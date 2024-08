Los inversores están nerviosos ante los resultados de Nvidia y los datos de EEUU

Los futuros de acciones estadounidenses y el dólar registraron pocos cambios mientras los mercados esperan los resultados de Nvidia y datos económicos clave de EE.UU. (REUTERS/Ann Wang/File Photo/File Photo)

Con las ganancias de Nvidia Corp. a solo un día de distancia y una gran cantidad de datos económicos de EE. UU. programados para más adelante en la semana, hubo poco movimiento en los mercados el martes.

Los futuros de acciones estadounidenses y el dólar registraron pocos cambios, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron ligeramente. Hay mucho en juego antes de Nvidia, especialmente después de una temporada de resultados que mostró resultados decepcionantes para otras megacapitalizaciones de los “Siete Magníficos”. Los próximos informes sobre el crecimiento económico de Estados Unidos, los precios, el gasto personal y el empleo están contribuyendo al estado de ánimo de esperar y ver.

El peso de Nvidia, que tiene la segunda mayor ponderación en el S&P 500 después de Apple Inc., y su vertiginosa valoración significan que es susceptible a grandes oscilaciones que podrían repercutir ampliamente. Los precios en el mercado de opciones muestran que los operadores ven el potencial de un movimiento de casi el 10% en cualquier dirección después de las ganancias, lo que se traduciría en aproximadamente 160 puntos en el índice Nasdaq 100, o un movimiento del 0,8%, según datos compilados por Bloomberg.

“Los números de Nvidia serán buenos, pero lo que importa es la orientación para entender si la demanda sigue siendo saludable”, dijo Alberto Tocchio, gerente de cartera de Kairos Partners. “Si tenemos malas noticias, la rotación será aún más fuerte, ya que el mercado sigue estando muy concentrado en las megacapitalizaciones”.

Entre las acciones individuales en las operaciones previas a la apertura del mercado en Estados Unidos, Paramount Global cayó después de que terminara un concurso de adquisición para la matriz de CBS. Hersey Co. cayó después de que Citigroup Inc. redujera su recomendación sobre la acción de neutral a vender. Los recibos de depósito de JD.com Inc. subieron después de que el minorista chino en línea anunciara una recompra de acciones por USD 5 mil millones.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron ligeramente, reflejando la incertidumbre en los mercados antes de la publicación de los informes económicos. (REUTERS/Ann Wang/File Photo)

Los inversores esperan que el mercado alcista se extienda más allá de las grandes tecnológicas después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señalara el viernes que el banco central recortará las tasas pronto. Otros responsables de la política monetaria se hicieron eco de su tono moderado: la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo que es apropiado comenzar a recortar las tasas, mientras que su homólogo de Richmond, Thomas Barkin, dijo que aún veía riesgos al alza para la inflación, aunque apoyaba una política de “reducción gradual”.

Los economistas prevén que el índice de precios de los gastos de consumo personal, excluidos los alimentos y la energía (la medida preferida por la Fed para medir la inflación subyacente), aumentará un 0,2% en julio por segundo mes consecutivo. Eso haría bajar la tasa anualizada trimestral de la llamada inflación subyacente al 2,1%, apenas por encima del objetivo del banco central del 2%.

“Por supuesto, el banco central enfatizará que aún no ha tomado una decisión y lo envolverá con las palabras ‘depende de los datos’”, dijo Volkmar Baur, estratega de Commerzbank AG. “Pero el 95 por ciento de lo que necesita saber para su reunión de septiembre ya debería estar disponible”.

Mientras tanto, el índice Stoxx 600 de Europa subió levemente, liderado por las mineras y los fabricantes de automóviles. Los volúmenes de negociación fueron bajos, con una actividad en la mayoría de los índices de referencia europeos de alrededor de tres cuartas partes del nivel promedio de los últimos 30 días.

Ryanair Plc lideró las ganancias en las acciones de aerolíneas y viajes europeas después de que el consejero delegado Michael O’Leary dijera que la suavización de las tarifas experimentada entre abril y junio se ha estabilizado. Las acciones de Bunzl Plc se dispararon después de que el grupo de distribución elevara su previsión de beneficios para todo el año. Banco Santander SA avanzó después de anunciar una recompra de acciones por hasta 1.500 millones de euros (USD 1.700 millones).

Eventos clave de esta semana:

-Confianza del consumidor del US Conference Board, martes

-Ganancias de Nvidia, miércoles

-Raphael Bostic y Christopher Waller de la Reserva Federal hablan el miércoles

-Confianza del consumidor de la eurozona, jueves

-PIB de EE. UU., solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, jueves

-Raphael Bostic de la Reserva Federal habla el jueves

-Desempleo en Japón, IPC de Tokio, producción industrial, ventas minoristas, viernes

-IPC de la eurozona, desempleo, viernes

-Ingresos personales, gastos, PCE y confianza del consumidor en EE.UU., viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Cepo

-Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,1% a las 8:29 am, hora de Nueva York.

-Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,1%

-Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones cayeron un 0,1%

-El Stoxx Europe 600 subió un 0,2%

-El índice mundial MSCI registró pocos cambios

Monedas

-El índice Bloomberg Dollar Spot registró pocos cambios

-El euro se mantuvo prácticamente sin cambios y se situó en USD 1,1155.

-La libra esterlina subió un 0,2% a USD 1,3209.

-El yen japonés varió poco y se situó en 144,57 por dólar.

Criptomonedas

-Bitcoin cayó un 1,8% a USD 62.324,69.

-Ether cayó un 2,5% a USD 2.623,14.

Cautiverio

-El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó cuatro puntos básicos hasta el 3,85%.

-El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó cuatro puntos básicos hasta el 2,29%.

-El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó 10 puntos básicos hasta el 4,01%

Materias primas

-El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,6% a USD 76,92 el barril

-El oro al contado cayó un 0,3% a USD 2.511,21 la onza