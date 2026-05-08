Irán augura que "pronto" celebrará su "gran victoria" y advierte estar "decidido a controlar" Ormuz

El vicepresidente primero de Irán, Mohamed Reza Aref, ha defendido este jueves que la República Islámica festejará "pronto" su "gran victoria" en el marco del conflicto desatado tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Teherán el 28 de febrero y su subsiguiente respuesta atacando intereses estadounidenses en la región, al tiempo que ha subrayado su intención de "controlar" el estrecho de Ormuz.

"Pronto celebraremos nuestra fiesta de la victoria, y las sanciones y presiones que han impuesto a la nación iraní en los últimos años se levantarán con la gran victoria de la nación iraní", ha considerado Reza Aref en declaraciones recogidas por la cadena de televisión estatal iraní Press TV.

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Del mismo modo, el jerarca iraní se ha referido a la estrategia de Teherán en el paso de Ormuz, enclave estratégico en el cual en la noche de este jueves las fuerzas iraníes y estadounidenses han intercambiado un cruce de ataques, avanzando que, mientras "en los últimos años" su país no ha "aprovechado esta ventaja estratégica", ahora sí está "decidido a controlar" el estrecho.

"La República Islámica de Irán, desde una perspectiva jurídica, estratégica y económica internacional, ha decidido gestionar el estrecho de Ormuz, y esta gestión puede garantizar la seguridad de esta vía navegable y de todos los países de la región", ha afirmado Reza Aref, tras reivindicar que este enclave que conecta los golfos Pérsico y de Omán "es propiedad absoluta de Irán".

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Al hilo, el vicepresidente primero ha puesto de manifiesto que su país no solo busca el desarrollo propio sino que también aspira a generar unas condiciones en la región favorables a que los países de la zona opten por colaborar con Teherán. "Estamos plenamente preparados para cooperar con nuestros vecinos del sur y garantizar la seguridad regional", ha recalcado.