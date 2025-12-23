Venezuela

Buques petroleros evitan puertos de Venezuela ante las acciones de Estados Unidos contra el comercio ilegal de crudo

El endurecimiento del control marítimo dejó cargamentos varados, paralizó salidas hacia Asia y expuso las limitaciones operativas de PDVSA

Guardar
Petroleros fondeados en el Lago
Petroleros fondeados en el Lago de Maracaibo aguardan autorización para cargar crudo antes del límite fijado por Washington para reducir operaciones (REUTERS/Stringer)

Las exportaciones de petróleo de Venezuela registraron una caída marcada tras la intensificación de las acciones de Estados Unidos contra el comercio ilegal de crudo vinculado a la dictadura de Nicolás Maduro.

Las intercepciones de buques, la incautación de cargamentos bajo sanciones y un bloqueo anunciado por Washington limitaron la salida de petróleo, dejaron millones de barriles inmovilizados y expusieron las debilidades operativas de la estatal PDVSA.

Datos de seguimiento marítimo indican que, a comienzos de esta semana, la actividad de carga se concentró casi exclusivamente en traslados entre puertos internos, mientras los envíos internacionales se redujeron de forma drástica.

Varios buques que se dirigían a costas venezolanas para cargar crudo o descargar insumos clave suspendieron su navegación o cambiaron de rumbo ante la falta de claridad de sus armadores frente al nuevo escenario de control estadounidense.

El endurecimiento de la política de Washington incluyó la incautación de un supertanquero que transportaba crudo venezolano bajo sanciones y el intento de intercepción de otros dos buques relacionados con ese comercio. Uno de ellos, el Bella 1, un petrolero con bandera panameña, fue identificado por autoridades estadounidenses como parte de una red utilizada para evadir sanciones.

El momento en que las Fuerzas de EEUU confiscan el segundo buque petrolero

Documentos internos muestran que solo un cargamento de gran escala, de 1,9 millones de barriles de crudo pesado, fue transferido recientemente a un buque sancionado en el puerto de José. No había otros supertanqueros programados para cargar con destino a Asia, el principal mercado del petróleo venezolano.

Al mismo tiempo, aumentó el número de buques ya cargados que no han podido zarpar, lo que dejó crudo varado mientras los compradores exigen mayores descuentos para asumir riesgos legales y operativos.

Un funcionario confirmó que la Guardia Costera mantiene una “persecución activa” contra el navío y que este se encontraba bajo orden judicial de incautación.

Estas acciones se enmarcan en el anuncio del presidente Donald Trump de un bloqueo total a los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. La medida busca cortar las fuentes de financiamiento del régimen de Maduro y reforzar el cumplimiento de las sanciones internacionales.

Desde agosto, Estados Unidos también incrementó su presencia militar en el Caribe y el Pacífico oriental dentro de una campaña antidrogas que, según Washington, apunta a redes vinculadas al poder en Caracas.

El petrolero Skipper, incautado recientemente
El petrolero Skipper, incautado recientemente por Estados Unidos, navega en el mar Caribe durante una operación de control marítimo vinculada al crudo venezolano (AP)

La dictadura chavista rechazó las operaciones estadounidenses. El canciller del régimen, Yván Gil, calificó las incautaciones como ilegales, mientras que China expresó preocupación por las intercepciones de buques vinculados a cargamentos destinados a su mercado.

Sin embargo, Washington sostiene que las acciones se ajustan al marco legal de las sanciones vigentes y buscan frenar esquemas de evasión utilizados por el régimen venezolano.

En contraste, los envíos autorizados bajo licencias específicas continuaron. Chevron, principal socio extranjero de PDVSA, exportó un cargamento de 500.000 barriles hacia la costa del Golfo de Estados Unidos. La ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, reconoció que esas entregas no se interrumpieron.

Según datos marítimos, Chevron ha enviado varios cargamentos este mes bajo la autorización estadounidense.

Las medidas también repercutieron en los mercados energéticos. Los precios internacionales del petróleo subieron más de 2% ante el temor a interrupciones de suministro, en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas.

El endurecimiento del control marítimo
El endurecimiento del control marítimo dejó cargamentos varados, paralizó salidas hacia Asia y expuso las limitaciones operativas de PDVSA (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)

Para Washington, el endurecimiento del control marítimo refuerza la presión sobre el régimen de Maduro y busca limitar su capacidad de sostenerse con ingresos petroleros fuera de los canales permitidos.

(Con información de Reuters y EFE)

Temas Relacionados

Exportaciones de petróleo venezolanoPDVSASanciones de Estados UnidosNicolás MaduroChevronCrisis petrolera en VenezuelaÚltimas Noticias AméricaCrudo venezolanoSanciones a Venezuela

Últimas Noticias

Donald Trump dijo que Estados Unidos se quedará con el petróleo incautado y advirtió a Nicolás Maduro: “Si se hace el duro será la última vez que lo haga”

El mandatario estadounidense anunció que el gobierno republicano retendrá tanto los barcos interceptados en las últimas semanas como el crudo transportado en ellos

Donald Trump dijo que Estados

Edmundo González Urrutia denunció la desaparición forzada de su yerno a casi un año de su arresto por la dictadura chavista

El presidente electo de Venezuela afirmó que Rafael Tudares fue condenado a 30 años de prisión sin garantías judiciales y que su paradero sigue sin ser informado oficialmente

Edmundo González Urrutia denunció la

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que Maduro “tiene que irse”

Kristi Noem afirmó que Washington busca frenar el narcotráfico y cortar los ingresos petroleros de Caracas, en medio de un despliegue militar en el Caribe y nuevas incautaciones de buques

La secretaria de Seguridad Nacional

Los barcos petroleros confiscados por Estados Unidos al régimen de Venezuela

Washington reforzó la vigilancia en el Caribe tras la persecución de un buque bajo bandera panameña, en el marco de una estrategia para limitar el comercio de crudo que financia a la dictadura de Nicolás Maduro

Los barcos petroleros confiscados por

La hija de Edmundo González Urrutia exigió la liberación de su esposo detenido en Caracas el día de su cumpleaños

La esposa de Rafael Tudares solicitó que se informe sobre el paradero y la situación legal de su pareja, quien lleva casi doce meses privado de libertad y fue condenado a 30 años tras un proceso judicial cuestionado

La hija de Edmundo González
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cancillería anunció investigación disciplinaria a

Cancillería anunció investigación disciplinaria a miembro de la Embajada en Nicaragua por parranda en la que estuvo Carlos Ramón González

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Rafael Grossi defendió su candidatura a la ONU: “Es necesario el coraje para reformarla y la Argentina sabe bien de eso”

Por obras de la Línea 1 del metro de Bogotá habrá cierres temporales en la avenida Caracas: TransMilenio anunció cambios en su operación

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 22 de diciembre en vivo: reabren circulación en Insurgentes dirección México - Cuernavaca

INFOBAE AMÉRICA
Los demócratas denuncian el borrado

Los demócratas denuncian el borrado de material relacionado con Trump de los archivos de Epstein publicados

Alrededor de 130.000 personas se quedan sin electricidad en San Francisco (EEUU)

Miembros del órgano electoral de Honduras cruzan acusaciones de torpedear el escrutinio

Venezuela asegura que Irán le ha ofrecido apoyo para enfrentar los ataques de EEUU en el Caribe

Ingresan a la expresidenta argentina Cristina Fernández por un cuadro de apendicitis

ENTRETENIMIENTO

Así fue la increíble vida

Así fue la increíble vida de Marty Reisman, el “estafador del ping pong” que fascinó a Nueva York

“Stranger Things”: Esta es la duración de los capítulos finales de la temporada 5

Así fue como el director de “Miss Simpatía” cambió el guion original poco antes del rodaje

Fama, dudas y segundas oportunidades: la historia real detrás de la reconciliación en pantalla de Matt Damon y Ben Affleck

Las hermanas de Michele Reiner han “intervenido” para apoyar a sus hijos tras el doble homicidio