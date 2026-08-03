EEUU firma un acuerdo con dos empresas para impulsar la producción de componentes de interceptores de misiles

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El Gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, ha anunciado este lunes un acuerdo con las empresas aeroespaciales Northrop Grumman y Lockheed Martin para incrementar la producción de componentes de los sistemas interceptores de misiles de baja, media y alta altitud estadounidenses.

"Estos acuerdos históricos son fundamentales para garantizar que los proveedores clave reciban señales claras sobre la demanda a largo plazo, lo que permitirá triplicar y cuadruplicar la producción de Patriot PAC-3 y Defensa de Área de Gran Altitud Terminal (THAAD), respectivamente", ha señalado el Departamento en un comunicado.

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El subsecretario de Defensa de adquisiciones y mantenimiento del Departamento, Michael P. Duffey, ha afirmado que potenciar el llamado 'Arsenal de la Libertad' --que busca aumentar la capacidad de respuesta militar de Washington-- "requiere cadenas de suministro sólidas y dinámicas en todos los niveles de la base industrial".

La Administración Trump, que no ha detallado el valor del acuerdo, ha presionado a los contratistas para acelerar la producción en el marco de los conflictos en Oriente Próximo y Ucrania, que están poniendo a prueba las reservas de armamento de Estados Unidos.

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