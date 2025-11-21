Un capitán venezolano en el exilio llamó a que los militares abandonen los cuarteles y capturen a Nicolás Maduro

El enérgico llamado del Capitán (Ej) Wismerck Enrique Martínez en exilio

El capitán del Ejército en el exilio Wismerck Enrique Martínez Medina ha realizado un enérgico llamado a los “militares dignos” de Venezuela para que abandonen los cuarteles y no se dejen utilizar como “carne de cañón”. A través de un video exhorta a los oficiales activos de la Fuerza Armada a capturar y entregar a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y al general Padrino López, quienes “tienen orden de captura y sus cabezas tienen un precio”.

El oficial en retiro hace un “llamado de emergencia y a la conciencia, de todo el personal militar, civil y órganos de seguridad del Estado: abandonen todas las instituciones de manera inmediata”.

Martínez insta a los funcionarios, militares y civiles a que abandonen todas las instituciones de manera inmediata y les pide que “no teman ser tildados como desertores”, argumentando que Nicolás Maduro “se robó las elecciones del 28J y es un prófugo de la justicia, por lo tanto, no es presidente de Venezuela y mucho menos comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas”.

En su alocución, el capitán Martínez Medina, exiliado tras haber enfrentado al entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías en 2002 y refugiarse en la embajada de Perú en Caracas, dirige su mensaje tanto al personal militar como civil y a los órganos de seguridad del Estado.

Recuerda a los militares que no se dejen utilizar como carne de cañón

Les recordó a los militares que su obediencia debe ser a la Constitución Nacional y al pueblo venezolano, no a ninguna persona en particular, independientemente del grado o puesto que ocupe. “Hagan lo correcto y así evitarán un mal mayor”, enfatizó, advirtiendo que “no vale decir que estaba cumpliendo órdenes, porque su obediencia es a la Constitución de la República y no a ningún narco dictador”.

El capitán del Ejército en el exilio Wismerck Enrique Martínez Medina formó parte de los militares que, en el 2002, enfrentaron al entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías, por lo que fue pasado a Consejo de Investigación en la Fuerza Armada y se refugió en la embajada de Perú en Caracas.

En abril 2003, la cancillería de Perú concede asilo a los oficiales capitán Wismerck Martínez y subteniente Gilberto Landaeta Vielma, “en cumplimiento de las disposiciones de la Convención Interamericana sobre asilo diplomático de 1954, de la cual Perú y Venezuela son parte”.

Por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello Estados Unidos ofrece recompensas que lleven a su captura

Su deber y su derecho

Martínez se dirige al “personal militar y civil de las Fuerzas Armadas, cuerpo de seguridad del Estado, policía e instituciones en general que trabajan para el estado venezolano. Mi llamado es de emergencia para que abandonen las instalaciones lo más pronto posible, es lo correcto, es su deber, es su derecho. La Constitución Nacional los respalda”.

En su proclama se identifica como “capitán del ejército venezolano, perseguido político por participar el 11 de Abril y en la plaza Altamira, por enfrentar la dictadura narco terrorista”.

Exhorta “a todos los soldados, distinguidos cabo segundo, cabo primero sargentos, suboficiales profesionales de carrera, cadetes de las cuatro fuerzas, tenientes en todas sus categorías, capitanes y mayores, a abandonar los cuarteles, los destacamentos, los pelotones, las compañías, las brigadas las divisiones”.

También dirige su mensaje al personal de las Regiones de Defensa Integral (REDI) y Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) para que abandonen “todas las instituciones y no dejarse utilizar, como carne de cañón, del régimen dirigido por los narcos, ladrones dictatoriales de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López, prófugos de la justicia, nacional e internacional”.

Enfocándose en “los tenientes coroneles, coroneles, generales y almirante en todos sus grados, también los exhorto a capturar y entregar a Maduro, Cabello y Padrino, para iniciar el camino de salvar a Venezuela y conducirla a una verdadera democracia, de valores principios y justicia”.

El ministro de la Defensa Vladimir Padrino López

Ocultos en el búnker

Advierte a los militares activos que “esta es su última oportunidad de hacer lo correcto, no la desaprovechen. Las leyes, la Constitución y el pueblo venezolano los apoya, porque estarían tomando la decisión correcta”.

Recuerda que “no vale decir que estaban cumpliendo órdenes, ya que su obediencia es con la Constitución Nacional y no a ninguna persona, por más grado o cargo que ostente”.

Solicita que analicen las circunstanciales actuales y la decisión que tomen “más aún cuando estamos gobernados por un régimen que se ha robado unas elecciones, que tomó el control de todas las instituciones, de todas las riquezas del país para su uso personal y ha sido declarado un régimen narcoterrorista”.

Insistió “una vez más mi llamado es a abandonar los cuarteles y a no dejarse utilizar como carne de cañón, mientras ellos (la alta jerarquía) estarán escondidos bajo tierra en un búnker”.

Asumiendo toda la responsabilidad de su proclama, finalmente solicita la colaboración para que su mensaje “llegue hasta el último soldado de la Fuerza Armada, aunque se encuentre en el lugar más lejano, ya sea en el norte, sur, este u oeste del territorio venezolano, para de esta manera ayudar a salvar miles de vidas”.