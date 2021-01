Cuáles son la razas de gatos más buscadas para mascotas y por qué

Los gatos tienen fama de ser animales de carácter complicado y poco cariñosos. Sin embargo, esta característica depende de la raza, la crianza y los cuidados dados por los seres humanos

Los gatos, esos enigmáticos animales que se acurrucarán a tu lado buscando mimos o te evadirán durante horas sin siquiera cruzar miradas, son compañeros de por vida y dependiendo de su raza tendrán mejor o peor carácter con su amo y con todo lo que les rodea.

La Asociación Internacional de Gatos reconoce 71 razas de gatos, que van desde el gato siamés comúnmente conocido hasta el único azul ruso. Por su parte, Cat Fanciers Association, la Asociación de Aficionados al Gato en español, reconoce 45 razas de gatos. Cada raza de gato doméstico exhibe rasgos únicos. Los más populares son cariñosos, tranquilos y buenos con la gente.

Encontrar el gato perfecto o hacer una elección correcta puede ser todo un reto, y siempre pasa por saber cómo cuidar de él. Antes de sumar un integrante más a la familia, tenemos que asegurarnos de poder cumplir con todo lo que ellos necesitan. Y esto implica consenso familiar, tiempo, espacio, capacidad económica y paciencia. “Uno puede construir un vínculo con un animal a partir de sus sentimientos, expectativas, algo que escuchó o aprendió en la escuela, o a partir experiencias previas con otros animales. Sin embargo, lo interesante es construir un vínculo a partir de lo que necesita el animal. Esta forma de construir un vínculo multiespecie va a permitir que ambos convivan en un hogar y no que el amo lo ‘tenga’”, explicó a Infobae la veterinaria Jimena Mangas, docente universitaria y especialista en Bienestar Animal.

Para aquellos que buscan un animal independiente, el gato es la especie ideal (REUTERS)

María Virginia Ragau, médica veterinaria especialista en Etología Clínica, disciplina o rama de la biología y de la psicología experimental que estudia el comportamiento de los animales en sus medios naturales, en situación de libertad o en condiciones de laboratorio y/o encierro, sostiene que “para aquellos que buscan un animal independiente, el gato es la especie ideal. Y es muy diferente al perro; si bien puede llegar a ser amistoso y compañero del humano, siempre será bajo sus propias condiciones. Es mucho más independiente e incluso acepta el contacto hasta cierto punto; no es ni tan dócil ni tan apegado como lo es el perro”.

“Una de las características que hace que las personas prefieran adoptar un gato antes que un perro es que éste se adapta fácilmente a todo tipo de viviendas. Sin embargo, no podemos olvidarnos de que si vamos a tener un gato en una vivienda pequeña como puede ser un departamento, tiene que estar preparada para que el animal pueda desarrollar el comportamiento normal de un felino. Por ejemplo, que tenga superficies elevadas para trepar, rascadores para afilar sus uñas, lugares seguros para esconderse y juguetes adecuados para su entretenimiento”, aseveró la experta en diálogo con este medio.

Indudablemente, muchas personas prefieren al gato como animal de compañía. “Si bien hay una gran cantidad de razas, al que vemos con más frecuencia es al llamado gato común europeo. Es atigrado, jaspeado, bicolor, tricolor (en las hembras), de pelo corto o de pelo largo. Es un gato de tamaño mediano, que puede pesar entre 3 y 5 kg, y que tiene una esperanza de vida de 15 años promedio. Tiene un rostro redondeado, cola gruesa y manto suave. Su color de ojos puede ser amarillo, verde o azul. Es un gato activo, inteligente, afectuoso y con importantes aptitudes cazadoras. Es un animal independiente, inteligente y limpio porque aprende rápidamente los hábitos higiénicos. Si bien estos rasgos de carácter son generales, su personalidad va a depender de la parte genética pero fundamentalmente de la crianza. Es la experiencia de los primeros meses de vida lo que va a determinar el carácter de ese gato en su vida adulta”, finalizó Ragau.

Para la veterinaria y etóloga clínica Silvia Vai, “al gato le agrada la rutina y la tranquilidad. Pertenece a una especie territorial, el apego al territorio reemplaza el apego al grupo de las especies sociales como el perro. Los cambios frecuentes en el ambiente que lo rodea, sobre todo grandes cambios y prolongados en el tiempo, puedan generarle al animal vulnerable ansiedad, y en consecuencia aparece agresividad, marcación con orina o eliminación de orina o heces fuera de la bandeja sanitaria, o puede provocar que se acicale más de la cuenta, con el fin de relajarse, generándose lesiones a sí mismo. No es la especie indicada cuando a la persona le gusta organizar encuentros frecuentes y numerosos en la casa o le agrada cambiar frecuentemente los muebles de lugar”.

En nuestra casa el gato tendrá su propia casa, esto significa que debemos permitirle organizar su espacio propio, con lugares para alimentarse, beber, descansar, eliminar, jugar, explorar, etc. “Un gato debe contar con alimento a disposición pero trabajar para conseguirlo mediante juguetes adecuados, no olvidemos que en la naturaleza pasa muchas horas de su tiempo cazando. También, disfrutan de un ambiente tridimensional, de los escondites en altura que les den seguridad para poder relajarse cuando escuchan ruidos que los asustan. Algunos no disfrutan el exceso de caricias y pueden manifestar agresión al ser mimados en exceso, no hace falta decir que debe ser respetado y no obligado a aceptarlas”, subrayó Vai.

Respecto de las razas algunos prefieren las razas más activas como los siameses y orientales, que además son maulladores; otros prefieren razas más tranquilas, aunque no tanto, como el birmano o el exótico de pelo corto. Algunos eligen la raza Bosque de noruega, cuyos ejemplares son de pelo largo y mayor tamaño aunque muy ágiles. El gato persa es muy activo pero hay que considerar que por el tipo de pelaje necesita mucho cuidado de peluquería para evitar que se anude.

Las 10 razas de gatos más populares

Ragdoll

Los gatos ragdoll son gatos grandes y gentiles cuyo nombre proviene del hecho de que al ser recogidos se vuelven completamente inertes

El ragdoll fue la raza de gato más popular de 2020. La californiana Ann Baker crió una hembra callejera blanca que encontró con otros gatos que en su mayoría eran gatos callejeros durante la década de 1960. Los ragdolls tienen una personalidad naturalmente relajada y tranquila. Su naturaleza suave y dulce y su amor por las personas las convierten en maravillosas mascotas de la familia.

Con llamativos ojos azules y pelaje suave, el gato ragdoll es una de las razas más cariñosas, lo que lo convierte en una de las razas de gatos más populares. Aman a la gente, siguen a sus compañeros e incluso los abrazan por la noche. Se aseguran de llamar la atención con sus grandes y hermosos ojos.

Los ragdolls son una mascota muy relajada, toleran muy bien a otros animales y son una gran mascota familiar en un hogar ocupado.

Descripción general de la raza:

Rasgos de personalidad: cariñoso y ama a las personas

Tamaño: grande

Apariencia: ojos azules, puntiagudos y tres patrones de color posibles

Azul ruso

El Azul Ruso es una de las razas de gato doméstico más antiguas y populares del mundo

Nombrados por su magnífico pelaje azul, los gatos azules rusos son una raza felina inteligente y elegante. Bajo cierta luz, el pelaje luce plateado y contrasta con sus llamativos ojos. Es una de las razas de gatos más bellas.

El Russian Blue puede responder a su amo y le encanta jugar con personas u otras mascotas. Son fanáticos del afecto, la atención y los abrazos. Su hermoso pelaje también es fácil de arreglar y no necesita mucha atención, lo que los convierte en una elección popular.

El gato azul ruso es originario de Rusia, donde inicialmente fueron llamados Arcángeles. Llegaron a otras partes de Europa y se convirtieron en parte de espectáculos en el siglo XIX en Gran Bretaña. Hoy en día, estos gatos domésticos son familiares y cariñosos.

Descripción general de la raza:

Rasgos de personalidad: inteligente, hablador y cariñoso

Tamaño: mediano

Colores: pelaje azul plateado y ojos verdes

British Shorthair

Los British Shorthair son la raza de gatos británica más antigua. Al parecer, fueron los romanos quienes los llevaron consigo a Gran Bretaña, donde permanecieron aislados durante un largo periodo de tiempo

Como una de las razas de gatos más antiguas, el británico de pelo corto es descendiente de felinos matadores de roedores en la antigua Roma que se dirigieron a Gran Bretaña, donde se cruzaron con razas de gatos persas a principios del siglo XX. La raza casi se perdió en la Segunda Guerra Mundial, pero los criadores lo mantuvieron vivo. La raza de gato ha ganado popularidad en todo el mundo desde entonces.

Los británicos de pelo corto se destacan por su cara redonda y una sonrisa llamativa. Se rumorea que la raza mediana fue la inspiración para el gato de Cheshire de Lewis Carroll en Alicia en el país de las maravillas.

Los británicos de pelo corto son una de las mejores razas de gatos familiares, que exudan afecto y alegría. Les encanta la atención y muchos actúan como líderes. El británico de pelo corto no es muy nervioso y prefiere quedarse en el suelo antes que trepar a lugares altos.

Descripción general de la raza:

Rasgos de personalidad: tranquilo, independiente y ama la atención

Tamaño: mediano y grande

Colores: pelaje típicamente azul grisáceo

Persa

El persa es una raza de gato caracterizada por tener una cara ancha y plana y un gran abundante pelaje de variados colores

El gato persa es uno de los felinos domésticos más reconocidos a nivel mundial. Los persas son una raza tranquila y magnífica. Muchos disfrutan de un entorno tranquilo y descansarán todo el día mientras son acariciados por sus dueños.

Los persas son una de las razas de gatos más antiguas. La evidencia sugiere que el gato se remonta a 1684 a. C. Los gatos de pelo largo importados de Asia se convirtieron en razas populares en Italia y se convirtieron en las razas persas que conocemos hoy. No llegaron a los Estados Unidos hasta finales del siglo XIX. Aún así, rápidamente aumentaron en popularidad como gatos domésticos gracias a su actitud tranquila y afectuosa.

Si bien los gatos persas de pelo largo son un felino excelente y educado para muchas familias, requieren mucho mantenimiento para mantener su pelaje largo y suave lo más saludable posible. El gato persa incluso necesita un cepillado diario del pelaje y una limpieza facial regular.

Descripción general de la raza:

Rasgos de personalidad: tranquilo y cariñoso

Tamaño: mediano

Colores: varios colores y patrones

Maine Coon

El maine coon guarda gran parecido físico con el bosque de Noruega pero, a diferencia de este, procede de Estados Unidos, concretamente, del estado de Maine

El Maine Coon es un felino amable y hermoso que disfruta socializar con familias numerosas, otros gatos e incluso perros. Son muy juguetones y amigables, lo que los convierte en una de las razas de gatos más populares. Tienen pelo largo que requiere un cepillado regular.

Como sugiere su nombre, se originaron en Maine a través de rumores de cría entre un gato salvaje, un felino doméstico y un mapache. Sin embargo, es más probable que los criadores hayan cruzado gatos de pelo corto con exóticos de pelo largo del bosque noruego para crear el gato doméstico Maine Coon.

Se trata de una de las razas de gatos de pelo largo naturales más antiguas de América del Norte. Enamorados de este gato gentil y adorable, los funcionarios de Maine incluso convirtieron al mapache de Maine en el gato del estado en 1985.

Descripción general de la raza:

Rasgos de personalidad: amigable y inteligente

Tamaño: mediano a grande

Colores: varios colores y patrones

Bengala

El gato bengala, fue un resultado fortuito del cruce casual entre un gato doméstico y una hembra gato leopardo (Prionailurus bengalensis)

Si alguna vez has querido un tigre, un gato de Bengala es lo más parecido que puedes conseguir. La raza de gato de aspecto exótico tiene un patrón de leopardo muy similar al gato leopardo asiático. A pesar de parecer un tigre feroz, el bengala es excepcionalmente cariñoso. Les encanta socializar y jugar con la gente.

Fue creado en 1963 cuando Jean S. Mill cruzó un gato leopardo asiático con un gato salvaje. La descendencia resultante fue una raza atigrada exótica. El bengala es el único gato doméstico que tiene marcas como leopardos y jaguares. Su distintivo pelaje es lo que la convierte en una de las razas de gatos más populares.

Descripción general de la raza:

Temperamento: inteligente, juguetón y enérgico

Tamaño: mediano

Colores: marfil, crema, amarillo, dorado y naranja

Sphynx

El sphynx es de origen canadiense. En 1966 una gata doméstica parió un gatito negro sin pelo y, con él, comenzó la cría de una nueva raza

Una de las razas de gatos más populares es un felino único conocido como sphynx. El sphynx sin pelo es una raza de gato distinta con una curiosidad inherente y una gran inteligencia. El gato tiene una actitud leal, amistosa y extrovertida. ¡Y también le encanta abrazar!

Nombrado en honor a la esfinge egipcia, el gato doméstico se origina en Ontario en la década de 1960 y es una de las razas de gatos más singulares. Las razas sphynx se originaron a partir de un gato blanco y negro que nació como un gatito sin pelo, que luego fue criado para crear más gatos sin pelo. Inicialmente llamado Canadian Hairless Cats, el nombre cambió a sphynx ya que se parecía a la estatua egipcia mitad felina y mitad humana.

Aunque no tienen pelo ni pelaje (aparte de una capa de pelusa), las razas sphynx vienen en varios colores y patrones. Sorprendentemente, el gato no es hipoalergénico y secreta alérgenos a través de la saliva y la piel.

Descripción general de la raza:

Temperamento: sociable y necesita atención

Tamaño: pequeño a mediano

Colores: varios colores y patrones

Devon Rex

El Devon Rex es una raza de gatos muy poco frecuente que se diferencia de otras por su apariencia externa

Conocido por su comportamiento travieso y estilos de vida activos, el gato Devon Rex ama los hogares ocupados y se divertirá con caso cualquier cosa. Son una de las razas de gatos más populares para las familias. Se llevan bien con la mayoría de los perros y gatos, así como con los niños.

Esta raza de gatos tan curiosa con la extraña mutación del pelaje fue descubierta en Buckfastleigh, Devon, Inglaterra, en 1960 cerca de una mina de estaño abandonada. La mujer inglesa que encontró a este gato de aspecto interesante se llamaba Beryl Cox. El color del pelaje de la gata era tortie sobre blanco. A Beryl Cox le gustó este aspecto extraño del felino e intentó atrapar al minino para la cría. Sin embargo, no lo logró.

Las cosas se dieron de otra manera: un día, la gata preñada apareció en la propiedad de Beryl Cox y tuvo ahí su camada. Para sorpresa de todos, entre esta camada también había un gatito macho de pelaje rizado. La señora Cox estaba encantada con el pequeño y le puso el nombre Kirlee. La cabeza de Kirlee era bastante ancha y sus pómulos muy prominentes. El gatito, de pelaje negro y rizado, se convirtió en el antepasado de todos los gatos Devon Rex que siguieron después.

Marcado por un pelaje ondulado particularmente corto y orejas grandes, el gato de Devon no requiere de muchos cuidados especiales.

Descripción general de la raza:

Temperamento: Enérgico y necesita atención

Tamaño: mediano

Colores: todos

American Shorthair

El American Shorthair es a Norteamérica lo que el British Shorthair es a Inglaterra y el Europeo a la Europa continental. Se trata de tres razas de gato de pelo corto que se desarrollaron por sí mismas, sin la intervención humana, aunque fueron empleados para el control o erradicación de ratones y ratas

El americano de pelo corto llegó a Norteamérica como un gato de trabajo y ahora es un gato doméstico popular. A medida que estas razas de gatos se domesticaron, ganaron su nombre oficial en 1960, convirtiéndose en uno de los gatos domésticos más populares del mundo.

Este gato de tamaño mediano es una de las mejores razas de gatos. Es encantador para personas solteras, personas mayores y familias numerosas porque es muy relajado. Son una de las razas de gatos más adaptables que existen. El americano de pelo corto es un gato independiente, tolerante y amigable. Aunque son independientes, son domésticos, por lo que les encanta pasar tiempo con la gente. ¡Son brillantes, por lo que su curiosidad los mantendrá ocupados!

Descripción general de la raza:

Temperamento: Tranquilo pero le gusta la gente

Tamaño: mediano

Colores: varios colores y patrones

Fold escocés

Aunque el nombre proviene de sus características orejas dobladas, algunos Folds pueden tener orejas rectas. Además de las orejas únicas, el gato tiene un pelaje corto y suave y una cola tupida

Marcados con orejas planas y dobladas y grandes ojos circulares, los Folds escoceses son fáciles de reconocer. El primer gato de esta raza fue un gato de granero escocés con orejas dobladas encontrado por William Rossin en 1961.

Los Scottish Folds son una de las razas de gatos más leales que existen. Se llevan bien con los niños y la mayoría de las mascotas. Siguen su curiosidad a donde sea que los lleve e incluso pueden aprender a abrir puertas y buscar.

Son criados por expertos en gatos que realizan un seguimiento de su ascendencia y desarrollan gatos sanos y felices. Sin embargo, poco tiempo después de que se decidió en 1974 darle el carácter de raza a este felino, se introdujo como ley la prohibición del cruce de estos animales entre sí, al producirse numerosos casos con anomalías óseas graves. Se recomienda que el emparejamiento sea con otras razas como el Scottish Straight (descendiente de un Fold) o con una raza similar llamada British Shorthair.

Aunque el nombre proviene de sus características orejas dobladas, algunos Folds pueden tener orejas rectas. Además de las orejas únicas, el gato tiene un pelaje corto y suave y una cola tupida.

Descripción general de la raza:

Temperamento: inteligente y leal

Tamaño: mediano

Colores: todos

Si bien las 10 razas de gatos más populares mencionadas anteriormente son algunas de las razas de gatos más populares a nivel mundial, muchos gatos buscan un hogar amoroso y serían excelentes miembros de una familia.

