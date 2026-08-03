Irán señala que todos sus interlocutores permanecen este lunes en el país tras afirmar Trump nuevas negociaciones

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El portavoz iraní del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, ha dicho este lunes que todos los interlocutores que participan en las negociaciones de paz con Estados Unidos van a permanecer en el país, después de que el presidente Donald Trump asegurara que esta misma jornada habría nuevas conversaciones.

Baqaei ha explicado que el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, ha puesto rumbo hacia la ciudad iraquí de Náyaf, para participar en los actos el Arbaín, una festividad en la que se conmemora el martirio del nieto del profeta Mahoma, el tercer imán de los chiíes, Husáin ibn Ali.

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"El doctor Araqchi parte hoy hacia el Arbaín y todos los interlocutores de la negociación también están en Irán. No hemos añadido ningún mediador nuevo a los ya existentes", ha respondido el portavoz cuando se le ha preguntado por estas últimas declaraciones del presidente Trump sobre el reinicio de las conversaciones.

Las conversaciones, que no suelen ser directas, están teniendo como sede Mascate, la capital de Omán, país con el que Irán, ha remarcado Baqaei, están negociando un acuerdo que garantice la reapertura segura y la seguridad de la navegación a través del estrecho de Ormuz.

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"En este momento no estamos negociando con Estados Unidos", ha explicado el portavoz, quien ha recordado que los problemas que atraviesa la región se deben a "la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista", según informa ISNA.

"Mientras persistan las atrocidades de Estados Unidos y el bloqueo naval, probablemente no habrá cambios significativos en la situación del estrecho de Ormuz (...) y en cuanto a los asuntos relacionados con Irán y Estados Unidos, habrá que esperar para ver cómo evoluciona la situación", ha zanjado.

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Trump declaró además el sábado que había accedido a suspender los ataques después de que Irán y varios países más de Oriente Próximo le pidieran detener cualquier respuesta armada hasta agotar la vía diplomática y más teniendo sobre la mesa un acuerdo de entendimiento, que las partes se acusan de no respetar.