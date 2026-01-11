Las familias de los presos políticos en Venezuela oran frente las cárceles a la espera de las liberaciones: “Todos son inocentes”

Familiares de presos políticos sostienen carteles y velas durante una vigilia afuera del centro penitenciario Rodeo I. Una veintena de personas pasan su tercera noche en el lugar esperando excarcelaciones que avanzan a cuentagotas. Municipio Zamora, estado Miranda, Venezuela. (EFE/STR)

Familiares de presos políticos en Venezuela pasan este sábado la tercera noche en espera de excarcelaciones, luego de que el jueves las autoridades anunciaran la liberación de un “número importante” de estos detenidos, un proceso que organizaciones no gubernamentales y la oposición mayoritaria denuncian que avanza a cuentagotas.

Una veintena de personas pernoctan en las afueras de la cárcel del Rodeo I, cerca de Caracas, donde han orado por la liberación de todas estas personas que, aseguran, están “injustamente” presas.

Más temprano en el lugar, Aurora Silva, esposa del ex diputado Freddy Superlano, hizo un llamado a no “perder la fe de que, en las próximas horas”, serán liberados.

“Son momentos difíciles, sí, de zozobra y de incertidumbre, pero tengamos fe de que esto va a terminar muy pronto”, expresó.

9 de enero de 2026, municipio Zamora, estado Miranda.

Insistió en que “todos deben estar libres”, debido a que “ninguno ha cometido delito y solo están allí por pensar distinto”.

“No tienen que estar en esas injustas celdas, en esas condiciones inhumanas”, dijo Silva.

Por su parte, Margareth Baduel, de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, aseguró estar “convencida de que este momento ha sido y es sumamente importante para todos”.

“Es muy duro estar aquí, es muy duro pasar noches ahí, en ese piso, pero esas noches duras, ese sacrificio que cada uno está haciendo, ellos lo sienten, lo valoran, y es esa llave para la libertad”, expresó la activista, cuyo hermano, Josnars Adolfo Baduel, está detenido desde 2020.

9 de enero de 2026, municipio Zamora, estado Miranda.

La joven cree que “el cambio comenzó y no hay vuelta atrás” y, en ese sentido, espera que “no se castigue más la disidencia en este país”, al tiempo que considera que unas “excarcelaciones masivas” serían “las primeras muestras” de avance hacia un proceso de paz.

“A mí me tocó perder a mi papá en prisión, y creo que nosotros como familia tenemos un compromiso moral con cada uno, y es que no se repita nuestra historia”, agregó la activista, hija del ex ministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien murió en 2021 en la cárcel, tras 12 años detenido.

9 de enero de 2026, municipio Zamora, estado Miranda.

Horas antes, en la capital, familiares se concentraron en las adyacencias del Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), donde escribieron nombres de presos políticos en papeles y encendieron velas, además de que cantaron el himno venezolano.

La ONG Foro Penal ha verificado la excarcelación de 16 personas desde el jueves y asegura que aún quedan 804 presos políticos, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), contabiliza, de momento, 22 liberaciones.

9 de enero de 2026, municipio Zamora, estado Miranda.

Este sábado al menos ocho personas fueron excarceladas, entre ellos Virgilio Laverde, coordinador juvenil del partido Vente Venezuela (VV) -liderado por la nobel de paz María Corina Machado- en el estado Bolívar (sur), y Didelis Raquel Corredor, quien fue asistente del activista opositor Roland Carreño, aún detenido.

También salió, según organizaciones, Yanny Esther González Terán, presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería del estado Barinas (oeste), arrestada en julio pasado.

(Con información de EFE)