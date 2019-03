No es bueno el "roban pero hacen", no es bueno. Debería ser "no roban y hacen". Con esto no estoy diciendo que el kirchnerismo robó, lo que estoy diciendo es que éste gobierno se jactó de no robar y hacer, y éste gobierno no solamente que robó o está robando sino que encima no hace. Si el gobierno anterior como dicen robó con la obra pública, un PBI, dos PBI como ha dicho (Fernando) Carnota, yo te doy la derecha, robó y todo eso, y aún así hizo todo lo que hizo: ARSAT, universidades públicas, jardines, escuelas, fútbol gratis, la electricidad y el gas estaban a precios regalados en la provincia de Buenos Aires. Si con todo eso logró sostener ese panorama que te acabo de describir, por qué éste gobierno, si ya en la obra pública no roba y cobra lo que tiene que cobrar, si ya no paga más 1.800 millones de Fútbol para Todos, si ya no gastás en escuelas -porque no construiste una escuela-, si ya no gastás en jardines -porque no construiste un jardín-, si el ARSAT lo tercerizaste y lo dejaste de financiar, si los programas los dejaste de financiar, si ya no invertís en el Plan Qunita, si ya no tenés el Progresar, si ya no tenés el Pro.Cre.Ar, si ya no gastás en todo eso…¿ esa plata dónde está?. Y estamos mucho peor. ¿Entonces sabés a qué llega la conclusión? Que no está bien, pero dejá que me roben, porque si me roban y hacen todo eso… estos no me roban y estamos peor.