“Hola, ¿habló con María Corina Machado?” Así recibió la opositora venezolana la noticia del premio Nobel de la Paz

El momento en que el Comité Noruego llama a María Corina Machado para anunciarle que ganó el Premio Nobel de la Paz

La líder opositora venezolana María Corina Machado calificó la obtención del Nobel de la Paz 2025, otorgado este viernes por el Comité Nobel noruego, de “logro” y “reconocimiento” para todo el pueblo venezolano.

“Este es un logro para toda la sociedad, yo sólo soy una persona, no lo merezco”, afirmó Machado en una conversación telefónica difundida por la fundación Nobel, en la que calificó el premio de “mayor reconocimiento a nuestro pueblo”.

El director del Instituto Nobel noruego, Kristian Berg Harpviken, llamó minutos antes del anuncio del galardón, a las 11.00 hora local (9.00 GMT), a Machado, que repitió varias veces “Oh, Dios mío!” y dijo con la voz entrecortada: “No tengo palabras”.

“Me siento honrada, abrumada y muy agradecida en nombre del pueblo de Venezuela”, afirmó Machado.

Kristian Berg Harpviken, secretario del Comité Noruego del Nobel. REUTERS/Tom Little

El fallo del Comité Nobel noruego resalta su “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano” y “su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, aunque la líder opositora se mostró cauta.

“Aún no hemos llegado allí, estamos trabajando duro para lograrlo, estoy segura de que ganaremos. Este es el reconocimiento más grande para nuestra gente, que se lo merece”, afirmó.

En el vídeo, de algo más de cuatro minutos de duración, Harpviken le pide a Machado esperar cinco minutos para propagar la noticia, cuando se produzca el anuncio oficial.

La líder opositora venezolana María Corina Machado . REUTERS/Gaby Oraa

“Creo que me va a llevar mucho más tiempo creer lo que acabo de escuchar”, responde Machado en alusión a su sorpresa por haber ganado el Nobel de la Paz.

“Estoy segura de que ganaremos”. La flamente nobel de la Paz, la opositora venezolana María Corina Machado, mostró optimismo y agradecimiento “en nombre del pueblo venezolano”, al conocer este viernes la noticia de su galardón.

La cuenta oficial de los galardones publicó en X el video de la llamada del secretario del Comité Nobel para informar a la política venezolana de su distinción minutos antes de hacer el anuncio público.

Durante la conversación, ocurrida a mitad de la noche en Venezuela, a Machado se la escucha muy emocionada. “Oh Dios mío”, dice al principio en esta conversación en inglés.

“No tengo palabras”, “me siento honorada, y muy agradecida en nombre del pueblo venezolano”, insiste la política a su interlocutor en Oslo.

La dirigente vive en la clandestinidad desde la ilegal reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales de julio de 2024, denunciadas como fraudulentas por la oposición.

El presidente del Comité Nobel, Jorgen Watne Frydnes, sostiene un teléfono con una foto de la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, en el Instituto Nobel de Oslo, Noruega, el 10 de octubre de 2025. NTB vía REUTERS

“Estamos trabajando muy duro para lograrlo, pero estoy segura de que ganaremos. Este es desde luego el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece”, afirma Machado.

“Esto es un movimiento, un logro de toda la sociedad. Yo soy apenas una persona, y desde luego no lo merezco”, insiste.

“Usted se lo merece”, le responde Kristian Berg Harpviken. “Esto es un reconocimiento a usted, a lo que usted ha hecho”, insiste.

El comité noruego concedió el Nobel de la Paz a Machado por “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

(Con información de EFE y AFP)