El tenista Gergely Madarasz vence en los octavos de final del torneo de Sarajevo

El húngaro Gergely Madarasz ganó por 6-0 y 6-3 en una hora y nueve minutos a Mathieu Perchicot, tenista francés y cabeza de serie número 5, en los octavos de final del torneo de Sarajevo. Con este resultado, Madarasz logra clasificarse para los cuartos de final del torneo de Sarajevo.

Las estadísticas reflejan que el jugador húngaro logró quebrar el saque 5 veces a su oponente, tuvo un 83% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y consiguió el 93% de los puntos al saque. Por lo que respecta al francés, no pudo romper el saque a su adversario ninguna vez, tuvo un 71% de primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró ganar el 47% de los puntos al saque.

En los cuartos de final, Madarasz se enfrentará al ganador del partido en el que se enfrentarán el italiano Federico Iannaccone y el tenista belga Simon Beaupain.

El torneo de Sarajevo (ITF Bosnia & Herzegovina F3) tiene lugar del 30 de mayo al 6 de junio sobre tierra batida exterior. Durante esta competición se enfrentan un total de 71 jugadores.