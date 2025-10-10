Venezuela

“Hola, ¿habló con María Corina Machado?” Así recibió la opositora venezolana la noticia del premio Nobel de la Paz

El secretario del Instituto Nobel noruego, Kristian Berg Harpviken, la llamó minutos antes del anuncio del galardón

Marcos Colombo

Por Marcos Colombo

Guardar
El momento en que el Comité Noruego llama a María Corina Machado para anunciarle que ganó el Premio Nobel de la Paz

La líder opositora venezolana María Corina Machado calificó la obtención del Nobel de la Paz 2025, otorgado este viernes por el Comité Nobel noruego, de “logro” y “reconocimiento” para todo el pueblo venezolano.

“Este es un logro para toda la sociedad, yo sólo soy una persona, no lo merezco”, afirmó Machado en una conversación telefónica difundida por la fundación Nobel, en la que calificó el premio de “mayor reconocimiento a nuestro pueblo”.

El director del Instituto Nobel noruego, Kristian Berg Harpviken, llamó minutos antes del anuncio del galardón, a las 11.00 hora local (9.00 GMT), a Machado, que repitió varias veces “Oh, Dios mío!” y dijo con la voz entrecortada: “No tengo palabras”.

“Me siento honrada, abrumada y muy agradecida en nombre del pueblo de Venezuela”, afirmó Machado.

Kristian Berg Harpviken, secretario del
Kristian Berg Harpviken, secretario del Comité Noruego del Nobel. REUTERS/Tom Little

El fallo del Comité Nobel noruego resalta su “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano” y “su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, aunque la líder opositora se mostró cauta.

“Aún no hemos llegado allí, estamos trabajando duro para lograrlo, estoy segura de que ganaremos. Este es el reconocimiento más grande para nuestra gente, que se lo merece”, afirmó.

En el vídeo, de algo más de cuatro minutos de duración, Harpviken le pide a Machado esperar cinco minutos para propagar la noticia, cuando se produzca el anuncio oficial.

La líder opositora venezolana María
La líder opositora venezolana María Corina Machado . REUTERS/Gaby Oraa

“Creo que me va a llevar mucho más tiempo creer lo que acabo de escuchar”, responde Machado en alusión a su sorpresa por haber ganado el Nobel de la Paz.

“Estoy segura de que ganaremos”. La flamente nobel de la Paz, la opositora venezolana María Corina Machado, mostró optimismo y agradecimiento “en nombre del pueblo venezolano”, al conocer este viernes la noticia de su galardón.

La cuenta oficial de los galardones publicó en X el video de la llamada del secretario del Comité Nobel para informar a la política venezolana de su distinción minutos antes de hacer el anuncio público.

Durante la conversación, ocurrida a mitad de la noche en Venezuela, a Machado se la escucha muy emocionada. “Oh Dios mío”, dice al principio en esta conversación en inglés.

“No tengo palabras”, “me siento honorada, y muy agradecida en nombre del pueblo venezolano”, insiste la política a su interlocutor en Oslo.

La dirigente vive en la clandestinidad desde la ilegal reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales de julio de 2024, denunciadas como fraudulentas por la oposición.

El presidente del Comité Nobel,
El presidente del Comité Nobel, Jorgen Watne Frydnes, sostiene un teléfono con una foto de la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, en el Instituto Nobel de Oslo, Noruega, el 10 de octubre de 2025. NTB vía REUTERS

“Estamos trabajando muy duro para lograrlo, pero estoy segura de que ganaremos. Este es desde luego el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece”, afirma Machado.

“Esto es un movimiento, un logro de toda la sociedad. Yo soy apenas una persona, y desde luego no lo merezco”, insiste.

“Usted se lo merece”, le responde Kristian Berg Harpviken. “Esto es un reconocimiento a usted, a lo que usted ha hecho”, insiste.

El comité noruego concedió el Nobel de la Paz a Machado por “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

Nobel de la PazMaría Corina MachadoKristian Berg HarpvikenInstituto Nobel

Últimas Noticias

La reacción de la Casa Blanca tras el anuncio del premio Nobel de la Paz para María Corina Machado

Su director de comunicaciones, Steven Cheung, remarcó que Donald Trump “seguirá logrando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”

La reacción de la Casa

El Comité no sabe si Machado podrá recibir el premio Nobel de la Paz: ”Hay una situación de seguridad seria que hay que resolver”

El presidente del Comité noruego, Jørgen Watne Frydnes, sostuvo que el reconocimiento “da esperanza a todo un país”

El Comité no sabe si

Habló el vocero de la Casa Blanca tras el premio Nobel a María Corina Machado: “Trump continuará haciendo acuerdos de paz”

Steven Cheung dijo que el comité “demostró que prioriza la política por encima de la paz”

Habló el vocero de la

La primera reacción de María Corina Machado tras recibir el premio Nobel de la Paz: “Estoy en shock”

La líder venezolana conversó por teléfono con Edmundo González Urrutia tras conocerse la noticia del premio

La primera reacción de María

María Corina Machado, una vida al servicio de la paz y los derechos humanos desafiando a la dictadura de Venezuela

La líder opositora ganó el Premio Nobel de la Paz 2025. “Es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos”, dijo el comité

María Corina Machado, una vida
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Metro CDMX y Metrobús hoy

Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de octubre: línea 12 y B con demoras en su trayecto

Empleo en el Ejercito Nacional: jóvenes podrán vincularse sin una profesión y con varios beneficios

Milei felicitó a Maria Corina Machado por el Nobel de la Paz: “Iluminás al mundo peleando contra la narcodictaura de Venezuela”

Choque en Caballito: un auto impactó contra otro estacionado y volcó

La mañanera de hoy 10 de octubre | En vivo

INFOBAE AMÉRICA
Jude Bellingham: "En el Real

Jude Bellingham: "En el Real Madrid tengo un muy buen sistema de apoyo donde puedo hablar si me siento mal"

López Miras, sobre el aviso rojo por lluvia en Cartagena: "Todos los servicios de emergencia están disponibles"

El Ejército israelí prosigue con sus incursiones en Cisjordania entre nuevos ataques de colonos a palestinos

Mañueco celebra el Nobel de la Paz a María Corina Machado, una "mujer valiente que lucha por la libertad de su pueblo"

Dani Olmo es baja para Georgia y Bulgaria por una lesión muscular

ENTRETENIMIENTO

Charlie Sheen advirtió sobre los

Charlie Sheen advirtió sobre los excesos con la fama: “La industria tiende a proteger a las estrellas y a evitar confrontarlas”

El elenco de One Tree Hill, 22 años después: así son sus vidas hoy

“Quería probar algo diferente”: de “Vidas pasadas” a “Tron: Ares”, el gran salto de Greta Lee en Hollywood

Stephen King recomienda “Teacup”, la serie de terror que promete ponerte los pelos de punta en Universal+

“La magia de The Beatles es la combinación, no un solo individuo”: Ethan Hawke y la lección del arte colectivo