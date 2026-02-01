Luis Istúriz, abogado y dirigente de Vente Venezuela, fue excarcelado tras permanecer más de un año en El Helicoide

Video cortesía de la ONG Foro Penal

La ONG Foro Penal confirmó este domingo la excarcelación del abogado y dirigente político venezolano Luis Guillermo Istúriz González, quien permanecía detenido desde agosto de 2024 en la cárcel El Helicoide, el principal centro de torturas del chavismo y sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Su salida de prisión se produjo luego de haber sido condenado a 30 años de cárcel en un proceso que organizaciones de derechos humanos calificaron como arbitrario.

“Confirmamos desde el Foro Penal la excarcelación del abogado Luis Guillermo Istúriz González, preso político, arbitrariamente detenido en Venezuela desde el 24/08/2024 y recluido en el Sebin Helicoide, quien había sido sentenciado a 30 años de prisión en la misma causa de Rafael Tudares”, informó la organización en su cuenta en la red social X.

En un video difundido por el Foro Penal se observa al dirigente descendiendo de un vehículo del Sebin al llegar a su residencia, donde fue recibido por familiares tras más de un año privado de libertad. Antes de ingresar a su vivienda, se despidió de los funcionarios que lo trasladaron.

El comunicado de la ONG Foro Penal en redes sociales

En otro video difundido en redes sociales se muestra el reencuentro de Istúriz con sus hijos y su mascota.

La detención de Istúriz se produjo en el contexto de la represión posterior a las elecciones presidenciales de 2024 y estuvo vinculada a la misma causa judicial que involucra a Rafael Tudares Bracho, yerno del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia.

La excarcelación de Istúriz forma parte de un grupo de al menos siete liberaciones de presos políticos registradas durante este domingo, de acuerdo con el balance difundido por el Foro Penal. El vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, confirmó los nombres de varias personas que recibieron medidas sustitutivas de libertad.

Entre los excarcelados figura también el activista de derechos humanos y director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, quien llevaba más de cuatro años detenido por su labor de documentación y denuncia sobre la presencia de grupos armados irregulares en zonas fronterizas de Venezuela.

“En el Foro Penal celebramos que se mantenga y continúe el proceso de excarcelación de presos políticos mientras está sobre la mesa el debate sobre la Ley de Amnistía. Así debe ser. Todos los pasos hacia la libertad y hacia el cese definitivo de la represión son importantes”, expresó Himiob al referirse a las liberaciones más recientes.

De acuerdo con la información difundida por la organización, también fueron excarcelados Willians Antonio Díaz Rolong, detenido desde el 12 de mayo de 2025; el ítalo-venezolano Mauricio Giampaoli, arrestado el 23 de marzo de 2024; Víctor Castillo, detenido el 28 de abril de 2024; y Yandir Loggiodice, secretario general del partido Centro Democrático, arrestado el 14 de julio de 2025.

En el caso de Loggiodice, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela había denunciado que más de 30 funcionarios de organismos de inteligencia participaron en el operativo de detención en el estado Bolívar. El dirigente formaba parte de una organización que respaldó la candidatura de González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024 y se sumó a las denuncias de fraude tras la proclamación de los resultados oficiales.

Yandir Loggiodice, secretario general del Partido Centro Democrático

El Foro Penal también confirmó la excarcelación de Rodrigo Antonio Pérez Mejías, coordinador de comunicaciones de Vente Venezuela y del Comando con Venezuela en el estado Bolívar.

Pérez Mejías había sido detenido el 6 de julio de 2025 por funcionarios del Sebin, en el marco de las protestas y acciones políticas posteriores a los comicios presidenciales. Durante varios meses, sus familiares y dirigentes opositores denunciaron que permanecía en condición de desaparición forzada, sin información oficial sobre su paradero ni su estado de salud.

Las recientes liberaciones se producen pocos días después de que la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, anunciara la presentación de una ley general de amnistía que abarcaría hechos ocurridos desde 1999, año en que el chavismo llegó al poder.

Rodríguez informó que el centro de detención de El Helicoide será cerrado y transformado en un complejo deportivo para funcionarios policiales y comunidades cercanas.