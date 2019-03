Incluso, el año pasado presentó el tema musical "Barats", en el que quemaba billetes, señalaba que él pertenecía a la alta sociedad y criticaba a quienes se metían en su vida y eran de otra clase social. "I' m from the high society. You're from the low society. Ustedes son todos unos barats. Yo valgo más de un millón. No es mi culpa que tu novia quiera ser mía. Es tu culpa por tener la cuenta vacía", dice la letra de la canción.