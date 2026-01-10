Familiares de presos políticos en Venezuela hicieron una vigilia por segunda noche consecutiva a la espera de más excarcelaciones

Familiares de presos políticos en Venezuela realizan vigilia por segunda noche consecutiva

Familiares de presos políticos llevaron a cabo vigilias frente a distintos centros de detención en Venezuela en la madrugada de este sábado. Esta fue la segunda jornada luego del anuncio oficial sobre la excarcelación de un “número importante” de detenidos, aunque hasta este momento solo se confirmó la liberación de nueve personas.

En las inmediaciones de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, el activista Diego Casanova, representante de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, señaló a la agencia de noticias EFE que, tras “más de 24 horas de angustia, de dolor, de temor y de sufrimiento”, continúan “insistiendo en la necesidad de que liberen” a estos detenidos.

Casanova cuestionó que, hasta la noche del viernes, los liberados “no llegan ni al 1%” de los presos políticos registrados por organizaciones no gubernamentales, pese al anuncio realizado el jueves por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien había anticipado la excarcelación de un “número importante de personas”, tanto venezolanos como extranjeros, sin especificar la cifra ni las condiciones.

Familiares de presos políticos sostienen carteles y velas durante una vigilia afuera del centro penitenciario Rodeo I (EFE/STR)

Según Casanova, en El Helicoide hay al menos 70 presos políticos. Sin embargo, “al final del día (jueves) solamente habían excarcelado a Biagio Pilieri y Enrique Márquez, dejando atrás a un número importante de la lista”.

El activista expresó su expectativa de que “las personas que están actualmente en el poder, quienes tienen que tomar la decisión de liberar a los presos políticos, lo hagan inmediatamente y, así, paren el sufrimiento” de sus familias.

Por otro lado, en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda, a las afueras de Caracas, Aurora Silva, esposa del ex diputado Freddy Superlano, instó a los hermanos Rodríguez a que “cumplan con ese compromiso asumido con la liberación de todos los presos políticos”.

Familiares de presos políticos organizaron vigilias a las afueras de distintos centros de detención (EFE/STR)

Una mujer sostiene un rosario y velas durante una vigilia afuera del centro penitenciario Rodeo I este viernes, en el municipio Zamora estado Miranda (EFE/STR)

“Seguimos con mucha fe, con mucha esperanza de poder tener noticias positivas en las próximas horas”, afirmó.

Hasta el momento, el régimen no ha difundido una lista oficial con el número y los nombres de los liberados. Varias ONG han confirmado la excarcelación de nueve personas, entre ellas los españoles Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona, frente a los 811 presos políticos que contabiliza la ONG Foro Penal.

Familiares de presos políticos sostienen carteles y velas durante una vigilia (EFE/STR)

La palabra de Donald Trump

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su entusiasmo por el nuevo paso que ha dado el régimen venezolano a cargo de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, hacia una transición política coordinada bilateralmente entre ambos países.

“Las gestiones con ellos están yendo muy bien. Creo que han sido muy inteligentes en la forma en que han actuado con nosotros, francamente, porque todo ese lugar podría haber sido arrasado con un solo ataque más, y no queríamos hacer eso”, indicó durante una reunión en la Casa Blanca con representantes del sector petrolero durante la tarde del viernes.

Horas más tarde, frente al micrófono de Fox News, ahondó en su mirada sobre el desarrollo de las acciones conjuntas y expresó un recordatorio de forma indirecta a la captura del dictador Nicolás Maduro, hace tan solo una semana atrás.

Una mujer sostiene velas durante una vigilia afuera del centro penitenciario Rodeo I (EFE/STR)

“Todos van a estar felices en Sudamérica. Algunas personas dirían que es un milagro lo que hemos hecho, en realidad. Venezuela está feliz, creo que todos van a estar felices”, declaró el mandatario estadounidense.

El comentario ocurrió minutos antes de que Venezuela informara que, como parte de una operación conjunta con Estados Unidos, el buque petrolero Olina, que había salido del país “sin pago ni autorización de las autoridades” y fue incautado por el Comando Sur estadounidense, está regresando a aguas venezolanas.

El presidente norteamericano insistió en que la Casa Blanca respaldará una transición política en Venezuela, la cual será supervisada directamente por la administración republicana. Según declaraciones de Trump, este proceso podría prolongarse durante más de un año, dependiendo de la evolución de la situación interna en el país sudamericano.

Todo comenzó como parte de la estrategia aplicada sobre el régimen venezolano, en la cual el gobierno de Trump ejecutó una operación directa que culminó con la captura de Nicolás Maduro por parte del Ejército estadounidense el pasado 3 de enero.