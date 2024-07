Maduro arremetió contra los ex presidentes a los que prohibió viajar a Venezuela: “Es un show de fracasados”

Los llamó "cachorros del imperio"

El dictador venezolano Nicolás Maduro, llamó este sábado “fracasados” al grupo de ex presidentes latinoamericanos a los que prohibió viajar al país caribeño, donde iban a seguir las elecciones de este domingo por invitación de la oposición mayoritaria, al no poder inscribirse legalmente como observadores.

Maduro afirmó haber visto en redes sociales el “show de ex presidentes fracasados, vendepatria y cachorros del imperio”, en referencia a los ex mandatarios Mireya Moscoso de Panamá, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Jorge Quiroga de Bolivia y Vicente Fox de México.

Este grupo, en el que también se encontraba la ex vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez, condenó posteriormente que se impidiera despegar el avión en el que viajaban desde Panamá debido a su presencia en la aeronave.

”Vomito que un dictador nos imponga la ruta a seguir. Que quede evidente que Maduro es un dictador que domina y habla sobre aerolíneas, sobre vuelos, sobre personas y demás, y rechazo absolutamente a ese dictador”, afirmó Fox el viernes en una rueda de prensa desde la sede presidencial de Panamá, horas después de bajarse del avión de Copa Airlines.

Este sábado, durante un encuentro con acompañantes internacionales invitados “legalmente por el poder electoral”, de más de 100 países, el régimen chavista ironizó con que “mucha gente se molestó en esos países”, por lo que pidió “excusas”.

”Se molestaron con Venezuela porque le regresamos a esa gente. Pido excusas por haberles regresado a Fox a México, (...) a Moscoso a Panamá, la gente estaba muy brava, (...) pido excusas, pero es que aquí hay ley, y la ley se respeta”, sostuvo el dictador de Caracas, quien aseguró que este domingo el país caribeño “se va a hacer respetar y el pueblo, con su voto, va a decir” que quiere “paz”.

Varias delegaciones de parlamentarios españoles y latinoamericanos, así como una de ex presidentes invitada por la oposición venezolana, no pudieron entrar, tras la negativa del régimen, en la nación caribeña.

De entre estos grupos, el más destacado fue el que formaban los ex presidentes y la ex vicepresidenta latinoamericanos, quienes luego explicaron que un personal del avión les había dicho que no podían despegar mientras ellos estuvieran dentro debido a una “orden”, por tanto se vieron obligados a bajar entre las “súplicas” de los pasajeros que entonaban, a su vez, el himno venezolano.

Desde Caracas, la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), condenó estos impedimentos.

Maduro también afirmó que la “derecha extremista” -en alusión al antichavismo mayoritario- “envenenó” de “fascismo” a la derecha de Latinoamérica.

”La derecha venezolana extremista envenenó de radicalismo y fascismo a toda la derecha latinoamericana”, dijo.

Expresó que “esas corrientes fascistas” en la región latinoamericana “nacieron” en Venezuela, y mencionó al presidente argentino Javier Milei y a los ex mandatarios Jair Bolsonaro de Brasil, Álvaro Uribe e Iván Duque de Colombia.

”Esos monstruos se amamantaron de las monstruas y los monstricos de aquí”, dijo Maduro, quien calificó las elecciones de este domingo como “un momento histórico”, pues este día -aseguró- “se juega si el continente sigue por su camino propio, independiente, soberano, en paz, (...) o si se impone el fascismo”.

“La decisión está tomada, yo se los digo, no puedo hablar más porque hay veda electoral. Este pueblo decidió, este pueblo quiere paz, quiere democracia, quiere tranquilidad, quiere que nos respeten en el mundo, quiere ser parte del mundo emergente y no colonia del viejo mundo imperial”.

Además, aseguró que Venezuela tiene un “modelo alternativo al extremismo neoliberal del capitalismo salvaje de los Milei”.

