Venezuela

El opositor Juan Pablo Guanipa afirmó que el cambio en Venezuela es irreversible

La declaración se produjo después del arresto de Nicolás Maduro y en medio de la situación política actual, según informó el político desde Maracaibo tras su reciente liberación y posterior detención en Caracas

'El cambio es irreversible', dice el líder opositor venezolano Guanipa tras su liberación

El político opositor venezolano Juan Pablo Guanipa expresó el martes su esperanza de que el cambio sea “irreversible” en el país caribeño después de la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero.

“Estoy convencido de que el cambio es irreversible. Estaba convencido incluso antes de lo ocurrido el 3 de enero, pero obviamente los acontecimientos del 3 de enero cambian por completo la historia del país”, dijo en su entrevista de Reuters.

“Hay un nuevo actor que toma decisiones sobre Venezuela: Estados Unidos. Es una realidad que debemos aceptar. Así que veo mucha esperanza en la gente, pero también muchas dudas, y creo que es natural que eso suceda. Pero si el propio (secretario de Estado de EE. UU.) Marco Rubio ha dicho que hay etapas por recorrer para alcanzar una solución al problema de Venezuela, apuesto a que así será“, explicó.

Guanipa, aliado cercano de la ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, habló desde su casa en Maracaibo, rica en petróleo.

El político opositor venezolano Juan Pablo Guanipa asiste a una entrevista con Reuters después de ser liberado de la cárcel, detenido nuevamente y luego liberado de una orden de arresto domiciliario, en Maracaibo, Venezuela, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Issac Urrutia

“No soy solo yo. No soy solo María Corina (Machado), ni solo Edmundo (González). Somos un equipo. De hecho, hoy me reuní virtualmente con Edmundo. Ayer hablé con María Corina varias veces. Estoy en constante comunicación con ellos”.

“Creo que primero debemos asegurarnos de que todos los partidos políticos tengan claro hacia dónde vamos: me refiero a la Unidad Democrática (opositora), la Plataforma Unitaria y otros partidos que apoyan la Unidad Democrática”, declaró.

El abogado y político de 61 años fue liberado el 8 de febrero, pero fue arrestado nuevamente varias horas después, tras hablar con los medios de comunicación en Caracas y reunirse con simpatizantes. La Fiscalía General de Venezuela declaró que fue arrestado nuevamente por presuntamente violar las condiciones de su liberación.

Guanipa estuvo encarcelado durante más de ocho meses acusado de liderar un complot terrorista, lo cual él ha negado. Antes de eso, vivió escondido tras las elecciones presidenciales de 2024, que la oposición afirma haber ganado, aunque Maduro se atribuyó la victoria.

El político opositor venezolano Juan Pablo Guanipa asiste a una entrevista con Reuters después de ser liberado de la cárcel, detenido nuevamente y luego liberado de una orden de arresto domiciliario, en Maracaibo, Venezuela, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Issac Urrutia

El político fue liberado el 20 de febrero horas después de aprobarse la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática.

“Porque dije: la cárcel no me va a vencer; la cárcel no me va a intimidar. Y por eso siempre estuve atento, siempre en guardia, para que nada me afectara”, comentó en referencia a su encarcelación.

En todo ese periodo, el ex diputado ha mantenido un llamamiento constante a la movilización y a la lucha por una Venezuela en la que “todos sean libres y se haga justicia”, según cita Europa Press.

(con información de Reuters y EP)

