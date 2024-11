Una científica experimentó en sí misma para tratar su cáncer y funcionó

Beata Halassy decide tratar su cáncer de mama con una innovadora autoexperimentación basada en virus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando Beata Halassy supo en el verano de 2020 que su cáncer de mama había regresado, tomó una decisión audaz. Como viróloga en la Universidad de Zagreb en Croacia, sabía que investigadores de todo el mundo estaban probando tratamientos contra el cáncer basados en virus que podrían evitar los efectos secundarios destructivos de los tratamientos convencionales como la quimioterapia.

Halassy, que estudia virus para ganarse la vida, decidió probar algunos de ellos en sí misma.

Con la aprobación de sus oncólogos, se convirtió en objeto de prueba y trabajó con colegas para inyectarse dos tipos de virus que cultivó en un laboratorio, informó la revista científica Nature. Durante varias semanas, su remedio casero hizo que su tumor se encogiera, permitiendo a los cirujanos extirparlo.

En un estudio que documenta su experimento, publicado en agosto en la revista revisada por pares “Vaccines”, Halassy y sus coautores afirmaron que el tratamiento “no convencional” la ha dejado en remisión durante casi cuatro años.

Bioeticistas dijeron a The Washington Post que estaban divididos sobre la decisión de Halassy de entrar en la histórica y controvertida tradición de la autoexperimentación en medicina y publicar sus resultados. Aunque Halassy estaba excepcionalmente calificada para evaluar la decisión y llevar a cabo sus pruebas en sí misma, aún podría haber carecido de la perspectiva de un investigador objetivo siendo su propio sujeto de prueba, dijeron. Y su estudio de solo un paciente probablemente no proporcionará suficiente información para sacar conclusiones sobre los tratamientos que probó.

“Desde mi perspectiva, la autoexperimentación no es fundamentalmente no ética”, dijo Alta Charo, profesora emérita de derecho y bioética en la Universidad de Wisconsin en Madison. “Puede ser imprudente. De hecho, puede estar viciada por un conjunto poco realista de expectativas... Pero no la veo como fundamentalmente no ética”.

Halassy y dos de sus coautores no respondieron a las solicitudes de comentarios, pero Nature la identificó como la investigadora que fue su propio sujeto de prueba. El estudio de Halassy describe a la persona tratada como “una viróloga de 50 años autoexperimentadora”, y ella es la única persona en la lista de autores que cumple con esa descripción.

Los estudios que exploran el uso de virus para tratar el cáncer datan de hace más de una década. La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó por primera vez una forma de terapia con virus oncolíticos, el uso de virus modificados para atacar específicamente las células cancerosas, para tratar el cáncer de piel en 2015. Desde entonces, la investigación ha buscado ampliar el rango de cánceres a los que se puede aplicar OVT. Pero los ensayos clínicos para tratamientos novedosos como el OVT a veces están limitados, escribieron Halassy y sus coautores en su estudio, ya que se llevan a cabo primero en pacientes cuya salud puede haber sido ya afectada por tratamientos convencionales como la quimioterapia o la radioterapia.

Halassy, viróloga de Zagreb, trabaja con sus oncólogos e inyecta virus en su propio tumor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Halassy estaba en una situación diferente. Habían pasado varios años desde su diagnóstico de cáncer de mama en 2016 y su posterior quimioterapia. Y era un sujeto raro que tenía los medios y el conocimiento para producir y administrar su propio tratamiento viral experimental.

Halassy y sus colegas usaron dos tipos de virus —una cepa del sarampión usada en vacunas y el virus de la estomatitis vesicular, que afecta al ganado— que preparó en su propio laboratorio, según el estudio. Los virus fueron inyectados directamente en el tumor en varios intervalos durante aproximadamente seis semanas.

Alrededor de 11 días después de iniciado el régimen, el tumor de Halassy comenzó a encogerse y continuó disminuyendo gradualmente hasta que fue lo suficientemente pequeño como para ser extirpado quirúrgicamente después de que terminara el período de inyecciones de seis semanas. Fue un resultado excelente, señala el estudio: el tratamiento tuvo pocos efectos secundarios graves, salvo un día en que Halassy desarrolló fiebre, y permitió a los cirujanos remover el tumor sin un crecimiento o propagación adicional en su cuerpo.

El cáncer de mama de Halassy había regresado dos veces después de su diagnóstico en 2016. Después del tratamiento viral, ha estado libre de cáncer durante 45 meses, dice el estudio.

Con el experimento, Halassy se une a una larga lista de investigadores que han probado teorías médicas en sí mismos. Sus intentos han llevado a importantes avances médicos —y en algunos casos, daño o muerte. Jesse Lazear, un médico estadounidense que estudiaba la fiebre amarilla en el siglo XIX, murió de la enfermedad después de permitir que un mosquito lo picara para demostrar cómo se transmitía. El estudiante de medicina peruano Daniel Carrión murió en 1885 después de infectarse con la enfermedad de Carrión, que más tarde fue nombrada así en su honor.

La autoexperimentación de Halassy no parecía ser tan arriesgada como esos ejemplos fatales, dijo Hank Greely, director del Centro de Derecho y Ciencias Biológicas de la Universidad de Stanford. Pero dijo que los críticos aún podrían cuestionar si un investigador en la posición de Halassy podría dar su consentimiento informado para ser un sujeto de prueba y evaluar los beneficios y daños potenciales de un experimento sin sesgo.

“En general, se considera una mala idea que los médicos cuiden a sus [familiares] o a sí mismos”, dijo Greely. “Lo mismo se aplica a la autoexperimentación”.

Tras seis semanas de tratamiento viral, su tumor se reduce y es extirpado quirúrgicamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Halassy y sus coautores escribieron que el estudio no fue revisado por un comité de ética porque involucraba autoexperimentación, y que el sujeto estaba “totalmente consciente de su enfermedad así como de las terapias disponibles” y “quería probar un enfoque innovador de manera científicamente sólida”.

Los opositores a la práctica también argumentan que publicitar casos como el de Halassy corre el riesgo de alentar a pacientes menos calificados a autoexperimentar de manera más peligrosa, dijeron Greely y Charo, la profesora de bioética. Agregaron que el estudio de Halassy sobre su respuesta al OVT probablemente era demasiado limitado en su alcance para contribuir de manera confiable a la investigación sobre el tratamiento.

“No todo experimento es investigación”, dijo Charo.

Halassy y sus coautores reconocieron en el estudio que era “aislado” pero dijeron que debería alentar ensayos clínicos para evaluar la eficacia del OVT en etapas tempranas del cáncer. También dijeron que las circunstancias del estudio de Halassy serían muy difíciles de repetir.

“El estudio fue factible solo debido a la situación única en la que la paciente también era una viróloga experta”, afirma el estudio.

(c) 2024, The Washington Post