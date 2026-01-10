Venezuela

Familiares de presos políticos en Venezuela hicieron una vigilia por segunda noche consecutiva a la espera de más excarcelaciones

En las inmediaciones de El Helicoide, en Caracas, el activista Diego Casanova señaló que, tras “más de 24 horas de angustia”, continúan “insistiendo en la necesidad de que liberen” a estos detenidos

Guardar
Familiares de presos políticos en Venezuela realizan vigilia por segunda noche consecutiva

Familiares de presos políticos llevaron a cabo vigilias frente a distintos centros de detención en Venezuela en la madrugada de este sábado. Esta fue la segunda jornada luego del anuncio oficial sobre la excarcelación de un “número importante” de detenidos, aunque hasta este momento solo se confirmó la liberación de nueve personas.

En las inmediaciones de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, el activista Diego Casanova, representante de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, señaló a la agencia de noticias EFE que, tras “más de 24 horas de angustia, de dolor, de temor y de sufrimiento”, continúan “insistiendo en la necesidad de que liberen” a estos detenidos.

Casanova cuestionó que, hasta la noche del viernes, los liberados “no llegan ni al 1%” de los presos políticos registrados por organizaciones no gubernamentales, pese al anuncio realizado el jueves por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien había anticipado la excarcelación de un “número importante de personas”, tanto venezolanos como extranjeros, sin especificar la cifra ni las condiciones.

Familiares de presos políticos sostienen
Familiares de presos políticos sostienen carteles y velas durante una vigilia afuera del centro penitenciario Rodeo I (EFE/STR)

Según Casanova, en El Helicoide hay al menos 70 presos políticos. Sin embargo, “al final del día (jueves) solamente habían excarcelado a Biagio Pilieri y Enrique Márquez, dejando atrás a un número importante de la lista”.

El activista expresó su expectativa de que “las personas que están actualmente en el poder, quienes tienen que tomar la decisión de liberar a los presos políticos, lo hagan inmediatamente y, así, paren el sufrimiento” de sus familias.

Por otro lado, en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda, a las afueras de Caracas, Aurora Silva, esposa del ex diputado Freddy Superlano, instó a los hermanos Rodríguez a que “cumplan con ese compromiso asumido con la liberación de todos los presos políticos”.

Familiares de presos políticos organizaron
Familiares de presos políticos organizaron vigilias a las afueras de distintos centros de detención (EFE/STR)
Una mujer sostiene un rosario
Una mujer sostiene un rosario y velas durante una vigilia afuera del centro penitenciario Rodeo I este viernes, en el municipio Zamora estado Miranda (EFE/STR)

“Seguimos con mucha fe, con mucha esperanza de poder tener noticias positivas en las próximas horas”, afirmó.

Hasta el momento, el régimen no ha difundido una lista oficial con el número y los nombres de los liberados. Varias ONG han confirmado la excarcelación de nueve personas, entre ellas los españoles Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona, frente a los 811 presos políticos que contabiliza la ONG Foro Penal.

Familiares de presos políticos sostienen
Familiares de presos políticos sostienen carteles y velas durante una vigilia (EFE/STR)

La palabra de Donald Trump

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su entusiasmo por el nuevo paso que ha dado el régimen venezolano a cargo de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, hacia una transición política coordinada bilateralmente entre ambos países.

“Las gestiones con ellos están yendo muy bien. Creo que han sido muy inteligentes en la forma en que han actuado con nosotros, francamente, porque todo ese lugar podría haber sido arrasado con un solo ataque más, y no queríamos hacer eso”, indicó durante una reunión en la Casa Blanca con representantes del sector petrolero durante la tarde del viernes.

Horas más tarde, frente al micrófono de Fox News, ahondó en su mirada sobre el desarrollo de las acciones conjuntas y expresó un recordatorio de forma indirecta a la captura del dictador Nicolás Maduro, hace tan solo una semana atrás.

Una mujer sostiene velas durante
Una mujer sostiene velas durante una vigilia afuera del centro penitenciario Rodeo I (EFE/STR)

Todos van a estar felices en Sudamérica. Algunas personas dirían que es un milagro lo que hemos hecho, en realidad. Venezuela está feliz, creo que todos van a estar felices”, declaró el mandatario estadounidense.

El comentario ocurrió minutos antes de que Venezuela informara que, como parte de una operación conjunta con Estados Unidos, el buque petrolero Olina, que había salido del país “sin pago ni autorización de las autoridades” y fue incautado por el Comando Sur estadounidense, está regresando a aguas venezolanas.

El presidente norteamericano insistió en que la Casa Blanca respaldará una transición política en Venezuela, la cual será supervisada directamente por la administración republicana. Según declaraciones de Trump, este proceso podría prolongarse durante más de un año, dependiendo de la evolución de la situación interna en el país sudamericano.

Todo comenzó como parte de la estrategia aplicada sobre el régimen venezolano, en la cual el gobierno de Trump ejecutó una operación directa que culminó con la captura de Nicolás Maduro por parte del Ejército estadounidense el pasado 3 de enero.

Temas Relacionados

crisis en Venezuelapresos políticoscayó Nicolás MaduroÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

EN VIVO | Familiares aguardan por más liberaciones de presos políticos en Venezuela: solo hubo 9 excarcelados

Los allegados de los detenidos por el régimen venezolano permanecieron en vigilia durante la madrugada del sábado en las inmediaciones de varios centros de detención en todo el país a la espera de sus seres queridos

EN VIVO | Familiares aguardan

País por país, de qué nacionalidad son los 87 extranjeros detenidos por el régimen venezolano

Un nuevo informe presentado por la ONG Foro Penal detalló de que nación son los presos foráneos aprehendidos. Las familias exigen la excarcelación a la dictadura chavista y aguardan inquietantemente la liberación de sus seres queridos

País por país, de qué

Cuáles son las cárceles en las que están recluidos los más de 800 presos políticos en Venezuela

Miles de familiares y allegados aguardan por la excarcelación de sus seres queridos, recluidos en más de 120 centros de detención. La red carcelaria del régimen aún mantiene privada de su libertad a 806 personas

Cuáles son las cárceles en

Venezuela anunció el retorno a sus aguas del buque cisterna Olina tras la incautación de Estados Unidos

Luego de que infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear confiscaran el petrolero en el Mar Caribe, la empresa estatal venezolana PDVSA informó que está en camino a las costas del país latinoamericano

Venezuela anunció el retorno a

Frustración e incertidumbre en las familias de los presos políticos en Venezuela ante el lento avance en las excarcelaciones

La incertidumbre y la falta de información mantienen la frustración y la esperanza entre quienes esperan por sus seres queridos

Frustración e incertidumbre en las
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ana Obregón confiesa el motivo

Ana Obregón confiesa el motivo de la exposición pública de su hija-nieta, Anita: “Tiene que comer y yo no tengo a nadie”

5 patologías que pueden estar detrás de los pies fríos, según expertos en podología

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda son los candidatos con mayor probabilidad de llegar a la Presidencia de Colombia, según AtlasIntel

Flan de moka: una receta sencilla para un postre casero delicioso

La Aemet alerta del riesgo notable y fuerte de aludes en los Picos de Europa y en los Pirineos: avalanchas “capaces de enterrar a una persona”

INFOBAE AMÉRICA
Philippe Junot, así será el

Philippe Junot, así será el discreto e íntimo último adiós del primer marido de Carolina de Mónaco

Cuatro muertos y 34 desaparecidos tras un deslizamiento en un vertedero de Filipinas

El Ejército iraní enfrentará "cualquier complot" de EEUU para incitar la inestabilidad

Carlos Alcaraz doblega a Jannik Sinner en la exhibición de Corea y mira ya al Abierto de Australia

Cuatro muertos y varios heridos en multitudinaria procesión de Nazareno Negro en Filipinas

ENTRETENIMIENTO

Brendan Fraser conquista corazones con

Brendan Fraser conquista corazones con “Familia de alquiler”, la película que ya es favorita de la crítica

Quién es Buckethead, el artista enmascarado que integró Guns N’ Roses y lanzó cientos de temas como solista

La historia de Mickey Rourke: de galán de Hollywood a casi perder su casa por una deuda de miles de dólares

El entrañable amuleto que acompaña a Sophie Turner ante cada nuevo reto escénico

“Me hubiera gustado estar en AC/DC”: la inesperada confesión de Brian May