Marco Bezzecchi, último vencedor en Silverstone, en el quinteto de pilotos a 24 puntos

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Redacción deportes, 5 ago (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), último vencedor en Silverstone, escenario este fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, es uno de los integrantes del quinteto de pilotos que, en el regreso del campeonato del mundo de motociclismo tras el período estival, se encuentran a 24 puntos de diferencia.

Bezzecchi (Tailandia, Brasil y Estados Unidos), que lideró el principio de la temporada con tres victorias consecutivas, y que perdió la tercera posición del Mundial con el triunfo de Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) en Sachsenring (Alemania), justo antes de las vacaciones de verano, se encuentra ahora a 22 puntos del líder del campeonato, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP).

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Si bien es cierto que Martín, que suma 208 puntos, tiene tras su estela hasta a cuatro pilotos, el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), Marc Márquez, su compañero de equipo Bezzecchi y el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) en una exigua diferencia de 24 puntos.

En contra de Bezzecchi va a jugar la incógnita de su estado físico y anímico tras los accidentes sufridos en el final de la primera parte de la temporada, en donde encadenó sendos 'ceros' en los grandes premios de Hungría, República Checa, Países Bajos y Alemania.

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Él, más que nadie, necesita el revulsivo de un buen resultado en un trazado que se le suele dar muy bien a las Aprilia -Aleix Espargaró ganó en 2023- y en donde es el último vencedor, pero que ha registrado once vencedores distintos en las últimas once ediciones disputadas.

Ese quinteto ya forma una larga lista de pilotos con ganas de alcanzar la victoria en la duodécima prueba puntuable del Mundial de MotoGP, en la que ninguno ha repetido triunfo desde que lo hiciese el español Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1) en 2010, 2012 y 2013.

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El primer candidato debe ser el actual líder de la competición, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), cuyo mejor resultado es una segunda posición en 2024.

Martín llega a Silverstone con catorce puntos de ventaja sobre la gran sorpresa de la temporada, el japonés Ai Ogura y su Aprilia RS-GP del equipo satélite estadounidense Trackhouse, en el que también milita el español Raúl Fernández, sexto en la tabla del campeonato del mundo de MotoGP.

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Junto a Martín y Ogura, es obligatorio destacar al nueve veces campeón del mundo de motociclismo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), cuya última victoria en Silverstone se remonta a 2014, siendo tercero en la carrera de 2025.

Bien es cierto que Marc Márquez es el piloto que ha experimentado la mayor progresión de rendimiento, desde que aparentemente solventó los problemas físicos en su hombro derecho, al acumular tres victorias en las cuatro últimas citas disputadas hasta la fecha, que le han permitido ascender hasta el tercer puesto a sólo 18 puntos del líder Martín y a cuatro de Ogura.

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Silverstone será una buena piedra de toque para el siete veces campeón del mundo de MotoGP, quien quiere dejar claro cuanto antes que volverá a ser el rival a batir y que aspira a defender con éxito el título que logró el pasado año.

Otro de los pilotos destacados por su rendimiento es el italiano Fabio di Giannantonio, que ocupa la quinta posición en el Mundial a 24 puntos de Jorge Martín y a sólo dos de su compatriota Marco Bezzecchi.

Di Giannantonio, vencedor en Cataluña, se ha mostrado como uno de los pilotos más regulares de la temporada y con su futuro ya solucionado, pues en 2027 será piloto oficial de KTM junto al español Alex Márquez, buscará protagonizar una segunda parte de campeonato al más alto nivel, aspirando a todo en el campeonato.

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En esa relación de aspirantes también deben estar el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), y los españoles Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

Un poco más atrás, pero siempre con la esperanza de mejorar, están los pilotos oficiales de Honda, el italiano Luca Marini y el español Joan Mir.

Como también los de Yamaha, el francés Fabio Quartararo, vencedor en la edición de 2021, año en el que acabó proclamándose campeón del mundo de MotoGP, y el español Alex Rins, que al manillar de la Suzuki GSV RR ganó en 2017, por apenas trece milésimas de segundo y en un electrizante final a Marc Márquez, cuando este pilotaba la Honda RC 213 V.

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El español Iker Lecuona sustituirá a su compatriota Fermín Aldeguer al manillar de la Ducati Desmosedici GP25 del equipo Gresini, quien continuará con su proceso de recuperación de la fractura de la vértebra T7 para intentar reaparecer en el Gran Premio de Motorland Aragón, a finales de agosto.

Entre los sustitutos, el ídolo local Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), cuyo mejor resultado en Silverstone fue la segunda plaza en 2016 por detrás del español Maverick Viñales cuando era piloto de la Suzuki GSV RR, continuará en el puesto del francés Johann Zarco, que mejora de manera notable, aunque lentamente, de las graves lesiones que sufrió en su caída del Gran Premio de Cataluña.

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Y Maverick Viñales (KTM RC 16), en boca de muchos por las dudas sobre su continuidad en el campeonato, será baja de última hora para poder continuar con el proceso de recuperación de su maltrecho hombro, después de haber sido candidato al título en otras temporadas, aunque ahora se encuentra sumido en una discreta vigésima segunda posición del campeonato.

Viñales será sustituido a partir del Gran Premio de Gran Bretaña por el piloto probador del fabricante austríaco y también español Pol Espargaró, campeón del mundo en Moto2 en 2013. EFE