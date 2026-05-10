El Kremlin espera recibir "muy pronto" a Witkoff y Kushner

El Kremlin ha señalado este domingo que espera recibir "muy pronto" en Moscú al enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y al asesor de la Casa Blanca y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, en medio de las deterioradas conversaciones con Ucrania para poner fin al conflicto, que ha entrado ya en su quinto año.

"Creo que muy pronto, nuestros colegas habituales, Steve Witkoff y Kushner, vendrán a Moscú y continuaremos nuestro diálogo con ellos", ha declarado su asesor, Yuri Ushakov, en declaraciones a la televisión estatal rusa Vesti, en las que ha asegurado que el Gobierno de Estados Unidos mantiene el interés del conflicto en Ucrania, alegando los recientes contactos telefónicos entre su presidente y el mandatario ruso, Vladimir Putin.

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Witkoff y Kushner, principales representante de Estados Unidos para mediar entre Ucrania y Rusia, estuvieron en Moscú por última vez en enero de este año, sin lograr avances en las conversaciones de paz.

Este mismo domingo expira el alto el fuego iniciado este viernes y anunciado por el inquilino de la Casa Blanca, con motivo del Día de la Victoria, que conmemora la victoria de los aliados sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

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