Venezuela

El mayor general del Cuerpo de Marines de EEUU llegó a Venezuela para coordinar la asistencia estadounidense tras los terremotos

El encargado de negocios John Barrett informó que las unidades militares del SOUTHCOM ya se movilizan para apoyar la misión y precisó que el mayor Kevin J. Jarrard coordinará los esfuerzos con personal en el terreno

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El general de división del Cuerpo de Marines de EE. UU. Kevin Jarrard es recibido tras su llegada para supervisar a los equipos estadounidenses desplegados en apoyo de las operaciones de socorro tras los terremotos ocurridos en Venezuela (Embajada de Estados Unidos en Caracas a través de X)
El general de división del Cuerpo de Marines de EE. UU. Kevin Jarrard es recibido tras su llegada para supervisar a los equipos estadounidenses desplegados en apoyo de las operaciones de socorro tras los terremotos ocurridos en Venezuela (Embajada de Estados Unidos en Caracas a través de X)

El mayor general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Kevin J. Jarrard, llegó durante la madrugada del viernes a Venezuela para coordinar el apoyo del Departamento de Guerra a las operaciones de búsqueda, localización y rescate tras los terremotos. El oficial asumirá la máxima responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) sobre el terreno.

El encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, John Barrett, confirmó la llegada de Jarrard y afirmó: "Con velocidad, precisión y una capacidad logística incomparable, equipos de EEUU se están desplegando para apoyar las operaciones de respuesta. Esta noche recibimos en Caracas al mayor general Jarrard, quien coordinará estos esfuerzos junto con nuestro equipo en el terreno“.

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La organización contempla una labor conjunta entre Jarrard, las autoridades interinas venezolanas y socios internacionales, con el objetivo de planificar y dirigir las capacidades logísticas y operativas del ejército estadounidense.

Según el SOUTHCOM, se desplegaron aeronaves de ala fija y rotatoria, entre ellas helicópteros CH-47 Chinook cargados en la Base Aérea Soto Cano en Honduras, para transportar personal, equipos de búsqueda y rescate, y suministros humanitarios hacia las zonas más afectadas.

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La presencia de Jarrard en Caracas marca el nivel más alto de coordinación militar estadounidense en territorio venezolano tras la emergencia. Como parte de la respuesta, se prevé el envío de los buques USS Fort Lauderdale y USS Billings, así como de 150 millones de dólares en asistencia humanitaria y los equipos de búsqueda y rescate urbano de Fairfax y Los Ángeles.

El SOUTHCOM informó que las autoridades interinas de Venezuela presentaron una solicitud formal de asistencia para responder a la emergencia provocada por los dos sismos que afectaron al país.

Un helicóptero Sea Hawk asignado al Escuadrón de Helicópteros de Ataque Marítimo 50 aterriza en la cubierta de vuelo del USS Truxtun (DDG 103)
Un helicóptero Sea Hawk asignado al Escuadrón de Helicópteros de Ataque Marítimo 50 aterriza en la cubierta de vuelo del USS Truxtun (DDG 103)

Las autoridades interinas de Venezuela solicitaron formalmente asistencia estadounidense a raíz de los sucesos”, comunicó el organismo militar estadounidense. De acuerdo con el comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, Estados Unidos movilizó un buque de transporte anfibio, un buque de combate, aviones de transporte, plataformas de reconocimiento y aeronaves de ala rotatoria para apoyar las tareas de respuesta en el territorio venezolano.

El Comando Sur explicó que el despliegue tiene como objetivo ofrecer apoyo logístico y operativo tanto a las autoridades venezolanas como a los equipos que participan en la atención de la emergencia.

“Estas fuerzas proporcionarán servicios especializados de movilidad y apoyo al personal del gobierno de los EEUU, a los equipos de búsqueda y rescate y a los socios interinstitucionales estadounidenses mientras evalúan los daños, localizan a los heridos y entregan asistencia vital de emergencia”, señaló el comunicado del organismo militar.

Civiles y rescatistas ayudan en los operativos para dar con sobrevivientes de los devastadores sismos en Venezuela (Europa Press)
Civiles y rescatistas ayudan en los operativos para dar con sobrevivientes de los devastadores sismos en Venezuela (Europa Press)

Además, el Departamento del Tesoro de EEUU anunció una flexibilización temporal de las sanciones vigentes contra Venezuela con el objetivo de facilitar las operaciones vinculadas a la asistencia humanitaria tras los terremotos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió una licencia general que autoriza operaciones relacionadas con las labores de socorro que, bajo el régimen habitual de sanciones, no podrían realizarse.

“Todas las transacciones relacionadas con las labores de ayuda tras el terremoto en Venezuela que, de otro modo, estarían prohibidas por el VSR quedan autorizadas hasta las 12.01 a. m., hora de verano del Este, del 23 de octubre de 2026”, indicó el organismo.

La licencia habilita además el procesamiento y la transferencia de fondos en nombre de personas de terceros países “hacia o desde” Venezuela cuando estas operaciones respalden actividades permitidas por la medida.

El Departamento del Tesoro aclaró que esta decisión no implica cambios en el resto del régimen de sanciones. El organismo precisó que la licencia no autoriza el “desbloqueo de cualquier bien bloqueado” por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela ni “cualquier otra transacción o actividad prohibida por cualquier otro decreto ejecutivo” que no esté contemplada expresamente en la autorización temporal.

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