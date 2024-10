Qué hacer cuando se amanece con dolor de cabeza

Las apneas del sueño pueden afectar hasta el 16% de la población (Getty)

Despertarse con un dolor de cabeza puede ser más que una simple molestia matutina. Puede ser un síntoma de un problema del sueño: las apneas obstructivas del sueño.

En diálogo con Infobae, la presidenta de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño, Stella Maris Valiensi, explicó que “una de las causas del dolor de cabeza por la mañana es que durante la noche disminuye el oxígeno en la sangre. Se conoce como hipoxemia. Esto generalmente ocurre por apneas del sueño”.

Ese trastorno de las apneas consiste en una sucesión de episodios transitorios de obstrucción, parcial o casi total, de la vía aérea superior durante el sueño. Los dolores se experimentan al despertarse, al menos 15 días al mes.

Aproximadamente 1 de cada 13 personas experimenta dolores matutinos de la cabeza. Estos dolores de cabeza suelen afectar más a las mujeres que a los hombres y son más frecuentes en personas de entre 45 y 64 años, según la Fundación del Sueño de los Estados Unidos.

El dolor de cabeza por la mañana puede estar relacionado con una baja oxigenación nocturna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales factores de riesgo de las apneas del sueño es que la persona tiene sobrepeso u obesidad. Se acentúa si se ingiere alcohol, sedantes o productos del tabaco.

“Creemos que más de la mitad de las personas con apnea del sueño tienen dolores de cabeza”, dijo Nancy Foldvary-Schaefer, directora del centro del sueño de la Clínica Cleveland de los Estados Unidos. “El escenario clásico es que una persona se despierta con dolor de cabeza cada día, que desaparece en cuatro horas”, añadió.

La Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT) y la Sociedad Iberoamericana de Enfermedades Respiratorias (SIER) han destacado el aumento de casos en la región de América Latina en relación que también se han incrementado los casos de obesidad y sedentarismo. Se debería tener en cuenta que las apneas del sueño hoy son consideradas como un factor de riesgo para desarrollar hipertensión arterial, arritmias, insuficiencia cardíaca, infarto, ataque cerebrovascular y accidentes de tránsito.

Además de dolor de cabeza, la afección puede causar alteraciones en la memoria y en la atención y alteraciones del ánimo y del humor.

Las apneas del sueño son consideradas como un factor de riesgo de hipertensión arterial, arritmias, insuficiencia cardíaca, infarto, ataque cerebrovascular y accidentes de tránsito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los niños, las apneas del sueño pueden estar asociadas con déficit de atención e hiperactividad, dificultades en la escuela, posiciones extrañas para dormir, enuresis secundaria (orinarse por las noches), terrores nocturnos y sonambulismo frecuente.

“Hay diferentes mecanismos por los cuales las apneas del sueño generan dolor de cabeza al despertar -señaló Valiensi al ser consultada por Infobae-. Además de la falta de oxígeno, puede haber interrupciones del sueño que puede provocar despertar brusco y dolor de cabeza. O puede influir en cambios en la presión intracraneal, otro motivo del dolor de cabeza. Al no tener un sueño reparador, se puede sentir mal humor y dolor de cabeza”.

Para diagnosticar las apneas del sueño, un profesional de la salud puede indicar que realice un estudio del sueño. Los dispositivos para respirar, como las máquinas de presión positiva continua en la vía aérea, y los cambios en el estilo de vida son tratamientos habituales. Si la apnea del sueño no se diagnostica y no se trata, es posible que la calidad de su sueño no sea suficiente. Eso puede traer dificultades para concentrarse, para tomar decisiones, para recordar cosas o para controlar el comportamiento.

Cuándo se debería consultar a un profesional de la salud

Cuando hay dolor de cabeza frecuente por la mañana se recomienda consultar a un profesional de la salud para averiguar la causa y tratarlo(Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se registran dolores de cabeza junto con otros síntomas como dolor de mandíbula, dificultad para dormir, ronquidos fuertes o agotamiento, se debe consultar a un profesional de la salud.

Según el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido, también debe acudir a su médico de cabecera si el dolor de cabeza reaparece una y otra vez, y si los analgésicos no ayudan y el dolor de cabeza empeora.

También se debe acudir al médico si la persona tiene un fuerte dolor punzante en la parte frontal o lateral de la cabeza (puede tratarse de una migraña o, más raramente, de una cefalea en racimos), tiene vómitos y le duelen la luz o los ruidos, entre otros síntomas.

Hay que considerar que no solo las apneas del sueño pueden producir el dolor de cabeza por la mañana. También las personas que tienen migraña y las que reducen la cantidad de horas de sueño pueden sufrirlo, según la Fundación del Sueño de los Estados Unidos.

En primer lugar, puede ser útil identificar el tipo de dolor o molestia que se siente en la cabeza por las mañanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener bruxismo, rechinar de dientes durante la noche, consumir alcohol y ciertos medicamentos también pueden hacer que una persona se despierte con dolor de cabeza.

“El bruxismo es un factor que facilita las cefaleas y empeora las migrañas”, afirmó Maria Teresa Goicochea, jefa de la clínica de cefaleas del instituto Fleni en Buenos Aires, al ser consultada por Infobae.

En casos de personas que tienen migraña, el dolor de cabeza puede aparecer al despertar por el sobreuso de medicación analgésica, la migraña puede aparecer al despertar.

“Las alteraciones del sueño tienen una estrecha relación con las migrañas y otras cefaleas. Una persona que sufre de trastorno del sueño, como apneas o insomnio, tiene más riesgo de aumentar la frecuencia de sus migrañas. Por eso -consideró la doctora Goicochea- es necesario hacer un diagnóstico correcto y un tratamiento no solo de la migraña, sino también del trastorno de sueño. Se debería empezar por identificar las características del dolor de cabeza que se presenta al despertar por la mañana para luego hacer el diagnóstico”.