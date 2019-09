Lo descubrió un campeón del mundo y casi no pisó el fútbol argentino: Valentín Castellanos, la revelación de la MLS que llegó a la Selección

El delantero, de 20 años, brilla en el New York City y es uno de los protegidos del entrenador Domenec Torrent, ex ayudante de Pep Guardiola. Hace cinco años estaba en la Liga de Mendoza, ayer fue citado por Fernando Batista para la albiceleste Sub 23