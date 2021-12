Vuelve Open House Buenos Aires, el festival que abre las puertas de los edificios más emblemáticos de la ciudad

Este año fue necesario acotar los espacios a poco más de 25 y se hizo especial foco en ámbitos amplios y abiertos para cumplir con el distanciamiento social y los protocolos vigentes

Este sábado 4 y el domingo 5 de diciembre volverá a realizarse de modo presencial Open House, el festival de arquitectura y urbanismo que en su novena edición, y de acuerdo al contexto sanitario y a los protocolos vigentes, abrirá las puertas de más de 25 espacios y edificios de la ciudad de gran valor arquitectónico, cultural y patrimonial para que el público pueda redescubrir la arquitectura y el urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires.

Open House ofrece una nueva mirada sobre la ciudad, invitando a quienes quieran conocerla de una forma diferente a compartir recorridos y espacios de encuentro con actividades innovadoras y accesibles para todo el mundo. Este evento, que se realiza en las ciudades más importantes del mundo (New York, Londres, Oslo, Milan, Zurich, Dublin, Lisboa, Tel Aviv, etc.), brinda la posibilidad de conocer más profundamente espacios emblemáticos de Buenos Aires, guiados por un equipo de voluntarios, por algunos de los arquitectos que diseñaron esos espacios o por los mismos dueños, siempre con entrada gratuita.

“Este año celebramos la novena edición de Open House Buenos Aires; es un año distinto, de transición entre el aislamiento vivido en 2020 debido al COVID-19, en el que le propusimos al público un Open House en Pantalla para disfrutar desde la comodidad de sus casas, y un prometedor 2022 en el que esperamos poder volver a disfrutar del Open House Buenos Aires tradicional. Es así que decidimos volver a la presencialidad, pero de forma cuidada. Recorreremos espacios que nos permitan una distancia social y una ventilación adecuada. Aprovecharemos para poner en valor aquellos espacios públicos y/o privados de uso público, y potenciaremos las recorridas urbanas a pie y en bicicleta. De esta manera, Open House 2021 busca hacer foco en lo urbano, entendiendo a la Ciudad de Buenos Aires como el hogar que todos y todas tenemos en común”, aseguraron los organizadores.

El evento es gratuito, pero la mayoría de los edificios requiere inscripción previa online a través de evenbrite o en la web de Open House (Nicolás Stulberg)

En diálogo con Infobae, el arquitecto Santiago Chibán, miembro de la asociación Cohabitar Urbano, que organiza Open House en Argentina, sostuvo: “Tomamos este año como una edición de transición entre lo que fue la modalidad virtual del año pasado y lo que esperamos que sea el año que viene la edición tradicional de todos los años. En ese sentido, el evento de este año hace hincapié en las actividades al aire libre: las recorridas en bicicleta, las caminatas y el Open Muro. En cuanto a los edificios, además de haber una reducción en la cantidad habitual de otros años, nos concentramos en seleccionar casos que se adapten lo mejor posible a los protocolos sanitarios: espacios amplios, más abiertos y ventilados. Hubo una reducción de casos de viviendas particulares y aparecieron edificios de otra escala o infraestructuras urbanas que tal vez no era lo típico en ediciones anteriores”.

Si bien el evento es gratuito, la mayoría de los edificios requiere inscripción previa online a través de Evenbrite o en la web de Open House y tendrán cupo acotado según protocolos . Allí, puede encontrarse información de cada edificio, su dirección, día y hora en la que estarán abiertos al público. En todos los casos será imprescindible presentar el DNI.

Entre los espacios de esta nueva edición se destacan: Casa Bolívar, Edificio Tesla Patricios II, Mueblería Díaz - Chalet de la Av. 9 de Julio, Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, Cementerio de la Chacarita - Sexto Panteón, Ex Edificio Veritas, Palacio de Aguas Corrientes, Estadio Tomás Adolfo Ducó (cancha de Huracán), Nueva Casa de Gobierno de la Ciudad, Reurbanización Barrio Rodrigo Bueno y Barrio 20, Edificio Work and Fun, Barrio Mugica (ex villa 31), Recorre BA - Historia y Arquitectura de la calle Corrientes, entre otros.

El concepto Open House se desarrolla cada año en más de 30 ciudades (en los 5 continentes) como Londres (ciudad fundadora), Melobourne, New York, Roma, Madrid, Helsinky, Dublin, Tel Aviv, Lisboa, entre otras

Actividades complementarias

Open Bici propone circuitos guiados con temáticas especiales que abarcan desde la arquitectura al diseño, pasando por la historia, la trama urbana y la literatura. OPENBICI aporta una mirada desde otra escala, uniendo puntos en el mapa en bicicleta.

Open Muro pone el foco en el arte urbano, para revalorizar y recuperar las paredes de la ciudad, al tiempo que estrecha los vínculos entre la comunidad y los artistas urbanos. Durante el evento, el público podrá observar y participar de distintas intervenciones artísticas, siendo parte del proceso creativo junto a los artistas.

Open Foto es un concurso de fotografía que se realiza con el apoyo de Wikimedia Argentina. La selección de las fotografías para este concurso estará a cargo de Bruto Studio, quienes contemplarán una primera etapa de preselección y una etapa de selección final junto a los responsables de Open Foto, Open House y Wikimedia Argentina.

Las caminatas de Camina Buenos Aires invitan a recorrer la ciudad y descubrirla de una manera diferente. La experiencia a pie permite distinguir esos pequeños detalles que de otra forma, muchas veces, no percibimos. Itinerarios innovadores, fuera de los circuitos convencionales, invitan a los participantes a conocer la arquitectura, la cultura y la historia de Buenos Aires.

El 27 de noviembre además, como adelanto pero también para dar continuidad al formato virtual, hubieron 4 recorridos online a través del canal de youtube de Open House Buenos Aires: Casa de Encuentros San Francisco Coll, Casa Cubo (un pequeño PH de tipología clásica cuyas medidas -7x7x7- aportan el nombre a este proyecto de Michatek Skarstad Arqs.), Edificio Accenture (la transformación de un edificio industrial preexistente a través del lenguaje contemporáneo) y Casa en Villa Devoto.

