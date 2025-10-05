Escándalo en Venezuela: el Ministerio Público chavista destituyó y ordenó la detención de una fiscal tras la filtración de videos íntimos

Esta fue la publicación en la cuenta del Ministerio Público que maneja el Fiscal General

Hace días, en Barquisimeto corrió en cuentas de WhatsApp una grabación con varios fragmentos de videos porno de la fiscal sexta Darling Ortiz, que habría publicado el Mayor General (Av) Santiago Alejandro Infante Itriago. No habría pasado de ser un escándalo sexual pasajero hasta que, horas después, el Ministerio Público publicó en Instagram la foto de la mujer notificando que sería detenida por “corrupción, ultraje al pudor e incitación al odio”.

Como ocurre en poblaciones como Barquisimeto, capital del estado Lara, una ciudad del interior del país, ubicada a menos de 400 kilómetros de Caracas, cuya población es inferior a un millón 300 mil habitantes, la grabación se hizo viral y generó la comidilla. Al fiscal general Tarek William Saab Halabi, quien maneja la cuenta de la Fiscalía, lo que se le ocurrió fue publicar la foto de Ortiz y anunciar que sería detenida.

Lo que activó la curiosidad de los larenses fue el término “pudor”, entre las razones para imputar a la Fiscal, que tenía una serie de señalamientos negativos por su actuación en la Fiscalía Sexta, pero que en este caso el motivo para detenerla tiene que ver con lo que habría publicado el general Infante Itriago, que como en otros casos de hombres que publican videos íntimos de mujeres llamados “pornovenganza”.

Hay que destacar que actualmente Infante Itriago es diputado de la Asamblea Nacional; el alto oficial es egresado de la Aviación Militar en la promoción del 5 de julio de 1991, que pasó a retiro el año pasado al cumplir 33 años de vida activa en la Fuerza Armada. Infante llegó al grado de Mayor General y fue comandante General de la Aviación.

Tarek William Saab Halabi, fiscal general de la república de Venezuela

Es uno de los oficiales comprometidos con la revolución bolivariana, incluso por su participación en la intentona golpista contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez en 1992, que enfrentó dos rebeliones, las del 4 de febrero y las del 27 de noviembre; Infante participó en la del 27N, cuando apenas era alumno del Grupo de Entrenamiento Aéreo.

Solo estuvo menos de dos meses detenido, porque la justicia fue benévola con oficiales como Infante recién salidos de la academia y a quienes consideraron que fueron manipulados por el grupo liderizado por varios comandantes, entre ellos Hugo Rafael Chávez Frías.

Lo inaudito en el caso de la fiscal es ser imputada cuando se ventila la grabación con videos porno, que si bien es cierto significan una conducta reprochable al ser una funcionaria que hace videos de carácter sexual en su oficina e incluso portando la credencial que la identifica como Fiscal, simultáneamente es víctima por parte del oficial que la expone al escarnio con la publicación de los videos.

En este caso el Fiscal Tarek Saab ordena la aprehensión de la fiscal, que también podría haber incurrido en actos de corrupción como anuncia el Ministerio Público, pero luego de ordenar la aprehensión de Darling Ortiz y ante la cantidad de críticas por la actitud del general Infante, Saab también incluye la detención del fiscal auxiliar Jairo González.

No es la primera vez que el Fiscal General de la República, Saab Halabi, da clara demostración de su parcialización con altas figuras del poder en Venezuela, sino que especialmente lo hace cuando se trata de funcionarios de inteligencia o de militares, como en el caso del general Infante.

MG Santiago Infante Itriago, actual diputado y miliciano

El general cometió el delito

La grabación que habría publicado el general Infante Itriago se las habría enviado, como video personal, la fiscal Ortiz al oficial de la Aviación con quien tendría una relación íntima.

¿Es válido que el general haya publicado los videos íntimos de la fiscal Ortiz exponiéndola al escarnio público? ¿Por qué el Ministerio Público imputa a la fiscal Ortiz por ultraje al pudor, pero no acciona contra el oficial que comete un delito al hacer público los videos en su cuenta de WhatsApp?

La Fiscal pudo incurrir en faltas al pundonor del cargo que ocupaba, y que debía preservar con integridad, dignidad y honor en todos los ámbitos de la vida, como corresponde a la majestad de letrados, jueces y fiscales, medidos por la alta vara de los principios éticos y morales.

A su vez, el general Santiago Infante habría incurrido en un delito según el artículo 1 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se establece que el objeto de dicha Ley es “garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos”.

En el artículo 3, aparte 2, se indica que la Ley abarca “la protección a la dignidad e integridad física, psicológica, sexual, patrimonial y jurídica de las mujeres víctimas de violencia, en los ámbitos público y privado”.

En los videos publicados en los estados de whatsapp de lo que sería la cuenta del general Infante la fiscal usa su credencial

El artículo 14 es evidencia de cómo no solo el general Infante ejerce violencia contra la fiscal Ortiz, también lo hace el Fiscal General con su imputación por ese hecho y al publicar la foto de la mujer.

Pero a esa norma debe agregarse la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, en cuya violación incurre el general Infante con la publicación del video.

No es ilegal que la Fiscal haya grabado videos íntimos, aunque sí es criticable porque alguno de ellos los hizo en la Fiscalía, con su identificación de fiscal y los envió. Ahora, el verdadero delito lo comete el general al difundir el video sin el consentimiento de Ortiz.

Infante Itriago no es cualquier militar, además de haber sido comandante general de la Aviación, fue jefe de la Región de Defensa Integral (REDI) Los Llanos, antes fue director de Apresto Operacional de la Aviación Militar Bolivariana, comandante de la Base Aérea El Libertador, director de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana, Agregado Militar Aéreo en la Embajada de Venezuela en Cuba, director de Finanzas del Segundo Comando y Jefatura de Estado Mayor General de la Aviación Militar y comandante del Grupo Aéreo de Caza Nº 11.