Crisis en Venezuela: una familia necesita USD 761 al mes para cubrir únicamente su alimentación

Un trabajador recibe un pago en efectivo en dólares en un establecimiento dentro de un mercado en Caracas, Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)

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Una familia venezolana de cinco integrantes necesitó USD 761,35 en septiembre para cubrir únicamente su alimentación, según cálculos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM). La ONG señaló que el salario mínimo mensual, equivalente a centavos de dólar, cubre apenas el 0,02% de la canasta alimentaria.

El monto actual representó un aumento de 0,79% respecto de agosto, cuando la canasta alimentaria alcanzó USD 755,36. El indicador incluye 60 productos básicos y no contempla gastos de vivienda, transporte, salud o educación. “Se necesitan 4.860 sueldos al mes para subsistir”, indicó la organización.

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El informe agregó USD 13,49 por la compra de agua potable embotellada, calculada al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Con ese gasto, el desembolso mensual de una familia para alimentos y agua asciende a USD 774,84.

El Gobierno chavista, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, mantiene el salario mínimo sin aumentos y concentra su política de ingresos para trabajadores públicos en dos bonos que no repercuten en beneficios laborales. Ambas asignaciones suman actualmente USD 240, pagados en bolívares a la cotización oficial del BCV.

Gremios docentes, dirigentes sindicales y organizaciones no gubernamentales sostienen protestas y reclamos para exigir un incremento del salario mínimo, que sirve como referencia para las remuneraciones del sector público.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (REUTERS/Ranu Abhelakh/Foto de archivo)

El 13 de octubre, representantes sindicales entregaron un documento a autoridades del Ejecutivo con pedidos de restitución de derechos laborales y mejoras de ingresos. Entre las solicitudes figura el cálculo de la bonificación de fin de año sobre el ingreso integral mensual, incluidas las asignaciones que totalizan USD 240. Los sindicatos también reclamaron el pago inmediato del bono de responsabilidad profesional para trabajadores técnicos y obreros, activos y jubilados, de salud y educación, además de una discusión de las escalas salariales con las organizaciones sindicales.

El fastidio social también se incrementó contra la administración de Rodríguez: Venezuela registró 1.101 protestas en septiembre, de las cuales 531 estuvieron vinculadas con apagones y fallas del servicio eléctrico.

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Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), la cifra equivale a un promedio de 37 manifestaciones por día y representa un aumento de 489% respecto de septiembre de 2025, cuando la organización documentó 187 protestas.

El OVCS atribuyó la mayor parte de la conflictividad a los cortes de electricidad y las variaciones de voltaje. “Los cortes prolongados y las fluctuaciones de voltaje afectaron las actividades productivas, operatividad del sistema de agua potable, la conservación de alimentos y medicamentos, el funcionamiento de equipos domésticos”, señaló la organización.

Venezuela enfrenta una crisis eléctrica desde hace más de una década. En el último año, los apagones aumentaron en distintas regiones del país. La oposición y expertos relacionan el deterioro con la falta de mantenimiento y casos de corrupción, mientras el Gobierno atribuye las fallas a las sanciones, el fenómeno de El Niño y presuntos sabotajes.

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Residentes del Parque Nacional Morrocoy prenden fuego a escombros mientras bloquean una carretera durante una protesta por los cortes de electricidad cerca de Tucacas, en el estado Falcón (Venezuela), el 5 de octubre de 2026 (Maryorin Mendez /AFP)

El informe indicó que las protestas por el servicio eléctrico representaron cerca de la mitad del total mensual. Además, 376 movilizaciones ocurrieron durante la noche, principalmente en comunidades afectadas por interrupciones prolongadas del suministro.

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz y líder opositora, convocó a los venezolanos a movilizarse este jueves 22 de octubre para exigir un cronograma de elecciones presidenciales, tras el llamado de su partido, Vente Venezuela, a protestas en distintos puntos del país.

La dirigente opositora pidió rechazar el conformismo frente a la situación política y llamó a participar junto a familiares y banderas. “Ve con tus hijos, lleva a tu familia, lleva tu bandera con la cabeza en alto”, expresó Machado en un mensaje difundido en redes sociales.

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Las movilizaciones reclaman una fecha para los comicios presidenciales de 2027, el regreso de Machado a Venezuela y la liberación de los presos políticos. En Caracas, la convocatoria está prevista para las 16:00 en Plaza Venezuela. Vente Venezuela señaló que las protestas se desarrollarán “en todos los rincones del país” y definió como exigencias centrales “el regreso de María Corina Machado a Venezuela”, un calendario electoral con una presidencial en 2027 y “la libertad plena” de los presos políticos.

Machado propuso el 24 de julio de 2027 como fecha para las elecciones presidenciales, en coincidencia con el aniversario del nacimiento de Simón Bolívar.

(Con información de EFE)