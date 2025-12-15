México

Qué beneficios tienen las nueces y por qué se recomienda consumir todos los días

Este alimento aporta energía y se puede realizar en varias presentaciones

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nueces pertenecen al grupo de los frutos secos y destacan por su perfil nutricional y sus efectos positivos en la salud.

Incorporarlas de forma regular en la dieta puede aportar una variedad de nutrientes esenciales que respaldan diferentes funciones del organismo.

Las nueces son fuente de ácidos grasos omega-3, especialmente ácido alfa-linolénico, que participa en la protección cardiovascular.

Diversos estudios vinculan el consumo de nueces con una reducción del riesgo de enfermedades cardíacas, ya que ayudan a disminuir el colesterol LDL y contribuyen al buen funcionamiento de los vasos sanguíneos.

Aportes de las nueces al cuerpo

  • Aportan proteínas vegetales
  • fibra
  • una combinación relevante de vitaminas y minerales, como vitamina E, vitaminas del grupo B, magnesio, fósforo y zinc.
  • La presencia de antioxidantes ayuda en la protección de las células frente al daño causado por los radicales libres, lo que puede incidir en la prevención de enfermedades crónicas y en el envejecimiento celular.

El consumo regular de nueces se asocia con mejoras en la función cognitiva.

Investigaciones sugieren que su perfil nutricional tiene impacto en el desarrollo y la protección del cerebro, lo que resulta de interés en etapas de crecimiento y durante el envejecimiento.

En personas con diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina, las nueces pueden contribuir al control glucémico debido a su bajo índice glucémico y a la presencia de grasas insaturadas.

Además, su aporte de fibra favorece la sensación de saciedad, lo que puede resultar útil en planes de control de peso.

Cuántas nueces consumir al día

Para aprovechar al máximo sus beneficios, la recomendación habitual es consumir una porción diaria de 30 a 40 gramos, lo que equivale a unas cuatro o cinco unidades enteras.

Se aconseja que las nueces estén crudas y sin sal añadida.

Alergia a la nueces

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de incorporar nueces a la dieta, resulta importante considerar la presencia de alergias.

Las alergias a frutos secos figuran entre las más frecuentes y pueden provocar reacciones graves.

Por este motivo, ante cualquier antecedente personal o familiar, se recomienda consultar a un profesional de la salud antes de consumirlas.

Las nueces pueden provocar reacciones alérgicas graves en algunas personas.

La alergia a este fruto seco es una de las más comunes y puede manifestarse con síntomas como urticaria, dificultad para respirar, hinchazón o anafilaxia.

Posibles recetas con nueces

  • Ensalada de espinaca, manzana y nueces troceadas.
  • Yogur natural con nueces picadas y frutas frescas.
  • Pan integral casero con nueces enteras.
  • Pesto de nueces (sustituyendo los piñones tradicionales).
  • Barra de cereales casera a base de avena, miel y nueces.
  • Salsas para pastas con nueces trituradas y aceite de oliva.
  • Bizcocho o galletas con trozos de nuez.

Las nueces pueden incorporarse de maneras variadas en las comidas diarias, tanto en preparaciones dulces como saladas, lo que facilita su integración en la alimentación cotidiana.

Temas Relacionados

Nuecesmexico-noticias

Más Noticias

Toluca se corona bicampeón del Apertura 2025 con penal de Alexis Vega

En una extensa y cardiaca final, los Diablos Rojos lograron la victoria en muerte súbita con un marcador 9 - 8 en penales

Toluca se corona bicampeón del

Resultados del Tris: ganadores y números premiados de hoy 14 de diciembre

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Resultados del Tris: ganadores y

Melate, Revancha y Revanchita resultados de hoy 14 de diciembre

Como todos los domingo, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la lotería mexicana

Melate, Revancha y Revanchita resultados

Ataque armado contra Guardia Nacional deja arsenal y drogas aseguradas en Chihuahua

Casi 40 armas de fuego y chalecos tácticos fueron incautados

Ataque armado contra Guardia Nacional

SRE felicita a José Antonio Kast como presidente electo de Chile

La presidenta Sheinbaum también mandó un mensaje positivo al político chileno

SRE felicita a José Antonio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado contra Guardia Nacional

Ataque armado contra Guardia Nacional deja arsenal y drogas aseguradas en Chihuahua

Trasladan a 25 reos de Michoacán a penales federales por su liderazgo negativo y capacidad de corromper

Identifican 8 grupos criminales relacionados al robo contra transportistas en Edomex: sus nombres y dónde operan

El Cártel Jalisco Nueva Generación y otras 4 organizaciones más son señaladas por extorsionar a los limoneros en Michoacán

Cae “Jaguar” en Culiacán, líder de célula delictiva ligada a Los Mayos del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Maribel Guardia corrió peligro en

Maribel Guardia corrió peligro en mar abierto tras consumir alcohol: “Julián me salvó desde arriba”

Wendy Guevara revela información sobre los nuevos habitantes de La Casa de los Famosos México 4

Tras su divorcio de Otto Padrón, Angélica Vale toca el tema de las infidelidades: “Son mensajes que sí duelen”

Hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez pide por la salud del productor: “Estamos orando”

A cuatro meses de su ruptura, Lalo Salazar admite querer mucho a Laura Flores: “No sé por qué no cuajó”

DEPORTES

Toluca se corona bicampeón del

Toluca se corona bicampeón del Apertura 2025 con penal de Alexis Vega

Gignac es agredido por un aficionado de Toluca: así fue el momento en que golpearon al delantero de Tigres

Por qué Sebastián Córdova se perderá la final Toluca vs Tigres del Apertura 2025

Así fue como Marco Verde sumó su cuarto triunfo como boxeador profesional ante Raphael Igbokwe

Minnesota Vikings vs Dallas Cowboys: cuándo y dónde ver en México