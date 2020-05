Senegal apuesta por la hidroxicloroquina contra el coronavirus

Las autoridades de Senegal anunciaron el sábado que continuarán administrando hidroxicloroquina a los enfermos de COVID-19 pues, según un análisis preliminar, su uso reduciría el tiempo de hospitalización, lo que ayudaría a gestionar el número creciente de casos.

Asimismo, anunciaron que, para tratar de descongestionar los hospitales, los enfermos asintomáticos o con síntomas leves serán trasladados en régimen de aislamiento a otras dependencias habilitadas al aire libre, como un hangar del antiguo aeropuerto Léopold Sédar Senghor de Dakar o la base militar de Thiès (oeste).

En un balance divulgado el sábado, las autoridades sanitarias declararon oficialmente 1.115 casos y nueve decesos desde que se confirmó el primer contagio en el país, el 2 de marzo.

"La principal conclusión es que la epidemia no decae", declaró a la prensa el ministro de Salud, Abdoulaye Diouf Sarr.

El responsable aseguró que la pandemia estaba bajo control, pero subrayó que en cuestión de un mes el número de casos se había quintuplicado y que muchos de los nuevos contagios no guardan relación aparente con otros ya detectados.

Senegal decidió generalizar la prescripción, en hospitales, de la hidroxicloroquina para tratar el nuevo coronavirus, un medicamento tradicionalmente utilizado contra la malaria y disponible en el mercado, que ha causado división entre los expertos acerca de su efectividad y su inocuidad.

- Pocos efectos secundarios -

El profesor Moussa Seydi, especialista en enfermedades infecciosas a cargo de los enfermos de COVID-19, presentó los resultados de un análisis "preliminar".

Según el informe, en 181 pacientes, los que no recibieron ningún tipo de tratamiento estuvieron ingresados 13 días en promedio; los que fueron tratados con hidroxicloroquina únicamente, 11 días; y los que recibieron hidroxiloroquina y azitromicina (un antibiótico), 9 días. Aquellos que acudieron rápidamente al hospital y empezaron a ser tratados en menos de 24 horas, estuvieron ingresados 8 días.

De acuerdo con este análisis, basado esta vez en 362 pacientes, se observaron efectos secundarios -no precisados- en 12 personas. Cuatro de ellas continuaron con el tratamiento porque los efectos secundarios no eran "molestos" y las otras ocho lo interrumpieron, aunque no se detectó "ningún efecto secundario grave" y todos los síntomas remitieron, explicó el experto.

"En vista de estos resultados preliminares, continuaremos atendiendo [a los enfermos] con hidroxicloroquina", señaló el especialista.

Más de 700 enfermos están siendo tratados en 20 centros.

El gobierno senegalés instauró un toque de queda nocturno, cerró fronteras y restringió los desplazamientos y las concentraciones, pero no decretó ningún tipo de confinamiento pues este sería de difícil cumplimento, pues muchos de los ciudadanos del país, muy empobrecido, viven al día.

