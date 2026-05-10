Agencias

Aparecen pintadas vandálicas sobre la llegada a América en un barco del parque de Poio que recuerda a Cristóbal Colón

Guardar
Imagen CPN4E3GFKNDATOGRAPIABE4QS4

El Ayuntamiento de Poio ha condenado las pintadas vandálicas sobre la llegada a América aparecidas en un barco del Parque de Ánkar, que recuerda a Cristóbal Colón, en el municipio pontevedrés.

Según han expuesto en la red social Instagram, en la imagen se puede observar una frase que dice lo siguiente: "America xa existía, non foi descubrimiento, foi un xenocidio".

PUBLICIDAD

En este contexto, el Gobierno local ha señalado que se trata de un "acto incívico que perjudica a todos los vecinos". "Hablamos de un espacio público pensado para nuestras familiar y niños. Un lugar para disfrutar, lejos de proclamas e ideologías", ha subrayado.

Así, ha remarcado que el Ayuntamiento es "responsabilidad de cada uno" y con este tipo de actos "pierden todos".

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Irán envía su respuesta a la última propuesta de paz de EE.UU.

Infobae

Pakistán y Catar abordan la situación regional tras el ataque a un buque en el Golfo

Infobae

Nacidos del amor: ucranianas se convierten en madres tras perder a sus maridos en guerra

Infobae

Los talibanes detienen a dos periodistas de la principal cadena de noticias de Afganistán

Infobae

Lamine Yamal y Andreas Christensen, únicas bajas en el FC Barcelona para el Clásico

Lamine Yamal y Andreas Christensen, únicas bajas en el FC Barcelona para el Clásico