EN VIVO | El Foro Penal informó la identidad de 4 excarcelados extranjeros que fueron detenidos entre 2024 y 2025

Familiares de presos políticos prendieron velas frente a los policías venezolanos

Tras una noche tensa entre los familiares de presos políticos y uniformados de la Policía Nacional Bolivariana, los seres queridos continúan aguardando por excarcelaciones, a la par que denuncian la paulatina liberación de detenidos ilegalmente. Según la ONG Foro Penal, hay 139 personas aún privadas de su libertad, mientras que la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD) reporta 155.

En paralelo a las manifestaciones pacíficas, Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, informó que los presos políticos recluidos en El Rodeo I iniciaron una huelga de hambre para protestar por sus condiciones de reclusión y “en exigencia de su libertad”.

Delcy Rodríguez, presidenta interina del régimen venezolano, criticó la operación de Estados Unidos que finalizó con la captura del ex dictador Nicolás Maduro y aseguró que la misma afectó a 463 departamentos. En ese sentido, detalló que la mejor respuesta es “la calma” y “la prudencia”.

Desde Washington, le advirtieron al funcionario chavista Diosdado Cabello que no utilice los servicios de seguridad para perseguir a la oposición. Según la agencia Reuters, temen que pueda obstaculizar la transición en Venezuela tras la caída de Maduro.