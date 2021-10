Benzema conocerá sentencia en juicio sobre 'sextape' en Francia el 24 de noviembre

Actualiza con anuncio de fallo el 24 de noviembre. ///Versalles, Francia, 22 Oct 2021 (AFP) - La sentencia sobre el intento de chantaje al exinternacional Mathieu Valbuena con un video de carácter sexual, cuyo acusado más mediático es la estrella del Real Madrid Karim Benzema, se conocerá el 24 de noviembre, anunció este viernes la justicia francesa.Aunque el veredicto en este caso, que apartó al delantero de la selección francesa durante un lustro, se esperaba para este viernes, el presidente del tribunal de Versalles, al suroeste de París, anunció tras un receso que emitirán su sentencia el 24 de noviembre.La fiscalía pidió la víspera 10 meses de prisión con suspensión de pena contra Benzema, acusado de complicidad en el intento de chantaje, así como 75.000 euros (87.000 dólares) de multa, al considerar que las escuchas prueban que "se asocia" a la trama.Sin embargo, este viernes, en el último día de audiencias, los abogados de la defensa, entre ellos los de la estrella madridista, denunciaron un caso mediático basado únicamente en los "sentimientos" de la presunta víctima Mathieu Valbuena."¿Podemos preguntarnos qué interesa realmente a los franceses en este caso? ¿El sexo? ¿El fútbol? No la cuestión judicial, en cualquier caso", aseguró ante el tribunal el abogado del delantero, Antoine Vey, quien pidió la absolución.Su abogado denunció "las especulaciones" de la acusación y aseguró que "el elemento intencional del delito" del que se acusa al futbolista de 33 años no logró tipificarse. "Nunca es tarde para hacer justicia", dijo su otro letrado Sylvain Cormier.Junto a Benzema, hay otros cuatro acusados por intento de chantaje, a quienes la fiscalía pidió penas que van desde los 18 meses de prisión con suspensión de pena a cuatro años de cárcel.De manera general, la defensa cargó contra un caso débil, que no merecía un tal tratamiento por parte de la acusación ni mediático. Para Cormier, a Benzema se le "infligió una especie de 'paseo de la vergüenza' a la estadounidense" con su breve detención en 2015. - "Presión deportiva"- "No habríamos pasado tanto tiempo en este caso si no hubiera estado Karim Benzema", reconoció el jueves durante los alegatos el fiscal Julien Eyraud. El candidato al Balón de Oro por su desempeño en la selección francesa fue el último en entrar en escena en esta trama.Los hechos remontan al 6 de octubre de 2015. El futbolista francés va a la habitación de Valbuena para advertirle del video y asegurarle que puede presentarle a "alguien de confianza" para ayudarle a "gestionar" la situación.La persona que recomienda Benzema, que siempre defendió haber dado un "consejo de amigo", es su amigo de infancia Karim Zenati, con el que los presuntos chantajistas se habían puesto en contacto para presionar al centrocampista, al fracasar en intentos anteriores.Al contrario que Valbuena, que asistió a las audiencias hasta el jueves a mediodía, Benzema no asistió al juicio iniciado el miércoles por la "presión deportiva", según Vey, al disputar un partido de Liga de Campeones el martes y preparar ahora el 'clásico' contra el Barça del domingo.La aparición de este escándalo tuvo consecuencias deportivas, más allá de las judiciales, tanto para el delantero del Real Madrid como para el centrocampista del Olympiakos, que ya no fueron convocados por la selección francesa.Aunque esta travesía en el desierto terminó para Benzema, quien volvió a los 'Bleus' en vísperas de la Eurocopa disputada en 2021. El seleccionador Didier Deschamps cuenta además con él de cara al mundial previsto a finales de 2022 en Catar.Y la decisión judicial parece que no cambiará sus planes. A principios de octubre, Deschamps respondió de manera evasiva sobre el impacto del fallo: "Si respondo a eso y os digo que sí, quiere decir que antes, pudo pasar... Mis decisiones son deportivas", declaró entonces.leo-tjc/eg -------------------------------------------------------------