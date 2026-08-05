Los hutíes confirman un nuevo ataque sobre un petrolero saudí frente a las costas del mar Rojo en Yanbu

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El portavoz militar de los rebeldes hutíes de Yemen, Yahya Sari, ha confirmado este miércoles un nuevo ataque con misiles balísticos sobre un petrolero saudí en aguas del mar Rojo, frente a las costas de la ciudad de Yanbu, si bien no ha precisado cuándo tuvo lugar, como parte su campaña de bloqueo naval contra Riad.

"El impacto fue preciso", ha destacado el portavoz de los rebeles yemeníes, que ha cifrado en ocho el número de petroleros saudíes golpeados por los hutíes en las últimas semanas y en 29 los buques obligados a retirarse por el bloque naval.

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Sari ha señalado que gracia al éxito de este tipo de operaciones, "el enemigo saudí" se ha visto forzado a desviar la ruta de sus buques desde el estrecho de Bab el Mandeb, en el extremo sur del mar Rojo, hacia el norte.

Las "operaciones continuarán e irán en aumento contra los petroleros saudíes en el norte del mar Rojo para cerrar todos los puertos e impedir su paso (...) sin importar las consecuencias y repercusiones", ha advertido el portavoz en un mensaje difundido en sus rede sociales.

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En las últimas semanas se han intensificado los incidentes de este tipo, con ambas partes lanzándose ataques en represalia, todo en ello en pleno aumento de las tensiones en esta siempre convulsa parte del mundo, después de que Estados Unidos haya reactivado los ataques sobre Irán.

Los hutíes controlan desde 2014 la capital de Yemen, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país, mientras que el gobierno reconocido internacionalmente tiene su sede en la ciudad de Adén, en el sur del territorio.