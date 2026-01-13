Presos políticos en Venezuela: los familiares de los detenidos por el régimen instalaron campamentos a las afueras de las cárceles

Una mujer coloca la fotografía de un familiar detenido entre velas y carteles durante una vigilia en reclamo por la liberación de presos políticos (REUTERS/Lucas Molet)

Grupos de familiares de presos políticos instalaron el lunes por la noche un campamento a las afueras de la cárcel de El Rodeo I, en las cercanías de Caracas, para exigir la liberación de detenidos anunciada por el régimen chavista encabezado por la mandataria interina Delcy Rodríguez, en medio de reclamos por la lentitud del proceso y la falta de información oficial.

Decenas de familias se trasladaron hasta ese penal luego de que las autoridades anunciaran el jueves pasado la liberación de un “número importante” de personas detenidas por razones políticas, tras el derrocamiento del ex dictador Nicolás Maduro en una operación estadounidense. Los parientes permanecen en el lugar desde entonces, con varias noches de espera, durmiendo en autos o a la intemperie, con bajas temperaturas y sin presencia policial en una zona considerada peligrosa.

El Ministerio de Servicios Penitenciarios informó que suman 116 excarcelaciones, aunque organizaciones no gubernamentales y partidos de oposición solo confirmaron hasta ahora cifras sensiblemente menores. Según datos de Foro Penal, hasta la noche del lunes se verificaron entre 49 y 56 liberaciones, mientras que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) registró hasta 73.

Organizaciones de defensa de derechos humanos estiman entre 800 y 1.200 las personas detenidas por razones políticas en el país.

En las inmediaciones de El Rodeo I, unas 15 tiendas de campaña se extienden en dos hileras sobre un plástico negro. Una pancarta al frente resume el reclamo: “Liberen a todos los presos políticos”. La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos entregó las carpas y 25 colchones, ubicados en un área techada cercana a pequeños negocios de comida.

Un familiar de los detenidos espera fuera del Centro de Detención de la Zona 7 de la Policía Nacional (REUTERS/Gaby Oraa)

“Agradecemos mucho la ayuda que nos han dado”, dijo a la agencia AFP Delmar Hernández, esposa de un trabajador petrolero acusado de traición. “Saber que la gente te apoya hace la espera menos amarga”, añadió.

La policía advirtió que desmantelaría cualquier campamento, mientras vecinos del sector acercan almuerzos, jugos y café. Una comerciante del lugar permitió a los familiares utilizar electricidad. “Se pueden quedar el tiempo que quieran”, les dijo, según relataron los presentes.

Foro Penal informó de 15 excarcelaciones desde El Rodeo I durante la madrugada del lunes. Sin embargo, familiares aseguraron no ver salidas por el acceso principal del penal. “No ha salido ni uno solo por esa puerta”, protestó Manuel Mendoza, cuyo hijo permanece detenido desde hace dos años y medio. “Se exige la liberación inmediata de todos los presos políticos, todos, no es justo”, añadió con la voz entrecortada.

“Hay impaciencia y descontento, pero también esperanza”, dijo a EFE Aurora Silva, esposa del exdiputado opositor Freddy Superlano, recluido en ese penal. “Nosotros esperamos que en las próximas horas, en los próximos días, sean las liberaciones totales de todos los presos políticos, porque realmente son muy pocos los que han liberado hasta ahora”.

Silva señaló que varias familias permanecen “día y noche” en el lugar, algunas llegadas desde otras regiones del país, y duermen “en colchones, en el piso o en los carros”. “En nuestra mente no ha pasado irnos de aquí”, afirmó. El domingo vio a su esposo por primera vez tras casi 18 meses de detención. “Solo lo vi, ni siquiera lo pude abrazar, solo lo pude ver a través de un vidrio, pero con mucha felicidad porque pude comprobar que está vivo”, expresó.

Una mujer abraza a una niña mientras están sentados frente a velas y fotografías de familiares detenidos durante una vigilia para pedir la liberación de los presos políticos en Venzuela (REUTERS)

El Ministerio de Servicios Penitenciarios sostuvo que las excarcelaciones benefician a personas privadas de libertad por hechos asociados a “alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación” y aseguró que el proceso de revisión de causas continúa de forma permanente. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) pidió que el procedimiento se desarrolle “con plena transparencia, información verificable y sin dilaciones”.

En Caracas, también se registraron concentraciones frente a El Helicoide, sede del SEBIN. Mayra Morales, hermana de Ricardo Fonseca, dijo a EFE que permanece en el lugar desde el 8 de enero. “Mi hermano en este momento se encuentra desaparecido. (…) No nos han dado fe de vida, no sabemos nada”, afirmó. “No nos vamos a mover”, remarcó.

Mientras tanto, familiares como Yaxzodara Lozada pasaron la noche en la acera frente a una prisión de la capital, con la expectativa de la liberación de su esposo, un policía detenido el 17 de noviembre. “No lo veo desde que lo detuvieron”, dijo.

A su lado, otros parientes improvisaron descanso con cojines y trozos de espuma. “Son dos realidades. Quieren que el mundo vea que todo está normal”, sostuvo Jenny Quiroz, esposa de un farmacéutico detenido por presuntamente criticar al gobierno en un grupo de WhatsApp. “Es una mezcla de angustia y desesperación”.

El centro de detención El Helicoide (REUTERS/Gaby Oraa)

La misión de investigación sobre Venezuela respaldada por la ONU celebró las liberaciones, pero advirtió que la cifra se mantiene “muy por debajo” del reclamo de “liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos”, mientras los familiares continúan la espera a las puertas de las cárceles.

(Con información de agencias)