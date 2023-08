De la cosecha a la copa: cuáles serán las ferias de vinos imperdibles de la Ciudad de Buenos Aires

El vino argentino está en su mejor momento, más allá de que la cosecha de 2023 fue magra para las bodegas

Más allá del contexto económico y la inflación, que también castiga al sector vitivinícola, la industria se prepara para mostrar lo mejor que tiene a los consumidores y turistas que visiten la Ciudad de Buenos Aires, desde ahora y hasta fin de año. Es que se llevarán a cabo varios grandes eventos alrededor de la bebida nacional.

Y si bien la tendencia de consumo es decreciente, y la cosecha 2023 fue una de las más magras de la historia, las bodegas no se pueden quedar de brazos cruzados esperando a que cambie el viento: deben salir a fomentar las ventas.

En ese sentido, las ferias de vinos aún son una de las mejores maneras de hacer conocer las etiquetas. Porque es una forma de acercar las bodegas al consumidor, justo en el centro de consumo más importante que tiene el país, en donde la apuesta por la gastronomía y todos sus atractivos son cada vez más protagonistas.

¿Qué es una feria de vinos y qué se puede hacer en ella? Ante todo, conocer vinos y disfrutar los ya conocidos. Pero se puede ir mucho más allá, aprovechando cada una de esas ocasiones para aprender más de cada temática y así conocer mucho sobre vinos orgánicos, etiquetas de alta gama y de pequeños productores, o bien conocer en persona a los hacedores más importantes.

Las exposiciones son una buena forma de acercar a los vinos al consumidor

Cabe destacar que, si bien hay enólogos y hacedores reconocidos, en el Viejo Mundo -donde los vinos se hacen hace siglos y de la misma manera- los personajes no son tan protagonistas, sino más bien técnicos necesarios para la elaboración. Y la gran mayoría de ellos no tiene lugar para la experimentación o la búsqueda de los mejores lugares y técnicas para lograr los mejores vinos, simplemente porque ya los han logrado. Mientras que en el Nuevo Mundo está todo por hacerse, y Argentina no es la excepción.

Esto no implica que no se haya hecho nada, pero en vitivinicultura los grandes cambios pueden llevar un siglo, y acá la revolución del vino lleva apenas treinta años. Porque si bien se hacen vinos desde hace casi 500 años, la industria comenzó a forjarse recién a mediados del siglo XIX. Y desde los años 90 comenzó una verdadera transformación. Primero con la tecnificación y mejora de los viñedos, y luego con las inversiones nacionales y extranjeras, impulsadas principalmente por el Malbec.

Pero los que llevan las riendas son los hombres y mujeres detrás de las bodegas y los vinos, movidos por la curiosidad y la convicción de lograr mejores vinos. Y para ello, van en búsqueda de los mejores lugares para cada variedad. Mientras que en la bodega, ven la mejor manera de elaborar esos vinos cada vez con más carácter de lugar.

Durante las exposiciones se puede degustar vinos y conocer distintas etiquetas para elegir la mejor según la preferencia

Porque, en definitiva, lo único que no se puede copiar en vinos es el origen de donde proviene la uva. Y son los hacedores los responsables, también, de mostrar y contar lo que hacen, de compartir sus logros y aprendizajes que les van permitiendo lograr, cosecha tras cosecha, mejores vinos, siempre y cuando el clima los acompañe.

Por eso tienen tanto protagonismo en el vino argentino, algo que se puede ver muy bien en las redes sociales, saliendo todo el tiempo de la bodega, incluso en época de cosecha, para promover sus vinos. Porque nadie mejor que ellos para contar lo que hacen. Y si bien las degustaciones y menús de pasos en restaurantes se han multiplicado en los últimos años, las ferias siguen siendo los mejores escenarios de encuentro entre consumidores y hacedores.

Es en estos ámbitos donde se pueden dar a conocer etiquetas nuevas y reforzar los vínculos con los consumidores. Claro está que los que asisten son los más interesados, una pequeña muestra de la gran masa de los que consumen vinos. Pero esa muestra es muy representativa de las tendencias. Y si bien se toma lo que las bodegas hacen, muchas tienen muy en cuenta los vinos que le gustan a la gente y producen etiquetas inspiradas en eso.

Las bodegas llevan sus mejores etiquetas a las exposiciones y ferias

Cuáles son las ferias de vinos que se vienen y cómo aprovecharlas

Desde hace nueve años se realiza la Feria de Vinos Orgánicos y Sustentables, el encuentro que reúne las bebidas más sustentables del país: desde vinos orgánicos y biodinámicos certificados, hasta vinos naturales y con Comercio Justo. La cita es, como siempre, en la Botica del Ángel este viernes 4 y sábado 5 de agosto, de 19 a 23 horas.

Además del acceso a charlas sobre enología y sustentabilidad, la entrada incluye libre degustación de vinos y acceso total a la casa-museo creada por Eduardo Bergara Leumann, la cual rinde homenaje al arte argentino en todas sus expresiones.

La semana siguiente, llegará por primera vez a la ciudad la destacada feria de vinos de Alejandro Vigil, que se desarrollará los días 9 y 10 de Agosto en Alvear Icon Hotel (en CABA).

Las degustaciones se dan en el marco de shows musicales y presentaciones

En esta edición de Chachingo Wine Fair participarán 57 bodegas de todo el país (Mendoza, San Juan, Salta, la Rioja y Catamarca), siendo que esta feria itinerante fue creada por el winemaker junto a su esposa María Sance y Fernando Gabrielli en 2017.

“Es un gran desafío para nosotros realizar la feria en Buenos Aires. Hemos trabajado mucho para este evento y estamos convencidos de que vamos a obtener un gran resultado. El objetivo del Chachingo Wine Fair es mostrar la diversidad del vino argentino, convocando a medianos, pequeños y grandes productores. Confiamos en que esta primera edición CABA será un éxito”, comentó Fernando Gabrielli, director general de la feria.

Para Vigil, “la idea principal de Chachingo Wine Fair es promover el vino argentino en Argentina”. No solo Vigil, el enólogo más importante de la Argentina, estará presente sino también muchos hacedores jóvenes y consagrados que se suman a cada edición, seguros que es la mejor manera de promover sus vinos.

Los mejores enólogos del país se acercan a Chachingo Wine Fair

Así, enólogos de la talla de Héctor Durigutti, Silvio Alberto, Santiago Mayorga Boaknin, Ariel Angelini, Matías Prieto, Thibaut Delmotte, Pepe Reginato, Rogelio Rabino, Andrea Ferreyra, Jorge Rubio, Juan Pablo Solís, Juan Roby, Estela Perinetti, Pablo Cúneo, Marcelo Pelleriti, Alejandro Sejanovich, Mariana Onofri Wines, Alejandro “Pepe” Martínez, Agustina Hanna, Mariano Di Paola, Germán Di Césare, Iduna Weinert y Sebastián Zuccardi, ya confirmaron su asistencia.

El evento contará además con dos shows de música sorpresa, los cuales estarán a cargo de destacados artistas de Argentina. Además, los asistentes podrán acceder a un beneficio especial de Uber; un descuento en traslados desde y hacia el evento.

De esta manera se colaborará con la concientización sobre el consumo responsable. Además, habrá un espacio de charlas de enólogos, mientras que las “wine talks” ofrecerán la posibilidad de escuchar a los grandes protagonistas de la industria del vino y se llevarán a cabo durante el horario de la feria (de 18 a 23 horas).

Además de vinos, en muchas exposiciones habrá puestos gastronómicos con cocina de autor

Con la consigna de celebrar el vino, el sábado 12 de agosto de 15 a 20hs, llega la 14ª edición del recorrido de vinos más esperado. En esta ocasión El Vino Celebra llega al barrio de San Telmo. Un evento pensado para celebrar, disfrutar y conocer más acerca de la industria vitivinícola de nuestro país, un encuentro donde se podrá disfrutar del vino, la gastronomía y su cultura. Un especial recorrido por diferentes stands ubicados en distintos puntos (restaurantes, vinotecas, hoteles, entre otros) de este pintoresco barrio porteño, copa en mano, acompañado de buena música y ricas tapas. La cita será desde las 18h.

Antes que finalice agosto, llega la 7°edición de Alta Gama Buenos Aires, el encuentro más esperado por los consumidores de vinos de lujo. Un evento único y sofisticado, con las bebidas más exclusivas del mercado local, las que se podrán disfrutar copa en mano recorriendo los stands de diferentes bodegas de Argentina y el mundo. La cita será jueves 24 y viernes 25 de 18 a 23h, en el Palacio Paz.

Por su parte, la FERIA MAPPA (Mercado Argentino de Productores y Productos Agroalimentarios), vuelve del 1 al 3 de septiembre (de 12 a 23) en El Dorrego, Zapiola 50 (CABA). En el espacio “Probemos Vinos” habrá más de 100 vinos para degustar, etiquetas de bodegas especialmente seleccionadas e invitadas, con el fin de visibilizar regiones, historias, familias y estilos no tan difundidos.

Incluso, habrá para degustar y comprar vinos que provienen de todas las zonas vitivinícolas del país, desde el NOA hasta la Patagonia. Además, en el Wine Bar habrá más de 200 etiquetas para sentarse a disfrutar por copa, acompañando alguna de las propuestas gastronómicas de los reconocidos chefs que se lucen con los productos regionales de la feria.

MAPPA reúne a destacadas bodegas del país

En tanto, en noviembre, llega nuevamente Ligier Experience, un evento muy exclusivo en el que entregarán con la compra de la entrada una Gift Card por el mismo monto para comprar vinos y, como obsequio, una copa de cristal (Riedel). Serán solo 25 bodegas elegidas ofreciendo sus mejores vinos, también alguna de sus etiquetas en formato magnum (1,5l) o doble magnum (3l), y algún vino guardado, es decir de cosecha anterior.

Seguramente surgirán más opciones hasta fin de año para que los consumidores sigan conociendo más de los vinos que más les gustan. Sabiendo que la calidad del vino nacional está en su mejor momento.

Cómo disfrutar y aprovechar al máximo una exposición de vinos

Si bien es una de las maneras más tradicionales de promover etiquetas de vino, y la Ciudad de Buenos Aires fue históricamente el epicentro del consumo, el sector estaba debilitado. Pero con el impulso que tomó el consumo interno post-pandemia, las exposiciones de vinos han vuelto con todo.

Para la mayoría de los consumidores es imposible mantenerse informado de todas las novedades, y las ferias o exposiciones siguen siendo la mejor alternativa para ponerse al día en la materia.

Es sugerible llegar con tiempo a las exposiciones para aprovechar todos los espacios

Además, en un país productor tradicional es lógico que convivan tantos tipos de consumidores, sucede lo mismo en Francia, Italia y España. Pequeños universos de personas unidas por el vino, pero con distintos puntos de interés. Y la industria debe captar la atención de todos ellos si quiere seguir por la senda del éxito.

Saben que la posibilidad de dar a conocer un vino de la mano del hacedor es una de las ventajas diferenciales de este tipo de eventos, resultando una de las mejores estrategias de posicionamiento para un vino o una marca. Ante la gran diversidad de propuestas, para todos los gustos y bolsillos, muchos consumidores se preguntan si ir o no ir, si tienen el conocimiento suficiente para aprovechar un evento de esas características, o simplemente si la van a poder pasar bien. La respuesta es sencilla; sí. Porque en estos eventos el gran protagonista es el consumidor final.

Sin dudas, lo primero a tener en cuenta es que hay que llegar en transporte público al lugar en cuestión, o tener conductor designado, ya que no se puede manejar después de haber bebido. También llegar temprano para recorrer todo el predio con tranquilidad antes que se llene y visualizar los puntos de interés; bodegas, auditorio de charlas, puestos de gastronomía, de hidratación y baños.

Muchas bodegas producen vinos inspirándose en el gusto del consumidor que llega a las ferias y exposiciones

No obstante, es ideal informarse antes sobre qué bodegas participan, esto sirve para poder entender el marco de la propuesta y tener algunos vinos preseleccionados para degustar. Es clave en la vuelta de reconocimiento detectar cuáles son los stands atendidos por sus dueños o los hacedores (agrónomos o enólogos), porque eso marca la diferencia.

Recordar siempre que, independientemente de la cantidad de vinos a degustar y la forma elegida para hacerlo, hay que tomar siempre agua e hidratarse entre cada parada. Por último, ganarse al sommelier/enólogo/propietario atendiendo el stand, preguntar primero e interesándose por su speach, porque esta es clave para degustar el vino deseado.

En las exposiciones hay que aprovechar para descubrir, aprender y disfrutar, por eso también hay que dejar espacio para esas bodegas preferidas y admiradas, porque más allá que se conozcan sus vinos, seguro que habrá algo nuevo para enterarse y así seguir fortaleciendo esa relación consumidor-bodega que solo la copa puede explicar. Hoy, la mayoría ofrece puestos de gastronomía, siendo una excelente idea para el cierre y el brindis final, antes de partir.

