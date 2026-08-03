AstraZeneca baja más de un 7% entre rumores sobre una megafusión con Bristol Myers Squibb

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Las acciones de AstraZeneca llegaban a desplomarse este lunes hasta un 7,8% en la Bolsa de Londres, después de las informaciones que apuntan a negociaciones sobre una potencial combinación entre la farmacéutica anglo sueca y el laboratorio estadounidense Bristol Myers Squibb, que daría origen a un coloso del sector con alrededor de 400.000 millones de valoración (347.000 millones de euros).

La noticia sobre los contactos entre ambas compañías, adelantada por 'Financial Times', ha provocado una fuerte caída en la cotización de las acciones de la farmacéutica europea, la mayor compañía del sector en Reino Unido y la segunda mayor empresa cotizada del Ftse100 de la Bolsa de Londres. De su lado, los títulos de Bristol Myers Squibb subían más de un 5% en la negociación previa a la apertura de Wall Street.

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Según fuentes cercanas al asunto consultadas por Bloomberg, las empresas habrían mantenido conversaciones preliminares sobre una posible fusión, aunque advierten de que no es posible saber si los contactos continúan o si culminarán finalmente en una transacción.

AstraZeneca mantiene una capitalización bursátil de más de 184.000 millones de libras esterlinas (unos 215.000 millones de euros), frente a los alrededor de 134.000 millones de dólares (unos 112.000 millones de euros) de Bristol Myers Squibb.

Fundada en 1999 tras la fusión entre el laboratorio sueco Astra y la empresa británica Zeneca Group, la farmacéutica con sede en Cambridge (Reino Unido) rechazó en 2014 una oferta de 70.000 millones de libras (81.870 millones de euros al cambio actual) de la estadounidense Pfizer.

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AstraZeneca anunció en septiembre de 2025 su intención de cotizar directamente en la Bolsa de Nueva York frente a la modalidad de American Depositary Receipts (ADRs), lo que comenzó a hacer en febrero de 2026, aunque sin abandonar los parqués de Londres o Estocolmo.