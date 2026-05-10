Una barcaza "abarrotada" con más de cien personas llega a la isla canaria de Tenerife

Las Palmas de Gran Canaria (España), 10 may (EFE).- Una embarcación precaria "abarrotada", con más de cien personas migrantes a bordo, llegó este domingo a la isla española de Tenerife (Atántico) escoltada por Salvamento Marítimo, informaron a EFE fuentes de este organismo público.

La embarcación, que en esta zona se conoce como cayuco, fue auxiliada por dos embarcaciones de Salvamento Marítimo tras haber sido avistada por otro buque cuando navegaba a unos 3,7 kilómetros de una playa del municipio tinerfeño de Arona, situada en el archipiélago de las Canarias, indicaron las fuentes.

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El cayuco fue guiado por Salvamento Marítimo hasta el puerto de Los Cristianos, al sur de Tenerife, donde se produjo el desembarco de los inmigrantes que viajaban en él.

Las embarcaciones de Salvamento Marítimo estaban ya en alerta en la zona, colaborando en Granadilla de Abona en el operativo de fondeo y desembarco del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus durante su travesía por el Atlántico sur.

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La llegada del centenar de migrantes este domingo se suma a los 62 inmigrantes rescatados ayer, sábado, cuando viajaban en una lancha neumática, que fueron trasladados a la isla de Gran Canaria, y a otros 61 que también auxilió Salvamento Marítimo en la víspera cuando navegaban hacia la isla canaria de Lanzarote. EFE