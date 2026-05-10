Aparecen pintadas vandálicas sobre la llegada a América en un barco del parque de Poio que recuerda a Cristóbal Colón

El Ayuntamiento de Poio ha condenado las pintadas vandálicas sobre la llegada a América aparecidas en un barco del Parque de Ánkar, que recuerda a Cristóbal Colón, en el municipio pontevedrés.

Según han expuesto en la red social Instagram, en la imagen se puede observar una frase que dice lo siguiente: "America xa existía, non foi descubrimiento, foi un xenocidio".

PUBLICIDAD

En este contexto, el Gobierno local ha señalado que se trata de un "acto incívico que perjudica a todos los vecinos". "Hablamos de un espacio público pensado para nuestras familiar y niños. Un lugar para disfrutar, lejos de proclamas e ideologías", ha subrayado.

Así, ha remarcado que el Ayuntamiento es "responsabilidad de cada uno" y con este tipo de actos "pierden todos".

PUBLICIDAD