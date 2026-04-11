Venezuela

Familiares de presos políticos intensificarán sus protestas tras una fuerte represión en la cárcel El Rodeo I

Los allegados, que llevan más de 90 días reunidos en la entrada del centro penitenciario, exigieron la excarcelación y la garantía de integridad para los detenidos, especialmente tras los incidentes de violencia esta semana

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Los familiares de presos políticos recluidos en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, anunciaron el viernes que intensificarán sus acciones y protestas para exigir mejoras en las condiciones de reclusión. La decisión se produce tras denunciar que varios detenidos resultaron heridos por la represión durante una protesta ocurrida esta semana.

“Esto nos obliga a redoblar esfuerzo porque es evidente que quieren ellos seguir acabando con la vida de los nuestros. Próximamente vamos a anunciar una agenda”, declaró la activista Andreína Baduel durante una vigilia realizada en las afueras del penal.

Decenas de allegados se congregaron en la entrada de la prisión, donde se mantienen con pernoctas y vigilias permanentes desde hace más de 90 días, para reclamar la liberación de los detenidos.

El grupo encendió velas formando las palabras “SOS Rodeo I”, portó pancartas en demanda de liberación y algunos manifestantes se vistieron de amarillo y usaron capuchas, en alusión a la forma en que los presos son trasladados de sus celdas a la zona de visitas.

Baduel relató que la protesta inició el miércoles por la tarde, cuando los presos políticos extranjeros salieron al patio para tomar sol y se negaron a regresar a sus celdas como protesta por sus condiciones. Según la activista, los custodios respondieron con golpes, amenazas con armas de fuego y el uso de gas pimienta y gas lacrimógeno, lo que provocó que varios detenidos, incluido su hermano Josnars, tuvieran que ser llevados a la enfermería.

Familiares de presos políticos realizaron un viacrucis fuera de una cárcel en Venezuela
Familiares de presos políticos participaron en un viacrusis el miércoles pasado, en las afueras de la cárcel Rodeo I (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Sé que él está muy mal porque además él había sido torturado en el Helicoide y eso le dejó una afección pulmonar crónica, y evidentemente toda la noche expuesto a tortura y a gases lacrimógenos, pues su organismo colapsó”, afirmó Baduel sobre el estado de salud de su hermano.

Hiowanka Ávila, hermana del detenido Henryberth Rivas, denunció ante la prensa que los reclusos en El Rodeo I sufren continuos maltratos y condiciones precarias de reclusión. “Están encerrados 23 horas (al día) en sus celdas con una letrina que emite gases”, afirmó Ávila, quien añadió que muchos detenidos presentan enfermedades en la piel, otitis, afecciones gastrointestinales y patologías pulmonares.

Ávila señaló que los presos extranjeros no tienen permitido comunicarse con sus familiares ni con sus embajadas, restricciones que en ocasiones también se aplican a los venezolanos. “Los familiares no vamos a dejar de estar acá hasta que nos entreguen a nuestros familiares”, insistió.

Por su parte, el Ministerio Público de Venezuela aseguró el viernes que verificó el cumplimiento de “procedimientos y protocolos de rigor” en la cárcel El Rodeo I.

“Se pudo constatar la aplicación de los procedimientos y protocolos de rigor durante los hechos (...), conforme a las normas que rigen el uso progresivo y diferenciado de la fuerza y el respeto de los derechos humanos”, indicó la Fiscalía en un comunicado difundido en la red social Instagram.

Familiares de presos políticos en Venezuela realizan vigilia por segunda noche consecutiva
Familiares de presos políticos sostienen velas durante una vigilia afuera del centro penitenciario Rodeo I (EFE)

Un equipo de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos realizó el viernes una visita de supervisión en la cárcel El Rodeo I. Durante la inspección, se revisaron las grabaciones de seguridad correspondientes al día de la protesta, “iniciada por algunos privados extranjeros”, y se efectuaron “entrevistas individualizadas” con algunos detenidos, según indicó el texto oficial.

El Rodeo I fue el lugar de reclusión del gendarme argentino Nahuel Gallo, liberado en marzo, quien describió ese penal como un “lugar de tortura psicológica”. También estuvo detenido allí el ciudadano francés Julien Février, liberado esta semana tras 15 meses de detención.

(Con información de EFE)

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