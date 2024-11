5 plantas medicinales que ayudan a aliviar el dolor de cabeza de forma natural

Plantas medicinales para el dolor de cabeza: 5 alternativas naturales sin fármacos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dolores de cabeza pueden aparecer en el momento menos esperado, interrumpiendo nuestro día y afectando la calidad de vida. Aunque existen medicamentos eficaces para aliviar el dolor, no siempre resultan la opción ideal debido a posibles efectos secundarios y contraindicaciones. En busca de alternativas más naturales, las plantas medicinales han ganado popularidad como tratamientos complementarios y efectivos.

Algunas, como la lavanda, la manzanilla y el jengibre, contienen compuestos activos que ayudan a reducir la inflamación, aliviar el estrés y calmar la tensión muscular, ofreciendo una solución natural para quienes desean calmar el dolor de cabeza sin recurrir a fármacos. En esta nota exploramos cinco plantas que, respaldadas por estudios y tradiciones de medicina natural, pueden ser aliadas para encontrar alivio de manera segura y efectiva.

La lavanda, famosa en la aromaterapia, ayuda a reducir el estrés y la tensión que causan el dolor de cabeza - (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Lavanda

La lavanda ha sido utilizada durante siglos por sus propiedades calmantes y es especialmente popular en la aromaterapia. Su componente principal, el linalol, tiene efectos sedantes naturales, lo que ayuda a calmar el sistema nervioso central y reducir la tensión, factores que pueden provocar o agravar dolores de cabeza. Además, la lavanda tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir la inflamación de los vasos sanguíneos en la cabeza y el cuello, lo que puede aliviar el dolor.

Un estudio publicado en European Neurology mostró que inhalar el aceite de lavanda durante 15 minutos ayudó a reducir la intensidad del dolor de cabeza en personas con migraña. Otros estudios han indicado que el masaje con aceite esencial de lavanda reduce la frecuencia y gravedad de las cefaleas tensionales.

Modo de uso: el aceite esencial de lavanda se puede utilizar de diversas maneras. Inhalarlo directamente o mediante un difusor puede ofrecer alivio rápido. También se recomienda diluir unas gotas en un aceite base y masajearlo en las sienes o en la parte posterior del cuello. Las infusiones de lavanda también son una opción para quienes prefieren el consumo oral, ya que su sabor suave ayuda a relajar todo el cuerpo.

Con propiedades antiinflamatorias, la manzanilla puede aliviar los dolores de cabeza tensionales de manera natural

2. Manzanilla

La manzanilla es muy conocida por sus efectos calmantes y digestivos, pero también puede ser un remedio efectivo contra el dolor de cabeza, en particular los causados por estrés, ansiedad o tensiones musculares. Su componente activo, la apigenina, es un flavonoide que actúa como un suave sedante, promoviendo la relajación del sistema nervioso y reduciendo la tensión muscular.

Investigaciones publicadas en el Journal of Agricultural and Food Chemistry han mostrado que los compuestos presentes en la manzanilla ayudan a reducir el estrés oxidativo y la inflamación, factores que frecuentemente se asocian con los dolores de cabeza y la migraña.

Modo de uso: la manzanilla se consume comúnmente en forma de infusión, agregando flores secas de manzanilla a agua caliente y dejando reposar durante 10 minutos antes de beber. Este té no solo calma los nervios, sino que también es útil para mejorar el sueño, ayudando a reducir el estrés que puede contribuir a los dolores de cabeza. También se puede aplicar el aceite esencial de manzanilla en compresas calientes sobre la frente para un alivio más inmediato de la tensión.

Recomendada para dolores de cabeza vinculados al insomnio, la valeriana es un potente relajante natural - (Getty Images)

3. Valeriana

La valeriana es una planta medicinal popular en el tratamiento del insomnio, pero también es eficaz para combatir los dolores de cabeza relacionados con la falta de sueño y la ansiedad. La valeriana actúa aumentando la concentración de GABA (ácido gamma-aminobutírico), un neurotransmisor que ayuda a reducir la excitación del sistema nervioso. Esta acción tiene un efecto relajante y puede aliviar los dolores de cabeza por tensión.

Un estudio en Phytotherapy Research indicó que el uso regular de valeriana mejora la calidad del sueño, lo que a su vez reduce la frecuencia de dolores de cabeza en personas con cefaleas tensionales. Otro estudio señala que la valeriana puede disminuir la sensibilidad al dolor y reducir la intensidad de las migrañas en quienes las padecen regularmente.

Modo de uso: para aprovechar sus beneficios, se recomienda consumir la valeriana en forma de infusión, añadiendo una cucharadita de raíz de valeriana a agua caliente y dejándola reposar por unos 10-15 minutos. También está disponible en forma de cápsulas y extractos, que se pueden encontrar en tiendas naturistas. Cabe destacar que la valeriana puede tener un olor fuerte y sabor amargo, por lo que muchas personas optan por cápsulas en lugar de té.

Un té de jengibre puede aliviar dolores de cabeza, especialmente aquellos relacionados con la inflamación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Jengibre

El jengibre es una raíz con una amplia variedad de beneficios para la salud, incluyendo su capacidad para reducir el dolor de cabeza. Contiene gingerol y shogaol, compuestos con efectos antioxidantes y antiinflamatorios que ayudan a reducir la inflamación en los vasos sanguíneos, una de las causas comunes de migrañas y dolores de cabeza. Además, el jengibre puede ayudar a reducir la náusea, un síntoma frecuente de la migraña.

Un ensayo clínico en Phytotherapy Research en 2014 encontró que el jengibre en polvo puede ser tan eficaz como el sumatriptán (un medicamento para migraña) para reducir el dolor. El jengibre tiene la ventaja de no presentar los efectos secundarios populares de los medicamentos para migrañas.

Modo de uso: la forma más usual de consumir jengibre es en infusión, preparando té con rodajas de jengibre fresco en agua caliente. Para dolores de cabeza intensos, una dosis de jengibre en polvo ha mostrado buenos resultados. También puede utilizarse en cápsulas, que proporcionan una dosis concentrada de los compuestos activos.

Las propiedades antiinflamatorias de la cúrcuma son ideales para dolores de cabeza causados por tensión muscular o inflamación - (Getty Images)

5. Cúrcuma

La cúrcuma, particularmente su componente activo, la curcumina, es conocida por sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes. La cúrcuma ayuda a reducir la inflamación en el sistema nervioso y cardiovascular, lo que la convierte en una buena opción para personas que experimentan dolores de cabeza asociados con la inflamación crónica o estrés oxidativo. Además, la curcumina también actúa en vías neurológicas que ayudan a controlar la frecuencia y la intensidad de las migrañas.

La revista The Journal of Headache and Pain publicó un estudio en el que se demostró que la curcumina ayuda a reducir la frecuencia e intensidad de las migrañas en pacientes crónicos. Este estudio sugiere que la cúrcuma puede tener efectos preventivos en personas propensas a dolores de cabeza recurrentes.

Modo de uso: se puede consumir cúrcuma en infusión, aunque muchas personas prefieren añadir cúrcuma en polvo a batidos o leche caliente (golden milk) para mejorar su sabor y absorción. También se recomienda combinar la cúrcuma con pimienta negra, ya que esta última contiene piperina, que mejora la biodisponibilidad de la curcumina en el organismo.