, Javier Milei, quien ha propuesto sanciones y cárcel para manifestantes.

“No van a poder (con las medidas represivas), no funciona eso, el autoritarismo no funciona. Es cosa de no caer en la trampa de la violencia porque ahí sí. ¿Qué tienen ellos? La fuerza bruta, no tienen la razón, entonces se imponen por la fuerza, es el terror", declaró el mandatario en su conferencia matutina.

"Y sí, la gente se abstiene, se inhibe, cuando hay mano dura, eso han sido las dictaduras en Argentina y en Chile”, agregó.

El gobernante mexicano se refirió a las crecientes movilizaciones contra las medidas económicas de Milei que se han multiplicado en los últimos días en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina.

En este contexto, cuestionó las propuestas anunciadas por el Ejecutivo argentino contra las manifestaciones, como multas por destrozos en la vía pública y hasta seis años de prisión para organizadores de manifestaciones.

"La derecha, el conservadurismo, es muy autoritario y quieren imponerse por la fuerza para someter y, además, producir y generar miedo y que nadie salga y que nadie proteste o que, si se protesta, sea con los dientes apretados, por eso las actitudes represivas”, expuso.

López Obrador, quien ha llamado antes a Milei un "facho conservador", tachó de "hipocresía" los actos de su Gobierno tras la narrativa de "libertad" de su campaña presidencial.

“Yo creo que solos se van a ir dando cuenta, hasta los que votaron pensando que iba a haber un cambio y que (prometió) la libertad. Imagínense, utilizar el discurso de la libertad y después impedir la libertad, negar la libertad, condicionar la libertad, pero así son, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía”, señaló.

“¿Cómo decía Milei? La casta va a caer, cosas así, la casta tiene miedo. Pues la casta es la que está ahí ahora, la que está con él y el pueblo es el que está pagando las consecuencias”, añadió.

El presidente de México celebró que la principal central sindical de Argentina, la Confederación General del trabajo (CGT), de inspiración peronista, haya convocado a un paro nacional.

También reiteró sus críticas contra las medidas económicas de Milei, cuyo decreto de necesidad y urgencia (DNU) entra en vigor este viernes para desregular gran parte de la economía argentina.

“En Argentina y en todo el continente, (pido) que no haya represión, pero esas políticas sí son muy antipopulares y entreguistas, poner en venta empresas (estatales)”, opinó López Obrador.