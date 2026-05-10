Al menos 15 policías muertos en un ataque suicida contra un puesto de control en Pakistán

Islamabad, 10 may (EFE).– Al menos 15 agentes de policía murieron en un atentado suicida con coche bomba seguido de un asalto armado contra un puesto de control en el distrito de Bannu, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, al noroeste de Pakistán, informaron este domingo fuentes oficiales.

El ataque se produjo a última hora del sábado cuando un grupo de insurgentes empotró un vehículo cargado de explosivos contra el puesto policial de Fateh Khel.

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"Tras la explosión, que causó el colapso del edificio, hombres armados irrumpieron en el recinto y abrieron fuego contra los oficiales", explicó a EFE el portavoz de la policía de Bannu, Kashif Khan.

Según el portavoz, los atacantes prepararon además una emboscada para las unidades de refuerzo que acudieron al lugar, lo que elevó el número de bajas en las filas de las fuerzas de seguridad.

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La autoría del ataque fue reclamada por Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan (IMP), una coalición formada el año pasado por tres facciones escindidas de los talibanes paquistaníes (TTP).

Las autoridades de Islamabad consideran que este grupo es una organización instrumental del TTP para perpetrar atentados en la región fronteriza.

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El repunte de la violencia insurgente en Pakistán se ha intensificado desde el regreso de los talibanes al poder en el vecino Afganistán en 2021. Este último ataque se produce cuando Pakistán acusa a Kabul de ofrecer refugio a los militantes del TTP, un extremo que el Gobierno de facto afgano niega.

Las relaciones entre ambos países se han deteriorado gravemente desde el pasado febrero, cuando se registraron los primeros enfrentamientos armados directos en la zona fronteriza, convirtiendo a Khyber Pakhtunkhwa en el escenario de una guerra de baja intensidad que golpea casi a diario a las fuerzas de seguridad locales. EFE

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