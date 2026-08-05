Iberdrola | bp pulse cierran financiación por hasta 230 millones para acelerar su plan de movilidad eléctrica

Guardar

Iberdrola | bp pulse ha cerrado una financiación bancaria de aproximadamente 130 millones de euros, con opción de ampliación hasta 230 millones de euros, destinada a respaldar el plan de crecimiento de la compañía durante los próximos años, según informó la alianza de ambos grupos para impulsar la movilidad eléctrica en la Península Ibérica.

En concreto, la financiación, asesorada por ING Corporate Finance, ha sido estructurada mediante un 'club deal' en el que participan entidades financieras nacionales e internacionales. Esta operación suscrita por ING, Rabobank, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Kutxabank, permitirá impulsar el plan estratégico de la compañía, creada hace menos de tres años, durante los próximos años para avanzar en el despliegue de infraestructura de recarga pública de alta potencia en España y Portugal.

PUBLICIDAD

La 'joint venture' destacó que esta financiación, una de las más relevantes cerradas en España para el desarrollo de infraestructuras en el sector de la electromovilidad, "pone de manifiesto la confianza del mercado financiero en la solidez del proyecto y en su estrategia" desde su creación, "consolidando el respaldo de las entidades participantes a un modelo de crecimiento basado en el despliegue de una red de recarga pública de alta potencia".

La compañía ha desplegado desde su constitución una de las principales redes públicas de recarga de alta potencia de la Península Ibérica, con más de 2.500 puntos distribuidos entre España y Portugal.

El CFO de Iberdrola | bp pulse en España y Portugal, Roberto Cocina, indicó que esta financiación "demuestra el respaldo y la sólida confianza del mercado financiero en la solvencia y madurez del proyecto".

"Nos aporta la flexibilidad y la estructura de capital idóneas para continuar ejecutando nuestro plan de negocio con el rigor y la disciplina financiera que nos caracteriza", dijo.

Por su parte, el consejero delegado de Iberdrola