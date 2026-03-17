El FBI incluyó por primera vez a un ciberdelincuente en su lista de los diez fugitivos más buscados

Aníbal Alexander Canelón Aguirre es el primer ciberdelincuente incluido en la lista de los diez más buscados del FBI

El venezolano Aníbal Alexander Canelón Aguirre se convirtió en el primer ciberdelincuente incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, según informó la agencia federal en rueda de prensa.

Su nombre apareció junto al del vietnamita Trung Duc Lu y el estadounidense Samuel Ramírez, aunque este último fue capturado recientemente tras una operación coordinada con autoridades mexicanas.

Canelón Aguirre fue incorporado a la nómina por su presunta participación como líder de una red internacional que, según las acusaciones, roba millones de dólares de instituciones financieras en Estados Unidos para financiar al Tren de Aragua, organización criminal transnacional de origen venezolano designada por Washington como terrorista extranjera.

El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional de origen venezolano (Composición Infobae: Testigo Directo)

El Federal Bureau of Investigation precisó que el fugitivo utiliza los alias “Prometheus” y “The Engineer”, mantiene vínculos en Venezuela y México, nació el 15 de mayo de 1976, mide entre 1,65 y 1,70 metros, pesa 86 kilos, tiene cabello negro con canas y ojos color café.

El FBI ofrece una recompensa de hasta un millón de dólares por información que conduzca directamente a su arresto.

Además, lidera una conspiración internacional de gran escala dedicada al denominado “jackpotting” de cajeros automáticos, técnica que utiliza software malicioso para extraer dinero en efectivo de forma ilícita.

El “jackpotting” consiste en manipular cajeros automáticos con software malicioso para vaciar dispensadores de efectivo (crédito Freepik)

La orden de captura federal contra Canelón Aguirre fue expedida el 9 de diciembre de 2025 por el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito de Nebraska, tras imputársele cargos por conspiración para cometer fraude bancario, asalto bancario, daño intencional a sistemas informáticos protegidos, lavado de dinero y apoyo material a terroristas.

El caso está bajo la responsabilidad de la Fuerza de Tareas Conjunta Vulcano, en colaboración con la Sección contra Delitos Informáticos y de Propiedad Intelectual (CCIPS) del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia colabora con el FBI en la investigación y persecución de Canelón Aguirre (Reuters)

Durante la rueda de prensa, Heath Janke, subdirector adjunto de la División Criminal del FBI, afirmó que la inclusión de un ciberdelincuente en la lista de los más buscados representa un hito para el organismo:

“Su inclusión refleja el compromiso del FBI de perseguir el delito financiero facilitado por medios cibernéticos en los niveles más altos, y envía la señal de que, independientemente del método empleado, los delincuentes graves serán perseguidos con todo el peso de este programa”, declaró el funcionario.

El FBI insiste en la colaboración ciudadana para dar con el paradero de los fugitivos restantes. La agencia recuerda que muchos de los buscados han cruzado fronteras internacionales, lo que dificulta su localización. Desde la creación de la lista de los más buscados en 1950, 501 de los 540 fugitivos han sido capturados o localizados.

El FBI lidera la búsqueda de Aníbal Canelón Aguirre a nivel internacional (AFP)

El perfil de Aníbal Alexander Canelón Aguirre indica que habla español y mantiene conexiones directas en Venezuela y México. La investigación sostiene que, al menos desde enero de 2024, el sospechoso y sus colaboradores habrían obtenido beneficios ilícitos mediante la manipulación de cajeros automáticos con programas informáticos diseñados para vaciar los dispensadores de dinero.

(Con información de EFE)