Anne Hathaway, Nicholas Galitzine y el resto del elenco hablan sobre ‘La idea de Ti’

The Idea of You (La idea de Ti) | Director: Michael Showalter

Basada en la novela homónima de Robinne Lee, la trama sigue a una madre divorciada de 40 años (Anne Hathaway) que comienza un romance inesperado con Hayes Campbell (Nicolas Galitzine) tras conocerse en Coachella. El joven de 24 (que tiene 20 en los libros) es el líder de una banda pop de mucho éxito llamada August Moon, que de hecho cuenta con canciones originales en el film.

El trailer nos adelanta que la historia de amor se va a complicar por la diferencia de edad entre los dos y el escrutinio público al que se van a ver expuestos como consecuencia de la fama del cantante.

La novela empezó como un ‘fanfic’ (creación de un fan) inspirado en Harry Styles y el príncipe Harry (Henry Charles Albert David, también conocido como Enrique de Sussex), así que puede que algunos datos de la producción de Prime Video te recuerden al vocalista de One Direction.

El director Michael Showalter (The Eyes of Tammy Faye, The Big Sick) y el elenco formado por Anne Hathaway, Nicholas Galitzine (Rojo, blanco y sangre azul), Ella Rubin (Gossip Girl) y Reid Scott (Veep) dieron una conferencia de prensa de la que Malditos Nerds/Infobae pudo ser parte.

Sobre la elección del elenco, el realizador dijo que, como actor frustrado, le encanta jugar y meterse en distintas historias y mundos a través de los intérpretes. Cuando se desarrolló el film, tanto el director como los productores solo tenían en mente a Anne Hathaway para el papel de Solène Marchand. De hecho, fue la primera y la única persona que leyó el guion para este rol y, por suerte, le encantó la propuesta y no dudó en aceptar.

Se buscó que en la adaptación se viera reflejado el lado humano del personaje de Hathaway y, al igual que ocurría con Hugh Grant en Notting Hill, quisieron transmitir el concepto de una persona que tiene una vida “normal” con un trabajo, un hijo y expensas que pagar.

Sobre su regreso al género rom-com, Anne dijo que durante sus veintipico ella recibía todo tipo de guiones de producciones románticas pero que hacía años que nadie le mandaba uno. Aseguró que la historia y el guion la cautivaron por completo y que le pareció una exploración muy interesante. Además, le encantó el concepto de que la mujer no tiene que sentir jamás que tiene una fecha de expiración: “Tenía 39 cuando me ofrecieron el proyecto y actualmente tengo 40 años, la misma edad que Solène Marchand, así que lo siento muy personal”.

Sobre la relación con su hija en la ficción, Ella Rubin (que tiene un enorme parecido con Anne) dijo que lo más importante para ella fue poder crear un vínculo, conocerse y llegar así a una relación honesta entre las dos.

Esta misma metodología de trabajo también aplicó para la construcción del interés romántico con Nicholas, en donde ambos contaron que la comunicación y el establecer un amistad previa fueron clave para crear la naturalidad y la química emocional y sexual que vemos en la pantalla. Sobre esto, Anne dijo: “Nunca nos habíamos visto y nos conocimos por primera vez en la audición. Nic fue uno de los últimos actores en leer para el personaje. Llegó para hacer el casting y lo hizo fantástico. Luego sacó la guitarra e hicimos hasta una improvisación de baile juntos. Nos divertimos muchísimo esa primera vez”.

Anne regresa a sus orígenes después de haber dado sus primeros pasos en el cine con El diario de la princesa (The Princess Diaries, 2001), Ella encantada (Ella Enchanted, 2004) o la maravillosa El diablo viste a la moda (The Devil Wears Prada, 2006). Vas a poder ver La idea de Ti (The Idea of You) a partir del 2 de mayo en Amazon Prime Video.