Un coronel asegura que el premio Nobel a Machado es la respuesta noruega a la traición de Maduro tras el Acuerdo de Barbados

María Corina Machado logró organizar la mayor estructura de participación ciudadana en comanditos para las elecciones del 28J que el régimen venezolano usurpó

A tres días de conocerse el resultado del Premio Nobel de la Paz, el coronel (Ej) Ángel Alberto Bellorín está convencido que “el premio Nobel de María Corina Machado fue una respuesta calculada del Reino de Noruega, en plena consonancia con su gobierno y el comité encargado del Nobel, a los reiterados y continuados fraudes de Maduro con los que burlaron la buena fe y reputación de ese país en ser mediador confiable y reconocido en solucionar conflictos internacionales”.

“La apresurada creación de una parodia venezolana del Nobel Noruego por la Paz que se otorgará a Putin y el cierre de la embajada de Venezuela en Noruega que deja sin cambur a un chavista hasta hoy con envidiable calidad de vida en ese paraíso que es Oslo”, complementa su certeza en 80%, porque “el otro 20% son variables” incluso “espiritual de la lucha contra el mal que libra la sociedad venezolana, se alinearon en justa medida para hacer esto posible”.

Ángel Alberto Bellorín, coronel retirado del Ejército, doctor en derecho constitucional y licenciado en Educación Física y en Ciencias y Artes Militares, considera que “la lucha emprendida por María Corina se las ponía fácil ya que había en sus espaldas mérito suficiente para que Noruega no se resignara a quedarse de brazos cruzados”.

Asevera que “esa fortaleza de la ahora Premio Nobel, sin ninguna duda, hizo posible ese giro moral a 180 grados para intentar contribuir, en otro tipo de solución, al problema de Venezuela”.

Bellorín, quien es el Nr. 17 de la promoción 1977 “General de División Gregorio Mac Gregor”, asume que Noruega presta especial atención “al incumplimiento, por parte de Maduro, del Acuerdo de Barbados, agravado con todas las previas inmoralidades contra María Corina antes de las elecciones presidenciales y el inmenso fraude comprobado, posterior al 28 de julio del 2024”.

“La grotesca toma del poder negado, por el pueblo del 10 de enero del 2025, debe haber desbordado la paciencia noruega, suficiente para publicar su mea culpa en junio pasado, como paso previo a lo que presumo ya se venía gestando”, considera.

El régimen venezolano firmó el Acuerdo de Barbados pero nunca cumplió sus puntos más importantes

La dura factura de Noruega

Pide el coronel Bellorín que, en el análisis de lo que llama “nueva etapa del conflicto planteado en Venezuela”, hay que fijarse en la motivación con la que el comité del Nobel justificó el otorgamiento del premio a María Corina Machado.

“La motivación es un enjundioso comunicado que, como hecho inédito, el Comité se atreve a presentar dentro de sus consideraciones, un fiel retrato del poder usurpado al que se enfrenta la nueva ganadora del premio que otorgan”.

Cita así lo expresado por el otorgante del Premio Nobel: ‘Venezuela ha pasado de ser un país relativamente democrático y próspero para convertirse en un Estado brutal y autoritario que ahora sufre una crisis humanitaria y económica. La mayoría de los venezolanos viven en la pobreza extrema, mientras que unos pocos en la cima se enriquecen. La maquinaria violenta del Estado se dirige contra los propios ciudadanos del país’.

Lo que complementa con otro párrafo de la motivación que hizo el Comité del Nobel: ‘Casi 8 millones de personas han abandonado el país. La oposición ha sido sistemáticamente reprimida mediante el fraude electoral, los procesos judiciales y el encarcelamiento´.

Jorge Rodríguez encabezó la delegación oficialista y Gerardo Blyde la de la oposición que firmó el Acuerdo de Barbados

Al respecto de esos párrafos del comunicado con el que el Comité basa las razones para otorgar el premio Nobel de la Paz a la líder venezolana, el coronel Bellorín dice que ahí “se puede leer una sentencia al poder usurpador y a la vez una confesión de la dura factura que Noruega le pasa a Maduro en estos momentos tan angustiosos para el usurpador”.

“Todas las respuestas del usurpado gobierno hasta este momento, como el ‘premio Chávez por la paz’, confirman la fuerza y afectación de ese gancho al hígado”.

A juicio del oficial retirado ante “este hecho, sumado a la realidad del Caribe, el mundo está viendo en acción como los dos países que actuaron como mediadores en el Acuerdo de Barbados, de octubre de 2023, están cobrando cuentas acumuladas a un régimen que tiene años burlando en forma impune principios elementales de convivencia internacional”.

Considera que “el fantasma de Barbados está haciendo de las suyas. Lo que faltaría conocer es si esas acciones son coordinadas o cada país actúa por su cuenta”.

Nicolás Maduro, cuando acude con el Alto Mando Militar y los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, ante el Tribunal Supremo de Justicia para ejecutar el fraude electoral

Impredecibles consecuencias

Para Bellorín “evaluar hechos comprobados y plantear hipótesis es lo único inteligente que se puede hacer para ejercitar el cerebro ante la incertidumbre. En este particular, la pertinencia temporal de cualquier opinión hipotética es esencial para intentar ser original y sobre todo racional en esa ausencia de certezas”.

Confiesa que el viernes 10 de octubre de 2025, al despertar a la 7 de la mañana, le “sorprendió gratamente la noticia sobre el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado. Aun incrédulo, tuve que esperar casi media hora para comprobar la certeza de una noticia que comenzó a correr por las redes”.

Emocionado y casi de inmediato quiso escribir sobre las muchas preguntas y respuestas que ante un premio que “para el mundo fue una sorpresa, todo un batacazo y, para Venezuela, una esperanza”, así que narra cómo comienza a escribir “antes de olvidar esas ideas o contaminar mis pensamientos con otras opiniones que comenzarían a circular por la vorágine informativa que en poco tiempo se desataría”.

Explica que su idea esencial se centró “en el conocimiento sobre el reiterado fracaso en la mediación de Noruega y, en forma especial, su informe del 15 de junio de 2025” donde Noruega reconoce no haber logrado los objetivos como mediador y expresa opinión sobre el gobierno de Maduro.

Bellorín, quien durante años ha observado y analizado la mediación de Noruega, haciendo duras críticas “sobre los reiterados fracasos de insistir en intentar negociar con personas que no respetan principios éticos”, ha manifestado sentirse enojado por la tardía mea culpa de Noruega.

En ese momento dijo que “los niños son los que piden perdón y hacen mea culpa por sus conductas erradas; los adultos, y más aún aquellos en funciones de estado, asumen responsabilidades, intentan corregir sus errores y hacen lo posible por ayudar a reparar los daños causados”, dijo en junio 2025.

Al tener veracidad, el 10 de octubre de 2025, que la ganadora del Premio Nobel de la Paz había sido María Corina Machado, reconoce que su primer pensamiento fue: “Noruega se está reivindicando con Venezuela”. Con esta acción, “está corrigiendo los daños que pudiera haber causado con sus anteriores fallidos intentos de conciliación”.

Ese viernes, cuando el mundo conoce la noticia del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, Bellorín consideró que “más allá de una primera emoción como venezolano”, el hecho pudiera tener variedad de “lecturas e impredecibles consecuencias que aún es muy pronto para intentar señalar”.