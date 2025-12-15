Receta de paté de champiñones y nueces, rápida y fácil

La combinación de champiñones frescos y nueces aporta textura cremosa y un perfil nutricional denso al paté (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paté de champiñones y nueces se ha consolidado como una de las opciones vegetales más versátiles y atractivas dentro de la cocina. Esta preparación, originaria de la tradición vegetariana y vegana europea, tiene un éxito que radica en la mezcla de ingredientes frescos y accesibles, junto con una elaboración sencilla que no sacrifica gusto ni textura.

Los champiñones y las nueces son los protagonistas de esta receta, aportando una textura cremosa y un perfil nutricional denso, además de un marcado toque umami. Lo sobresaliente de este paté es su facilidad y velocidad de preparación.

Con ingredientes básicos y un par de pasos simples, es posible obtener un paté que se convierte en el centro de cualquier mesa. Además, el sabor se intensifica con el reposo, por lo que puede prepararse con anticipación y servir frío o caliente, según el momento.

Receta de paté de champiñones y nueces

Para preparar este paté, se deben con saltear los champiñones junto al ajo y la cebolla para resaltar los sabores, y posteriormente procesar esta mezcla con nueces y los condimentos elegidos. El resultado es una pasta untuosa que se integra fácilmente a cualquier menú y resulta apropiada para toda ocasión.

Ideal para picadas rápidas y creativas, su textura suave y adaptable la ha convertido en una receta imprescindible en la gastronomía vegetal contemporánea. Además, puede conservarse en frío y los sabores se intensifican con el paso de las horas, lo que facilita su organización previa para eventos y celebraciones.

Tiempo de preparación

Esta receta rápida de paté de champiñones y nueces te llevará aproximadamente 20 minutos en total:

5 minutos para preparar y picar los ingredientes.

10 minutos para saltear los vegetales.

5 minutos para procesar y ajustar la mezcla al gusto.

Ingredientes

250 g de champiñones frescos (pueden ser Portobello, blancos o una combinación).

80 g de nueces peladas.

1 cebolla pequeña.

1 diente de ajo.

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.

1 cucharada de jugo de limón.

Sal y pimienta a gusto.

1 pizca de tomillo seco (opcional).

1 cucharada de perejil fresco picado (opcional).

Cómo hacer paté de champiñones y nueces, paso a paso

Limpiar los champiñones con un paño húmedo y cortar en láminas. Pelar y picar finamente la cebolla y el diente de ajo. Calentar el aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Sofreír la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes (dos a tres minutos). Agregar los champiñones y saltear hasta que pierdan el agua y estén dorados (seis a siete minutos). Salpimentar a gusto y, si se desea, sumar el tomillo. Dejar entibiar la mezcla unos minutos, luego transferir a una procesadora o licuadora. Añadir las nueces y el jugo de limón. Procesar hasta obtener una pasta cremosa (aproximadamente dos minutos). Si queda muy espeso, agregar una cucharadita de agua o aceite extra. Rectificar sal y pimienta. Incorporar perejil fresco picado si se desea. Llevar a la heladera al menos quince minutos antes de servir para que tome cuerpo y los sabores se integren.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, el paté rinde aproximadamente 6 porciones como entrada o dip.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de este paté contiene aproximadamente:

Calorías: 160

Grasas: 13 g

Grasas saturadas: 1,2 g

Carbohidratos: 7 g

Azúcares: 2,3 g

Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El paté de champiñones y nueces se puede conservar en la heladera, en un recipiente hermético, hasta 4 días, manteniendo su frescura y sabor intactos.