Quiles domina con mano de hierro y González salva con maestría las adversidades

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Redacción deportes, 5 ago (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM) domina con mano de hierro la categoría de Moto3 y su compatriota Manuel González (Kalex) salva con maestría las adversidades en Moto2, circunstancias que les sitúan claramente entre los favoritos del Gran Premio de Gran Bretaña de sus categorías, que este fin de semana se disputa en el circuito de Silverstone.

Quiles, el joven pupilo de Marc Márquez en el seno de la escudería de Jorge Martínez 'Aspar' domina con solvencia la más pequeña de las categorías, en la que suma hasta seis victorias de once posibles, con tres segundos, un tercero y un undécimo puesto en Mugello (Italia), como peor resultado.

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Esa cadena de resultados le permite acumular 104 puntos de ventaja, más de cuatro grandes premios sobre su inmediato perseguidor, el también español Brian Uriarte (KTM), último vencedor de la categoría, que superó por un punto a Álvaro Carpe (KTM) en Sachsenring (Alemania).

Si bien es cierto que la lista de candidatos a la victoria en Moto3 es siempre muy amplia y, habitualmente, dominada por la amplia representación española, con victorias 'foráneas' del italiano Guido Pini (Honda) y el malasio Hakim Danish (KTM).

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En esa lista hay que contar también con David Almansa (KTM), Joel Esteban (KTM), Adrián Fernández (Honda), Adrián Cruces (KTM) y Jesús Ríos (Honda), entre los españoles, con la duda del lesionado David Muñoz (KTM), además de los hispano-argentinos Marco Morelli (KTM) y Valentín Perrone (KTM), el indonesio Veda Pratama (Honda) o el finlandés Rico Salmela (KTM).

Aunque con 51,5 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Manuel 'Manugas' González consigue salvar con maestría todos los avatares a los que se enfrenta carrera tras carrera para mantener su sólido liderato en Moto2, en donde suma cuatro victorias y por ahora mantiene a raya a su rival más directo, el también español Izan Guevara (Boscoscuro).

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Tras ellos se encuentran el australiano Senna Agius, compañero de equipo de González, por delante del hispano-colombiano David Alonso (Kalex) y de los españoles Daniel Holgado (Kalex) e Iván Ortolá (Kalex), último vencedor de la categoría, pues ganó en Sachsenring (Alemania).

Manuel González continúa centrado en su gran objetivo, que es defender el liderato de Moto2 y aspirar a su primer título en la categoría, a pesar de que a su alrededor se consuman los fichajes de sus rivales para ascender a MotoGP, mientras con él se comete una gran injusticia, por méritos y rendimiento, al quedar fuera de las previsiones para muchos equipos.

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Con ellos, en la pelea por la victoria deben estar pilotos como los italianos Celestino Vietti (Boscoscuro) y Tony Arbolino (Kalex), el checo Filip Salac (Kalex), el neerlandés Collin Veijer (Kalex), el belga Barry Baltus o los españoles Alex Escrig (Forward) y Alonso López (Kalex), quien ya recuperado de las lesiones que sufrió en su caída durante los entrenamientos del Gran Premio de la República Checa, en el circuito de Brno, regresará a la competición en Silverstone. EFE