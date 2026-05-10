Agencias

Muere el padre de Hansi Flick horas antes del Clásico

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El padre del entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha fallecido este domingo, horas antes de que el conjunto azulgrana dispute el Clásico de LaLiga EA Sports ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou (21.00 horas), ha confirmado el club 'culer'.

"El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia", informó la entidad en redes sociales.

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El técnico alemán se encuentra en la concentración del equipo y a priori se sentará en el banquillo esta noche, en la que su equipo podría proclamarse matemáticamente campeón de LaLiga EA Sports.

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