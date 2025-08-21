Purga chavista: el Parlamento afín a Maduro allanó la inmunidad a un diputado oficialista por “vínculos con el narcotráfico”

La ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela (AN) aprobó este miércoles el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado chavista Julio César Torres Molina por su presunta vinculación con actividades de narcotráfico. La decisión, adoptada por unanimidad, se produjo durante una sesión extraordinaria transmitida por el canal estatal ANTV.

El presidente del Parlamento afín a Maduro, Jorge Rodríguez, solicitó a los legisladores apoyar la medida. “Yo voy a pedir a la plenaria de la Asamblea Nacional se sirva a votar por unanimidad el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de esta basura”, expresó durante el debate, en referencia directa al diputado afectado. Rodríguez advirtió que quien “traicione” la confianza del pueblo venezolano recibirá “el mismo destino que esta bazofia, la cárcel”.

Durante la sesión, el diputado del régimen William Benavides informó que Torres Molina fue detenido “en flagrancia” por el delito de “posesión de drogas”, sin especificar la cantidad ni el tipo de estupefacientes, ni el momento de la captura.

Benavides manifestó: “Siempre desde la historia (...) a las organizaciones revolucionarias las han buscado infiltrar y desmoralizar, ahorita el imperio norteamericano arrecia en su postura y sus operaciones psicológicas, pero todo lo que esté vinculado al narcotráfico, a la droga, le está haciendo el juego al enemigo, le está haciendo el juego a quienes nos quieren destruir”.

El mismo legislador precisó que sobre Torres Molina existían “varias observaciones” previas por su “conducta”, aunque no ofreció mayores detalles al respecto.

El diputado oficialista Julio César Torres Molina

Por su parte, el parlamentario oficialista Pedro Carreño consideró que, gracias a la “eficiencia y la capacidad” del sistema nacional de inteligencia, “este infame diputado fue detectado”. Carreño agregó: “Creo que nosotros hoy extirpamos un lunar que estaba enquistado en el cuerpo social de esta Cámara y que podía seguir infectándola. Se hace necesario entonces que nosotros, sin tristeza, votemos el allanamiento a la inmunidad parlamentaria”.

La decisión de retirar la inmunidad parlamentaria a Torres Molina contó también con el apoyo del bloque de la oposición colaboracionista a Maduro.

En la misma sesión extraordinaria, Jorge Rodríguez, advirtió que los ciudadanos extranjeros que ingresen al país sin autorización serán considerados “enemigos” y enfrentarán consecuencias legales.

En un discurso televisado, Rodríguez declaró: “Todo aquel extranjero que pretenda entrar a Venezuela de forma ilegal será tratado como enemigo de la patria.”

El dirigente oficialista, estrecho aliado de Nicolás Maduro, aseguró que las autoridades actuarán sin contemplaciones. “Aquí se queda: preso o como se quede, pero se queda”.

Rodríguez no precisó los mecanismos de control que implementará el régimen, aunque insistió en la aplicación de sanciones severas. “No vamos a permitir que nadie venga a nuestro territorio sin autorización, porque sabremos cómo responder.”

Las declaraciones se producen en medio de crecientes tensiones en las fronteras venezolanas, donde en los últimos años se han reportado constantes operativos de seguridad. Sin embargo, en esta ocasión Rodríguez no ofreció cifras ni detalles específicos sobre la magnitud del fenómeno migratorio ni las acciones concretas a desplegar.

La advertencia quedó enmarcada en un tono desafiante, con la reiteración de que quienes crucen la frontera sin autorización enfrentarán medidas inmediatas, sin posibilidad de regularizar su situación en el país.

(Con información de EFE)