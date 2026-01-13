Venezuela

Tras la liberación de sus presos políticos en Venezuela, Italia elevó su representación diplomática en Caracas al rango de Embajada

Lo anunció el canciller, Antonio Tajani, tras celebrar la liberación de cuatro italianos que estaban presos en el país sudamericano

La primera ministra italiana, Giorgia Melonim junto a su canciller, Antonio Tajani (REUTERS/Guglielmo Mangiapane/Archivo)

El canciller italiano, Antonio Tajani, anunció este martes que el encargado de negocios de la representación diplomática italiana en Venezuela pasará a ser embajador, después de que se anunciara la liberación de cuatro italianos en el país sudamericano.

Con todo, Tajani subrayó que el trabajo relativo a la liberación de presos políticos todavía no ha terminado, pese a que todos los que solo tienen pasaporte italiano hayan abandonado la cárcel, en una intervención ante senadores italianos.

Según el ministro de Relaciones Exteriores, quedan 42 detenidos en las prisiones venezolanas con doble nacionalidad -italiana y venezolana-, 24 de los cuales están considerados como presos políticos.

Tajani prometió que el gobierno italiano seguirá trabajando en aras de su liberación, “manteniendo un diálogo constante con las autoridades venezolanas”.

Meloni recibió en el aeropuerto de Roma a los dos italianos excarcelados en Venezuela

Según Tajani, en Venezuela hay “más de un millón de personas de origen italiano”, de las cuales 170.000 tienen la doble nacionalidad.

“Ahora que el periodo Maduro, marcado por la represión y la violencia, quedó atrás, nuestro objetivo es empezar una nueva fase, una asociación positiva con las autoridades guiadas por Delcy Rodríguez”, presidenta interina de Venezuela, agregó el canciller.

Según él, con la liberación de presos políticos, la nueva administración venezolana envía “una señal fuerte”.

El régimen venezolano anunció el lunes que 116 presos habían sido puestos en libertad -número cuestionado por distintas ONG, que dicen que la cifra es mucho menor- en el marco de una campaña iniciada el 8 de enero, alentada por Estados Unidos.

Del total de 800 personas que, se calcula, estaban detenidas por motivos políticos, solo unas 50 parecen haber salido de prisión hasta ahora, según la última estimación de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, establecida por la ONU.

Meloni recibió en el aeropuerto de Roma a italianos excarcelados en Venezuela

Meloni recibió en el aeropuerto de Roma a dos italianos excarcelados en Venezuela

Más temprano, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibió en el aeropuerto de Ciampino, en Roma, a dos ciudadanos italianos excarcelados en Venezuela, el cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burlò.

Meloni, acompañada del mencionado ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, saludó a sus compatriotas en una sala del aeropuerto, mientras que previamente al pie de la escalerilla del vuelo de Estado enviado por el Gobierno italiano se encontraban la madre de Trentini y la mujer e hija de Burlò.

Meloni celebró el lunes la liberación de Trentini y Burlò, que permanecían encarcelados en Caracas desde finales de 2024, en un video mensaje en el que subrayó que la puesta en libertad de estos dos italianos es fruto de un trabajo “discreto pero eficaz” llevado a cabo por el Ejecutivo italiano, la red diplomática y los servicios de inteligencia.

