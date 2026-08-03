Descubierta en Bedmar (Jaén) la primera representación gráfica de Sierra Mágina con 5.000 años de antigüedad

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La primera representación gráfica de Sierra Mágina, de hace unos 5.000 años, plasmada en un trozo de cerámica con grabados de la montaña y del nacimiento del río, ha sido uno de los principales hallazgos del VIII Curso de Arqueología del Cuaternario que se ha celebrado en Bedmar (Jaén).

El diputado provincial Francisco Reyes ha asistido a la clausura y presentación de resultados de esta acción formativa que ha sido organizada la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), el Centro de Investigaciones Prehistóricas de Sierra Mágina (Paleomágina), el consistorio bedmareño, y la Caja Rural de Jaén, con la colaboración de la Diputación de Jaén y la Universidad de Jaén.

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Un total de 23 alumnos procedentes de distintos puntos de España, México, Italia e Irán, así como siete técnicos, han participado en este curso centrado en la arqueología del Cuaternario y la evolución humana.

Junto al este grabado en el que se plasma el paisaje y la importancia del nacimiento del río Cuadros para aquellos primeros habitantes de esta comarca jiennense, han aparecido nuevos restos humanos de inicios de la Edad de Cobre y final del Neolítico, siendo ya medio centenar de individuos los identificados en este yacimiento de la Cueva del Nacimiento del Río Cuadros.

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Reyes ha puesto de manifiesto la trascendencia de este curso que ha situado a Bedmar como un lugar de referencia en el ámbito de la arqueología, tanto en Andalucía como en el conjunto del país y ha señalado la proyección del patrimonio histórico y arqueológico que atesora la provincia.

Por último, se han presentado dos nuevos ídolos antropomorfos del Calcolítico que también se han encontrado con motivo de la octava edición de este curso que dirige el director del Centro Paleomágina, Marco Antonio Bernal, en el que, además de las excavaciones arqueológicas y trabajos de laboratorio, han tenido lugar conferencias y sesiones teóricas y prácticas impartidas por investigadores especialistas.

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