Qué beneficios tienen las nueces y por qué se recomienda consumir todos los días

Las nueces pertenecen al grupo de los frutos secos y destacan por su perfil nutricional y sus efectos positivos en la salud.

Incorporarlas de forma regular en la dieta puede aportar una variedad de nutrientes esenciales que respaldan diferentes funciones del organismo.

Las nueces son fuente de ácidos grasos omega-3, especialmente ácido alfa-linolénico, que participa en la protección cardiovascular.

Diversos estudios vinculan el consumo de nueces con una reducción del riesgo de enfermedades cardíacas, ya que ayudan a disminuir el colesterol LDL y contribuyen al buen funcionamiento de los vasos sanguíneos.

Aportes de las nueces al cuerpo

Aportan proteínas vegetales

fibra

una combinación relevante de vitaminas y minerales, como vitamina E, vitaminas del grupo B, magnesio, fósforo y zinc.

La presencia de antioxidantes ayuda en la protección de las células frente al daño causado por los radicales libres, lo que puede incidir en la prevención de enfermedades crónicas y en el envejecimiento celular.

El consumo regular de nueces se asocia con mejoras en la función cognitiva.

Investigaciones sugieren que su perfil nutricional tiene impacto en el desarrollo y la protección del cerebro, lo que resulta de interés en etapas de crecimiento y durante el envejecimiento.

En personas con diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina, las nueces pueden contribuir al control glucémico debido a su bajo índice glucémico y a la presencia de grasas insaturadas.

Además, su aporte de fibra favorece la sensación de saciedad, lo que puede resultar útil en planes de control de peso.

Cuántas nueces consumir al día

Para aprovechar al máximo sus beneficios, la recomendación habitual es consumir una porción diaria de 30 a 40 gramos, lo que equivale a unas cuatro o cinco unidades enteras.

Se aconseja que las nueces estén crudas y sin sal añadida.

Alergia a la nueces

Antes de incorporar nueces a la dieta, resulta importante considerar la presencia de alergias.

Las alergias a frutos secos figuran entre las más frecuentes y pueden provocar reacciones graves.

Por este motivo, ante cualquier antecedente personal o familiar, se recomienda consultar a un profesional de la salud antes de consumirlas.

Las nueces pueden provocar reacciones alérgicas graves en algunas personas.

La alergia a este fruto seco es una de las más comunes y puede manifestarse con síntomas como urticaria, dificultad para respirar, hinchazón o anafilaxia.

Posibles recetas con nueces

Ensalada de espinaca, manzana y nueces troceadas.

Yogur natural con nueces picadas y frutas frescas.

Pan integral casero con nueces enteras.

Pesto de nueces (sustituyendo los piñones tradicionales).

Barra de cereales casera a base de avena, miel y nueces.

Salsas para pastas con nueces trituradas y aceite de oliva.

Bizcocho o galletas con trozos de nuez.

Las nueces pueden incorporarse de maneras variadas en las comidas diarias, tanto en preparaciones dulces como saladas, lo que facilita su integración en la alimentación cotidiana.